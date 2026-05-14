Jason Momoa revela que quiere darse un descanso de la actuación para explorar un nuevo arte

Jason Momoa atraviesa una etapa particularmente activa de su carrera, con proyectos ligados a franquicias de alto perfil y una presencia cada vez más visible fuera de los papeles que lo hicieron famoso. Tras dejar atrás su etapa como Aquaman en el universo de DC, el actor se prepara para aparecer como Lobo en ‘Supergirl’, además de mantenerse ligado a títulos como ‘Street Fighter’ y ‘Dune: Part Three’. Sin embargo, en medio de esa agenda, Momoa reconoció que también desea tomar distancia de la actuación durante un tiempo para concentrarse en otra inquietud creativa.

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¿Por qué Jason Momoa quiere alejarse un poco de la actuación?

La declaración surgió durante la promoción de ‘On the Roam’, docuserie cuya segunda temporada llegó a HBO Max el 14 de mayo de 2026. El programa muestra a Jason Momoa viajando por E.U. mientras se acerca a distintas formas de arte, oficios, aventura y amistad a través de la artesanía. Para el actor, ese contacto con creadores y procesos manuales parece haber abierto una pausa distinta frente al ritmo de trabajo que ha mantenido en cine y televisión.

Jason Momoa en ‘Minecraft’ (imagen: Warner Bros.)

En entrevista con CBR, Momoa explicó que la experiencia también despertó en él un interés más profundo por la música. Su comentario fue directo: “Me gustaría dejar de actuar un poco y de verdad ir a la escuela y aprender a tocar un poco más la música para poder ser mejor, pero qué más da, todavía estoy en proceso de aprendizaje, ¿sabes a lo que me refiero?”

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La frase no apunta a un retiro definitivo, sino a una necesidad de moverse hacia otro espacio creativo. Momoa habla de estudiar, practicar y mejorar, no de abandonar por completo la actuación. Aun así, el comentario llama la atención porque llega en un momento en el que su nombre sigue asociado a producciones de gran escala y a personajes que requieren una presencia física muy reconocible.

‘On the Roam’ le permitió explorar otra faceta

‘On the Roam’ funciona como algo más que una docuserie de viajes para Jason Momoa. El proyecto lo muestra fuera del molde del héroe de acción y lo coloca frente a artesanos, músicos y creadores que trabajan desde procesos más íntimos. Esa dinámica parece haberle dado un margen de libertad que no siempre existe dentro de las grandes franquicias.

El propio actor habló de la relación que mantiene con las personas que conoce durante el programa: “Tenemos la oportunidad de conocer a toda esta gente maravillosa. E incluso desde la primera temporada, toda esa gente siempre está en mi mente. Generalmente, los encuentro en Instagram, y luego, ya sabes, no puedes ver a todos todo el tiempo, pero puedes ver lo que están creando y lo que siguen haciendo.”

Ese contacto con otros artistas también conecta con la imagen pública que Momoa ha construido en los últimos años. Además de su trabajo como actor, ha mostrado interés por la cultura hawaiana, la artesanía, las motocicletas, la música y proyectos con una dimensión más personal, como ‘Chief of War’, serie en la que participó no solo como protagonista, sino también como escritor, director y productor ejecutivo.

Una pausa en medio de una agenda llena

Aunque Jason Momoa habla de detenerse “un poco”, su calendario inmediato sigue cargado. Su siguiente aparición importante en cines será como Lobo en ‘Supergirl’, película de DC Studios programada para el 26 de junio de 2026. El papel marca un giro dentro de su relación con DC: deja atrás a Aquaman, personaje que lo convirtió en una figura taquillera global, y pasa a interpretar a uno de los antihéroes más violentos y excéntricos de los cómics.

Adria Arjona y Jason Momoa en Cannes (imagen: Shutterstock)

A eso se suman ‘Street Fighter’, donde forma parte de una nueva adaptación del videojuego, y ‘Dune: Part Three’, cinta en la que volverá al universo de Denis Villeneuve. En paralelo, su participación en ‘A Minecraft Movie’ también lo mantuvo dentro del cine comercial familiar y de franquicia.

Por ahora, el deseo de Momoa parece más cercano a una pausa creativa que a una despedida. Después de años interpretando guerreros, héroes, antihéroes y figuras de acción, el actor quiere dedicar tiempo a aprender música y explorar otro tipo de disciplina. En su caso, la pregunta no es si dejará Hollywood, sino cuánto espacio podrá abrirse dentro de una carrera que todavía lo mantiene ocupado en varias de las producciones más visibles del momento.

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