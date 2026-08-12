‘Barbie 2’ está en peligro por una disputa salarial entre Warner Bros. y sus protagonistas, según reporte de Variety

El estudio ha presentado más de 6 ofertas durante los últimos 3 años, pero aún no consigue cerrar los contratos

El futuro de ‘Barbie 2’ atraviesa un momento complicado. Aunque Greta Gerwig y Noah Baumbach ya tienen una idea para continuar la historia, Warner Bros. todavía no logra cerrar nuevos contratos con Gerwig, Margot Robbie, Ryan Gosling y Baumbach. De acuerdo con un nuevo reporte de Variety, el conflicto gira principalmente alrededor de las condiciones económicas y podría terminar con la secuela archivada si el estudio no alcanza un acuerdo antes de que los derechos regresen a Mattel.

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¿Por qué ‘Barbie 2’ podría no realizarse?

Warner Bros. tendría aproximadamente cuatro meses para poner una nueva película de ‘Barbie’ en desarrollo activo. Si los contratos no se concretan, los derechos regresarían a Mattel y la compañía no podría utilizar elementos de la versión creada por Gerwig como punto de partida, por lo que tendría que impulsar un reinicio completo.

(De izquierda a derecha) Ana Cruz Kayne, Sharon Rooney, Alexandra Shipp, Margot Robbie, Hari Nef y Emma Mackey en ‘Barbie’ (2023) (imagen: Warner Bros.)

Variety señala que Warner Bros. ha realizado más de seis ofertas durante los últimos tres años, pero ninguna ha sido aceptada. La propuesta más reciente, presentada a finales de la primavera, habría sido descrita por una fuente del estudio como la oferta más alta que Warner ha hecho a un equipo creativo y sus estrellas, con “una suma de dinero cambia vidas”.

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Otra fuente cuestionó esa versión y aseguró que lo histórico sería el costo conjunto del paquete, no necesariamente la compensación individual de cada integrante. CAA, agencia que representa a Gerwig, Robbie, Gosling y Baumbach, tampoco habría presentado una contrapropuesta a la oferta más reciente.

Ryan Gosling pediría US$20 millones para volver como Ken

Las nuevas exigencias económicas incluirían aumentos tanto en los pagos iniciales como en la participación sobre las ganancias. Según el reporte, Ryan Gosling estaría solicitando US$20 millones para volver a interpretar a Ken, papel por el que recibió una nominación al Óscar.

Margot Robbie, quien también participó como productora, habría sido proyectada para recibir alrededor de US$50 millones entre salario y participación en ganancias por la primera película. Sin embargo, una fuente del estudio aseguró que su compensación final terminará “bastante más” que esa cifra. Gerwig también habría ganado decenas de millones de dólares por su trabajo en la cinta.

Una fuente afirmó que el equipo estaría satisfecho con los salarios ofrecidos por adelantado, pero no con las condiciones del back-end. Otra fuente disputó esa versión. Variety aclara que el grupo no estaría solicitando first-dollar gross, un esquema que les permitiría recibir dinero directamente de la taquilla antes de que el estudio recupere su inversión.

Warner Bros. enfrenta presión para conservar su mayor éxito

El conflicto resulta especialmente relevante por el desempeño comercial de ‘Barbie’. La película dirigida por Gerwig recaudó alrededor de US$1,447 millones mundialmente y terminó como el mayor éxito de 2023. También consiguió ocho nominaciones al Óscar y ganó mejor canción original por “What Was I Made For?”, de Billie Eilish y Finneas O’Connell.

Ryan Gosling, Margot Robbie y Greta Gerwig en el set de ‘Barbie’ (2023) (imagen: IMDb)

Algunas fuentes consultadas por Variety consideran justificables las exigencias del equipo después de semejante resultado. Una de ellas cuestionó directamente la postura del estudio: “¿Cómo no va a redundar en beneficio de los accionistas de WBD contar con una secuela de la película más importante en la historia del estudio?”

Gerwig y Baumbach sí tienen una idea para ‘Barbie 2’, según dos fuentes del medio, pero no desarrollarían ni presentarían el proyecto antes de firmar nuevos acuerdos. Mientras las negociaciones continúan, Warner Bros. corre el riesgo de perder la oportunidad de continuar directamente una de las franquicias más exitosas de los últimos años.

Fuente.

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