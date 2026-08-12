‘Casada con El Chapo’: Emma Coronel habla de infidelidades, fugas y su vida en el nuevo documental de HBO Max

Emma Coronel reflexiona sobre las decisiones que tomó y asegura que actualmente no mantiene comunicación con Guzmán

Emma Coronel Aispuro vuelve a hablar públicamente sobre su relación con Joaquín “El Chapo” Guzmán en ‘Casada con El Chapo: Emma Coronel Habla’, documental de Oxygen True Crime que ya está disponible en HBO Max en México. Estrenado originalmente en Estados Unidos el 28 de noviembre de 2025, el especial recorre desde la infancia de Coronel en Durango y el inicio de su relación con Guzmán hasta las capturas del narcotraficante, su fuga del penal del Altiplano, las infidelidades reveladas durante su juicio y el arresto de ella en Estados Unidos. También aborda su paso por prisión, la separación de sus hijas y la manera en que observa actualmente las decisiones que marcaron su vida.

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¿Cómo conoció Emma Coronel a ‘El Chapo’ Guzmán?

Coronel nació en California, pero creció en un rancho de Durango que, según su relato, carecía de servicios básicos y estaba prácticamente aislado. “Vivía en mi casa con mis papás, mis tres hermanos. No había agua potable, no había electricidad, y por supuesto que no había televisión. Estábamos realmente incomunicados del mundo”, cuenta en el documental.

‘Casada con El Chapo: Emma Coronel Habla’ (imagen: IMDb)

También recuerda que el cultivo de marihuana formaba parte de la economía de la región: “Cultivaban marihuana en los ranchos desde que tengo uso de razón. Esa es la forma de vivir de las personas. O te mueres de hambre o haces lo que haya que hacer para sobrevivir”.

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Coronel tenía 17 años cuando conoció a Joaquín Guzmán durante una fiesta local en la que participaba como candidata a reina de la Feria del Café y la Guayaba. De acuerdo con su versión, no sabía quién era el narcotraficante debido al aislamiento en el que había crecido.

“Siempre que lo digo, dicen: ‘¿Cómo no vas a saber? Si salía en la tele’. ¡Yo no tenía tele! Carajo, pues, ¿dónde yo lo iba a ver?”

El primer encuentro ocurrió después de que le avisaran que una persona importante quería bailar con ella. “Llegó un hombre y me dijo: ‘Mi nombre es Joaquín’”, recuerda. Guzmán rondaba entonces los 50 años, era aproximadamente 32 años mayor que ella y ya se encontraba prófugo de la justicia.

Durante el cortejo, Guzmán llegó a visitar el rancho familiar en helicóptero. Coronel recuerda particularmente una ocasión en la que la aeronave levantó polvo y arruinó la ropa que su familia acababa de lavar: “Se voló por todos lados. Todo el mundo dice: ‘Ay, qué padre. Joaquín fue a visitarte en un helicóptero, wow’. Y yo nada más pensando: ‘Ya me volaste toda la ropa, ya me llenaste todo de polvo’”.

Después de que ella cumplió 18 años realizaron una ceremonia simbólica, sin unión civil. “Sencilla, en mi rancho, con mi familia, música, mi pastel”, describe. Sin embargo, ahora asegura que hablar de aquel momento ya no le provoca entusiasmo: “Es un aburrimiento para mí estar hablando de eso. Mas que tristeza, no siento nada”.

La vida clandestina junto a Joaquín Guzmán

La relación continuó entre la sierra de Durango, casas clandestinas y una serie de medidas destinadas a evitar que Guzmán fuera localizado. Coronel dejaba sus teléfonos celulares, utilizaba salidas traseras de establecimientos, cambiaba de vehículo y viajaba en avionetas hacia pistas ubicadas en ranchos.

“Para mí esa era la vida normal”, afirma. “Ahora me doy cuenta que no era normal”.

Al mismo tiempo, describe una faceta doméstica de Guzmán. Según Coronel, veía telenovelas —entre ellas ‘Destilando amor’—, cantaba mientras se bañaba y le pedía enchiladas preparadas con los mismos ingredientes que utilizaba su madre.

Coronel insiste en que Guzmán no hablaba con ella sobre sus actividades criminales. “Él no se sentaba a hablar conmigo sobre su trabajo. Ni yo le preguntaba, ni lo veía trabajar”, asegura.

También se refiere a la fortuna que durante años se atribuyó al narcotraficante. “Nunca vi esas cantidades. Ni siquiera lo escuché mencionarlo. También me gustaría que dijeran dónde está, porque yo nunca la vi”, señala. Posteriormente reconoce: “No le pregunté de dónde venía su dinero por falta de experiencia, tal vez por comodidad”.

Capturas, la fuga del Altiplano y la última vez que lo vio libre

Uno de los episodios que Coronel recuerda con mayor detalle ocurrió el 22 de febrero de 2014, cuando fuerzas federales irrumpieron en el lugar donde se encontraba con Guzmán y sus hijas en Mazatlán.

“Nos tumbaron la puerta. Había personas gritando su nombre, ‘Joaquín, Joaquín’. Estaban en cinco segundos apuntándome con armas largas. Yo creo que es el momento que más miedo he sentido porque también, pues al lado estaban mis hijas”, relata.

Emma Coronel (DON EMMERT/AFP via Getty Images)

Guzmán se entregó y posteriormente fue enviado al penal del Altiplano, del que escapó mediante un túnel en julio de 2015. El documental toca la participación de Coronel en los preparativos de aquella fuga, uno de los delitos por los que más tarde se declararía culpable en Estados Unidos. Frente a las cámaras evita profundizar y, cuando se le pregunta directamente por el asunto, pide detener la grabación. Solo se escucha: “Quería explicarlo de una forma que después no me afecte”.

Coronel afirma que la última vez que vio a Guzmán en libertad fue durante una reunión familiar poco antes de Navidad de 2015. El narcotraficante fue recapturado el 8 de enero de 2016 en Los Mochis.

Las infidelidades de ‘El Chapo’ y el juicio en Nueva York

Coronel asistió diariamente al juicio de Guzmán en Nueva York porque, según explica, “Era la única forma de verlo y de mostrarle un apoyo emocional”.

Durante el proceso judicial salieron a la luz detalles sobre las relaciones extramaritales del narcotraficante. Entre los testimonios más notorios estuvo el de Lucero Sánchez, exdiputada local de Sinaloa conocida como “La Chapodiputada”, quien habló ante la corte sobre su relación personal y de negocios con Guzmán.

Coronel recuerda el impacto de escuchar esos testimonios frente a periodistas y asistentes. “Obviamente, sufriendo imaginarlo, que me estuvieran engañando, ¿quién no? Duele que no fui la única pareja en su vida; que tuvo amantes antes, después y cuando estuvo conmigo”.

Según ella, Guzmán siempre había minimizado los rumores: “Ah, claro, eso eran chismes. ‘Es que tú no sabes’, ‘La gente no quiere vernos bien’”.

Emma Coronel (imagen: Instagram/@emma.coronel.official)

El arresto de Emma Coronel y su vida después de prisión

El 22 de febrero de 2021, agentes del FBI arrestaron a Coronel en el Aeropuerto Internacional de Dulles, Virginia. “Entraron los agentes del FBI. Fueron directo a mí y me dijeron: ‘Acompáñanos’. Fue súper rápido, fue cuestión de minutos en los que yo ya estaba abajo”, recuerda.

Posteriormente se declaró culpable de cargos relacionados con tráfico de drogas, lavado de dinero y su participación en los preparativos de la fuga del Altiplano. Fue sentenciada a 36 meses de prisión, cuatro años de libertad supervisada y una orden de decomiso por 1 millón 499 mil 970 dólares.

Coronel señala que la separación de sus hijas fue la parte más difícil de su condena. “Estar separada de mis hijas fue lo peor del mundo. Tienes tiempo de pensar, de llorar, no tienes algo para distraerte. Estaba entrando en un cuadro de depresión”.

Recuperó la libertad en septiembre de 2023 y asegura que desde entonces no ha tenido contacto con Guzmán. “No tengo ningún tipo de comunicación con él. No sé por qué no me han autorizado ni visita, ni llamada. Ya no lo volví a ver físicamente”.

Hacia el final del documental también expresa solidaridad con quienes han sufrido por la violencia: “Me solidarizo con todas las personas que han perdido un ser querido, que han sufrido, en verdad, lo siento mucho, si yo pudiera hacer algo para cambiarlo, lo haría de todo corazón sin pensarlo”.

‘Casada con El Chapo: Emma Coronel Habla’ está disponible en HBO Max en México desde la noche del 11 de agosto de 2026.

Con información de Infobae.

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