Directora de documental sobre Jared Leto dice que el actor ha evadido la justicia por el ‘privilegio de ser atractivo’

La directora del documental de la BBC sobre Jared Leto, Alice McShane, aseguró que el actor no respondió directamente a las acusaciones presentadas por el equipo de producción, a pesar de los múltiples intentos de contacto. En una entrevista con Variety publicada este viernes, McShane también sugirió que el intérprete ha logrado evadir consecuencias por el “privilegio de ser atractivo”.

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También señaló a una cultura que, diez años después del movimiento #MeToo, ha perdido el impulso para indignarse ante este tipo de señalamientos. El documental, titulado ‘Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret’, fue emitido el jueves en el Reino Unido y presenta el testimonio de diez mujeres, cuatro de las cuales alegan conducta sexual criminal.

Jared Leto en ‘Tron: Ares’ (imagen: Disney)

¿Por qué la directora cree que Jared Leto no ha enfrentado consecuencias?

McShane abordó directamente la pregunta de por qué, a más de un año de las primeras acusaciones publicadas por AirMail, la carrera del actor no parece haber sido afectada. “Es todo un misterio, ¿verdad?”, declaró a Variety. La directora, quien previamente realizó el documental sobre Russell Brand titulado ‘In Plain Sight‘, señaló que el contexto cultural ha cambiado.

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“Hay algo en nuestra cultura actual —creo que percibo algo que podría estar sucediendo diez años después del movimiento #MeToo—. Da la sensación de que la indignación ante historias como esta se ha enfriado un poco”.

McShane también vinculó este fenómeno con el auge de la “machósfera” y la normalización de este tipo de acusaciones. “Creo que, también con el auge de la ‘manosfera’ y el hecho de que personas en posiciones de gran poder se hayan visto envueltas en acusaciones relacionadas con el trato que dispensan a las mujeres, este tipo de historias se han normalizado, en cierto modo, en la mente de la gente”, afirmó. “Simplemente no creo que tengan la repercusión que quizás habrían logrado hace diez años”.

Además, la directora señaló que Leto ha cultivado una imagen que lo ha protegido. “También creo que Leto ha cultivado esa imagen de tipo algo extraño, enigmático y misterioso, y pienso que, en cierto modo, eso lo ha protegido de tener que rendir cuentas”. Sobre el “privilegio de ser atractivo”, McShane declaró:

“Creo que aquí existe un elemento de privilegio por ser atractiva, y que eso realmente se puso de manifiesto en muchas de las entrevistas con las mujeres”.

El silencio de Jared Leto ante el equipo de la BBC

El equipo del documental preparó una carta con el derecho de réplica para Leto el 3 de julio y fijó como fecha límite el 17 de julio. En el documento se describían a detalle las acusaciones que se incluirían en el filme, pero la producción no obtuvo contestación. McShane explicó que el proceso consistió en reunir las pruebas y redactar una carta extensa con la información de cada una de las historias de las mujeres.

La producción intentó comunicarse con el intérprete por todas las vías posibles. McShane mencionó que contactaron a agentes, abogados, su socio comercial de larga data y otros asociados cercanos al actor para pedirles que confirmaran la recepción de la carta. La directora describió el resultado como un silencio absoluto y señaló que nunca antes había vivido una situación en la que no obtuvieran ninguna respuesta.

Leto emitió una negativa el jueves por la noche a través de sus representantes, en la que aseguró que nunca ha agredido sexualmente a nadie y calificó las acusaciones como falsas. Sin embargo, McShane subrayó que el actor no ha respondido directamente al equipo de producción. La directora afirmó que aún no han recibido una respuesta sobre las acusaciones que presentaron y que no saben si recibirán una carta, si el actor los llevará a juicio o si no hará nada, pero aseguró que están preparados para cualquier escenario.

Clara (a la izquierda), señala que mantuvo relaciones sexuales con Jared Leto cuando aún no era mayor de edad (imagen: BBC)

La experiencia de McShane y las similitudes con el caso de Russell Brand

McShane, quien ganó varios premios por su documental sobre Russell Brand, encontró paralelismos entre ambos casos. La directora señaló que hay consistencias en el narcisismo y en la motivación por el poder y el control. También mencionó que ambos eran hombres poderosos, ricos y famosos que ejercían un control significativo sobre algunas mujeres jóvenes.

McShane destacó que, a diferencia de Brand, quien ahora enfrenta cargos penales y ha visto consecuencias legales tras su documental, Leto no parece haber sufrido un impacto similar en su carrera a pesar de que ha pasado más de un año desde la publicación del artículo de AirMail.

El documental de la BBC fue emitido el jueves en el Reino Unido e incluye el testimonio de diez mujeres. Nueve de ellas hablan por primera vez en público sobre encuentros con Leto ocurridos entre 2002 y 2016, cuando el intérprete tenía entre 30 y 40 años. Las acusaciones incluyen agresiones sexuales en un motel, amenazas en una habitación de hotel, relaciones con una menor de edad en California y llamadas de contenido sexual a una

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