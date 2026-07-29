Cuatro mujeres acusan a Jared Leto de abusar de ellas cuando eran adolescentes

ACTUALIZACIÓN: Jared Leto ya respondió y negó categóricamente las acusaciones de conducta sexual criminal presentadas en su contra por cuatro mujeres en el documental de la BBC ‘Jared Leto: Hollywood’s Darkest Secret‘, estrenado este miércoles. En un comunicado proporcionado por sus representantes, el actor y músico declaró:

‘Nunca he agredido sexualmente a nadie en toda mi vida. Estas acusaciones son absoluta y categóricamente falsas’.

Una investigación de la BBC ha documentado el testimonio de diez mujeres que señalan al actor y músico Jared Leto por conductas que van desde llamadas subidas de tono a menores hasta agresiones físicas. Nueve de ellas hablan por primera vez en público sobre los encuentros ocurridos entre 2002 y 2016, cuando el intérprete tenía entre 30 y 40 años. El artista, ganador del Óscar por ‘Dallas Buyers Club‘ y vocalista de Thirty Seconds to Mars, no ha respondido a las preguntas del medio británico.

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¿Cómo describe la BBC el modus operandi de Jared Leto con las jóvenes?

El reportaje revela un patrón que se repite a lo largo de más de una década. Un exempleado del equipo de la banda, identificado como Brad, declaró que se solicitaba a agencias de modelos la presencia de mujeres jóvenes en los conciertos. Brad afirmó: “Esa [solicitud] vino directamente de Jared”. También describió que había una habitación tras el escenario para las modelos y calificó la tarea de pedir exclusivamente mujeres como “un poco incómoda”.

Jared Leto en ‘Tron: Ares’ (imagen: Disney)

Otro exempleado, llamado Simon, aseguró que en la casa donde el grupo grababa solían llegar chicas para ver a Leto. Simon declaró: “En cierto momento, solían pasar unas dos chicas al día a ver a Leto a la casa donde la banda estaba trabajando”.

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La investigación también documenta el uso de acuerdos de confidencialidad. Una de las denunciantes, Etta, recibió un NDA que la BBC revisó junto con mensajes de texto y correos electrónicos que respaldan su testimonio. Leto le habría dicho que su abogado quería enviarle el documento por preocupación por sus relaciones con mujeres.

El testimonio de las cuatro mujeres que alegan delitos sexuales

Isabel tenía 17 años cuando aceptó reunirse con Leto en el hotel donde se hospedaba en Las Vegas, después de haberle mostrado la tienda donde trabajaba. El lugar resultó ser un “motel mugriento y desagradable”, según su relato. La joven esperaba que salieran a otro sitio, pero el actor la llamó al baño mientras se duchaba. Isabel declaró: “No creo que se intercambiaran muchas palabras; él corrió la cortina de la ducha y empezó a besarme”.

Leto tomó su mano y la usó para tocarse. Ella se retiró y pidió irse. El actor salió con una toalla, verificó que no hubiera nadie cerca y la dejó salir. Isabel dijo que durante años se culpó a sí misma: “Durante la mayor parte de mi vida, había visto este suceso pensando: ‘Yo era una chica estúpida… y por eso ocurrió esta desgracia'”.

Alex, exmodelo, fue invitada por una asistente de Leto a una fiesta tras un concierto en el O2 Arena de Londres en 2013. Tenía 19 años pero le dijo al músico que tenía 17 para protegerse, según su testimonio. Terminó sola en la habitación de hotel del actor. Cuando le pidió irse o dormir en el sofá, Leto le respondió que si lo hacía, despertaría “con una v***a en el c**o”, y repitió la frase varias veces. Alex salió de la habitación y le escribió a una amiga, quien le respondió: “Estaba amenazando con una agresión sexual; deberías denunciarlo”. La joven declaró que ahora cree que todo estaba planeado.

Clara afirma que mantuvo relaciones con Leto en la casa de él en California cuando ella tenía 17 años y él 34. El actor le pidió que le llamara “papi” y, según ella, cuando mencionó que la edad de consentimiento en ese estado era 18, él no le dio importancia. Fue el primero de tres o cuatro encuentros en la residencia del intérprete. Clara considera que ningún hombre de 30 años bien ajustado buscaría tener una relación con una adolescente.

Etta conoció a Leto en 2014 en una agencia de modelos en Los Ángeles cuando tenía 16 años. El actor pidió su correo electrónico y comenzó a llamarla con preguntas sexuales explícitas, como si era virgen o si tenía fetiches, y sugirió que mantuvieran relaciones. Ella se sintió nerviosa, ansiosa e incómoda, pero con dificultad para poner límites a esa edad. En 2016, Leto le dijo que su abogado quería enviarle un acuerdo de confidencialidad. Etta no firmó.

Clara (a la izquierda), señala que mantuvo relaciones sexuales con Jared Leto cuando aún no era mayor de edad (imagen: BBC)

El caso de Taylor y el respaldo de la investigación

Taylor tenía 14 años cuando en 2005 asistió a un festival con su madre y fue a una firma de autógrafos de Thirty Seconds to Mars. La adolescente extendió su camiseta para que Leto la firmara, pero el actor firmó sobre sus pechos y le hizo un comentario sobre su busto. Su madre presenció el momento y confrontó a Leto, pero él repitió el comentario sin mostrar interés. Luego ordenó a su guardaespaldas que la llevara detrás del escenario sin preguntarle si quería ir. La joven afirmó que el encuentro alteró su vida y que dejó de ir a conciertos.

La BBC ha corroborado los relatos con amigos y familiares a quienes las víctimas contaron lo sucedido en su momento. La investigación también ha tenido acceso a fotografías y mensajes que respaldan las acusaciones. El medio británico contabiliza más de 120 acusaciones en línea sobre el comportamiento del actor con mujeres. Jared Leto, que actualmente tiene 54 años y se encuentra de gira por Europa con su banda.

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