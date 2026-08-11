¿De qué trata ‘Conversaciones con Asesinos: Las Cintas de Charles Manson’? Todo sobre el nuevo documental de Netflix

la producción reconstruye el ascenso de Manson y el juicio que convirtió el caso en un fenómeno mediático

Netflix vuelve sobre uno de los casos criminales más conocidos de Estados Unidos con ‘Conversaciones con Asesinos: Las Cintas de Charles Manson’, nueva entrega de la franquicia documental dirigida por Joe Berlinger. La producción se estrenará el 12 de agosto de 2026 y utilizará grabaciones de prisión nunca antes publicadas, testimonios de primera mano, entrevistas con antiguos integrantes de la llamada Familia Manson y material de archivo para reconstruir el ascenso de Charles Manson, los asesinatos de 1969 y el juicio que terminó por convertirlo en una de las figuras más reconocibles del true crime.

También te puede interesar: Nieta de Charles Manson descubre el oscuro secreto de su familia y lo cuenta en un documental

¿De qué trata ‘Conversaciones con Asesinos: Las Cintas de Charles Manson’?

La docuserie de tres episodios examina la historia de Charles Manson desde sus antecedentes y la formación de su grupo hasta los asesinatos cometidos por varios de sus seguidores en 1969 y el proceso judicial posterior.

‘Conversaciones con Asesinos: Las Cintas de Charles Manson’ (imagen: Netflix)

De acuerdo con la descripción de Netflix, la producción recurre a grabaciones de prisión inéditas, testimonios directos e imágenes de archivo. También incorpora entrevistas con antiguos miembros de la Familia Manson, autoridades involucradas en el caso y llamadas telefónicas grabadas del propio Manson.

También lee: ‘El asesino de TikTok’: La historia real detrás del nuevo documental de Netflix

Uno de los principales elementos de la serie serán precisamente esas conversaciones nunca antes escuchadas. La intención es utilizar la propia voz de Manson para complementar los testimonios de quienes estuvieron cerca de él y analizar los mecanismos mediante los cuales consiguió ejercer control sobre algunos de sus seguidores.

Joe Berlinger, responsable de las anteriores entregas de ‘Conversaciones con Asesinos’, explicó que su intención no era alimentar la imagen casi mitológica que se construyó alrededor de Manson (vía Whats On Netflix)

“En lugar de alimentar la mitología en torno a Manson, nuestro objetivo fue examinar los sistemas de manipulación y control que él creó, al tiempo que dábamos protagonismo a las voces de quienes vivieron la experiencia y siguen lidiando con sus secuelas.”

¿Qué crímenes cometió la Familia Manson?

La serie se concentra especialmente en los asesinatos de 1969 que llevaron a Manson y varios de sus seguidores ante la justicia.

Entre los crímenes más conocidos se encuentran los asesinatos cometidos durante la noche del 8 al 9 de agosto de 1969 en una residencia de Cielo Drive, en Los Ángeles. Charles “Tex” Watson, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel y Linda Kasabian fueron enviados al lugar, donde murieron Sharon Tate, Jay Sebring, Abigail Folger, Wojciech Frykowski y Steven Parent.

La noche siguiente fueron asesinados Leno y Rosemary LaBianca. En este caso, Manson entró personalmente en la vivienda, sometió y ató a la pareja antes de abandonar el lugar y dejar a Watson, Krenwinkel y Leslie Van Houten dentro de la casa.

Manson también fue condenado por su participación en los asesinatos de Gary Hinman y Donald “Shorty” Shea. Aunque no ejecutó personalmente la mayoría de los homicidios por los que fue condenado, los tribunales determinaron que había ordenado, instigado o participado en la planificación de varios de ellos.

También disparó contra Bernard Crowe durante un conflicto relacionado con dinero y drogas en julio de 1969, aunque Crowe sobrevivió.

‘Conversaciones con Asesinos: Las Cintas de Charles Manson’ (imagen: Netflix)

Charles Manson y la teoría de “Helter Skelter”

Uno de los elementos más conocidos del caso es la teoría presentada durante el juicio según la cual Manson esperaba desencadenar una guerra racial que denominaba “Helter Skelter”, expresión tomada de una canción de The Beatles.

Según esa interpretación, los asesinatos debían parecer obra de personas afroamericanas y contribuir a provocar un enfrentamiento racial a gran escala. Después del colapso de la sociedad, Manson imaginaba que él y sus seguidores podrían emerger como dirigentes de un nuevo orden.

A lo largo de los años han surgido otras explicaciones sobre los motivos detrás de los asesinatos, entre ellas intentos por desviar la atención del caso de Gary Hinman, conflictos relacionados con drogas y diferentes intereses personales de Manson. La nueva serie promete revisar parte de estas interpretaciones mediante testimonios, documentos y grabaciones del propio criminal.

¿Por qué Joe Berlinger decidió cerrar la serie con Charles Manson?

‘Las Cintas de Charles Manson’ será la quinta y última entrega de ‘Conversaciones con Asesinos’. La franquicia comenzó en 2019 con ‘Las Cintas de Ted Bundy’ y continuó con producciones dedicadas a John Wayne Gacy y Jeffrey Dahmer en 2022, además de David Berkowitz, conocido como Son of Sam, en 2025.

John Wayne Gacy (imagen: Peacock)

Berlinger considera que Manson representa un cierre adecuado porque su caso marcó un cambio importante en la manera en que los medios estadounidenses cubrían los crímenes violentos y en la forma en que el público comenzó a consumir este tipo de historias.

“Al concluir ‘Conversations with a Killer’, quería que nuestra última temporada se centrara en la figura que, más que ninguna otra, marcó el inicio de la era moderna de la fascinación estadounidense por los crímenes reales.”

El director también aclaró que Manson no corresponde exactamente al modelo tradicional de asesino serial asociado con personajes como Bundy, Gacy, Dahmer o Berkowitz.

“Si bien Charles Manson no es un asesino en serie tradicional como Bundy, Gacy, Dahmer o el «Hijo de Sam», sus crímenes cambiaron fundamentalmente la forma en que los medios cubrían la violencia y la manera en que el público la consumía.”

¿Cuándo se estrena en Netflix?

‘Conversaciones con Asesinos: Las Cintas de Charles Manson’ se estrena el miércoles 12 de agosto de 2026 en Netflix y estará compuesta por tres episodios.

Además de Joe Berlinger como director y productor ejecutivo, participan en la producción Rachael Profiloski, Jen Isaacson, Jon Kamen y Tom O’Brien. RadicalMedia produjo la docuserie en asociación con Third Eye Motion Picture Company y Naked.

No te vayas sin leer: ‘Monster: The Ed Gein Story’ revive las críticas a Ryan Murphy por convertir crímenes reales en espectáculo