Nieta de Charles Manson descubre el oscuro secreto de su familia y lo cuenta en un documental

Sophia Maddox descubrió en 2022 que su abuelo biológico era el infame personaje

Sophia Maddox creció sin saber que uno de los criminales más conocidos de Estados Unidos formaba parte de su árbol genealógico. La actriz y cineasta descubrió en 2022 que Charles Manson era su abuelo biológico, una revelación que transformó su percepción sobre su propia identidad y dio origen al documental de Hulu ‘My Grandfather Charles Manson’, en el que investiga el pasado de su familia, la historia del líder de la llamada “Familia Manson” y el impacto emocional que el hallazgo tuvo en la relación con su padre.

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¿Cómo descubrió Sophia Maddox que Charles Manson era su abuelo?

El descubrimiento comenzó con Daniel Arguelles, padre de Maddox, quien había crecido sin conocer la identidad de su progenitor biológico. Arguelles fue criado por su madre, Darlene, y su padrastro, cuyo apellido adoptó. En 2015 decidió registrar su ADN en Ancestry con la esperanza de encontrar respuestas sobre su origen.

Sophia Maddox (Imagen: IMDb)

Durante siete años, las coincidencias obtenidas únicamente lo relacionaron con primos lejanos. Sin embargo, en 2022 apareció un vínculo con Michael Brunner, quien compartía el mismo padre: Charles Manson.

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Arguelles le reveló la noticia a Sophia durante una llamada, aunque inicialmente se negó a decirle el nombre. “Es realmente oscuro, y no creo que estés lista para saberlo”, le advirtió. Maddox pensó inmediatamente en alguien famoso por su violencia. “Pensé en Ted Bundy de inmediato”, recordó.

La joven apenas conocía a Manson por ‘Once Upon a Time… in Hollywood’, película de Quentin Tarantino inspirada parcialmente en los asesinatos de 1969. Tras conocer la identidad de su abuelo, comenzó a llorar mientras su padre conducía. “Mi realidad mental cambió por completo. Mi existencia se transformó debido a esta revelación”, explicó.

La relación genética fue verificada mediante nuevas pruebas. Arguelles consiguió además ADN procedente del patrimonio de Manson y obtuvo un resultado con una coincidencia positiva de 99.9999%.

Un documental para investigar el pasado familiar

La revelación no se convirtió inmediatamente en un proyecto cinematográfico. Maddox comenzó a grabarse con su teléfono como una forma de procesar lo ocurrido. En ese momento trabajaba como mesera y niñera mientras buscaba oportunidades como actriz y cineasta en Los Ángeles.

Posteriormente, su socio productor Eric Cook le entregó una cámara para documentar formalmente la investigación. Durante ocho meses reunió entrevistas, videos personales, fotografías familiares y material de archivo hasta desarrollar una propuesta presentada a Hulu.

‘My Grandfather Charles Manson’ (Imagen: Hulu)

Maddox se convirtió en productora ejecutiva y codirectora de ‘My Grandfather Charles Manson’ junto con Alexandra Orton. La película incluye sesiones de terapia, diarios personales y conversaciones con antiguas integrantes de la “Familia Manson”, entre ellas Lynette “Squeaky” Fromme, Dianne Lake y Stephanie Schram.

También aparecen Stephen Kay, uno de los fiscales del juicio contra Manson, y Blackwolf, un hombre que grabó alrededor de 800 llamadas con el criminal antes de su muerte.

“No tomo sus historias como hechos. Es solo una recopilación de datos. Esa fue siempre mi intención”, explicó Maddox sobre su decisión de incluir perspectivas contradictorias.

La investigación fracturó la relación con su padre

La historia más personal del documental es el deterioro del vínculo entre Maddox y Arguelles. Aunque su padre aceptó inicialmente hablar sobre el descubrimiento, comenzó a distanciarse conforme la investigación profundizó en la infancia de Manson, los abusos que sufrió y ejerció, y los problemas familiares relacionados con la salud mental.

Sophia Maddox en el tráiler de ‘My Grandfather Charles Manson’ (Imagen: Hulu)

“Cada vez que descubro algo nuevo sobre Charles, mi padre se rompe un poco”, afirma Maddox en la película. Ambos dejaron de hablarse durante la producción y no se han visto desde entonces.

Pese al distanciamiento, Maddox asegura que todavía ama a su padre y mantiene abierta la posibilidad de una reconciliación. “Mi puerta siempre está abierta y todavía lo amo”, declaró.

La cineasta también decidió adoptar legalmente el apellido Maddox, perteneciente a Kathleen Maddox, madre de Charles Manson. Con ello buscó recuperar una parte de su historia familiar distinta al apellido asociado con los asesinatos. ‘My Grandfather Charles Manson’ ya se encuentra disponible en Hulu para Estados Unidos, en Latinoamérica se puede ver en Disney+ con el título ‘Mi abuelo, Charles Manson’

Con información de TIME.

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