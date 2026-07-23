Lisa Kudrow, actriz de ‘Friends’, revela que recibió mensajes de su madre después de su muerte

Después de contar lo sucedido, le dijeron: “Lisa, tu mamá te envió un mensaje de texto desde el más allá”

Lisa Kudrow, reconocida mundialmente por interpretar a Phoebe Buffay en la serie ‘Friends‘, reveló que ha vivido varias experiencias que considera posibles intentos de comunicación de su madre después de su muerte. Durante una aparición en el podcast ‘Mayim Bialik’s Breakdown‘, la actriz de 62 años relató que desde el fallecimiento de Nedra Stern, ocurrido en febrero de 2020, su teléfono ha mostrado palabras y mensajes que ella asegura no haber escrito, y Kudrow no descarta que se trate de un fenómeno paranormal.

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¿Qué ocurrió la noche en que murió la madre de Lisa Kudrow?

Kudrow explicó que su madre murió durante la madrugada, alrededor de las 2:30 o 3:00 horas. En ese momento, varios integrantes de su familia se encontraban despiertos o experimentaron situaciones inusuales.

Lisa Kudrow (Imagen: Reuters/Danny Moloshok)

Su hermano estaba despierto cuando recibió la llamada, al igual que su padre y Michel Stern, esposo de la actriz. Además, una alarma se activó en la habitación de su hermana, pese a que aparentemente no había ocurrido ninguna intrusión.

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Cuando la familia comenzó a intercambiar sus experiencias, Kudrow interpretó que su madre había intentado despertar a todos para despedirse.

“Dije que no era raro. Ella voló por todas partes y despertó a todo el mundo al pasar”, recordó la actriz, antes de añadir: “Solo que no me despertó.”

Kudrow señaló que ella únicamente despertó porque su hermano la llamó para comunicarle la noticia. La situación le provocó una sensación de exclusión e incluso llegó a preguntarse: “¿Soy molesta? A menudo me dejan fuera de las cosas.”

La palabra “MOM” apareció varias veces en su teléfono

Uno o dos días después del funeral, Kudrow preparaba una presentación con fotografías de su madre para compartirla con su familia. Mientras respondía algunos mensajes, observó que la palabra “MOM” (“mamá”) había aparecido en mayúsculas dentro del cuadro de texto, aunque ella no la había escrito.

“No había cursor ni nada, y yo pensaba: ‘Eo no lo he escrito yo. Borrar. Borrar. Borrar’”.

La palabra volvió a aparecer una segunda vez y posteriormente ocurrió una tercera ocasión. En ese momento, la actriz todavía no relacionó el incidente con su madre y pensó que su teléfono simplemente estaba fallando. Después de contarle lo sucedido a su esposo y a sus amigos, ellos le respondieron: “Lisa, tu mamá te envió un mensaje de texto desde el más allá.”

Durante el confinamiento ocurrió otro episodio. Mientras escribía a una amiga, las letras “XOXOXO” aparecieron sin que Kudrow las tecleara. Inicialmente descartó que fuera una señal porque no recordaba que su madre utilizara esa expresión. Sin embargo, al día siguiente, su padre encontró una antigua carta escrita por Nedra cuando tenía 18 años. Al final del documento había aproximadamente media página llena de “XOXOXOXO”.

Kudrow también recordó que, durante su cumpleaños número 60, aparecieron letras desordenadas en otro cuadro de texto. Al reorganizarlas, consideró que podían formar una felicitación y una referencia a Julian, su hijo, a quien llama “JU”. Esta vez decidió guardar una captura de pantalla.

Lisa Kudrow con su madre (imagen: Instagram/@lisakudrow)

La historia recordó a los seguidores un episodio de ‘Friends’

El relato fue relacionado por algunos seguidores con ‘The One With the Cat’, episodio de ‘Friends‘ en el que Phoebe cree que su madre fallecida se reencarnó en un gato. Cuando sus amigos cuestionan su creencia, el personaje defiende la importancia emocional de sentir que un ser querido ha regresado.

Kudrow, sin embargo, reconoció que sus experiencias pueden interpretarse de distintas maneras. “Aunque no sepamos qué es, sabemos que es algo. Telepatía o no, se están comunicando en otro plano, dimensión o algo por el estilo en la colina. ¿Por qué querrías acallarlo?”, afirmó.

La actriz continúa activa profesionalmente. En 2026 regresó para la tercera y última temporada de ‘The Comeback‘, sigue produciendo el programa ’25 Words or Less’ y actualmente filma junto a Mira Sorvino la secuela de ‘Romy and Michele’s High School Reunion‘.

Con información de NDTV y Entertainment Now.

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