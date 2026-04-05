Lisa Kudrow, actriz de ‘Friends’, dice que las comedias actuales ‘tienen demasiado miedo’ a incomodar al público

Tras una larga trayectoria en cine y televisión, Lisa Kudrow, recordada por su trabajo como Phoebe Buffay en Friends, considera que buena parte de las sitcoms nuevas se ha vuelto más cautelosa de la cuenta. Aunque la comedia durante décadas vivió del riesgo y la incorrección bien escrita, las cosas en el siglo XXI le parece diferentes.

Kudrow se entrevistó recientemente con Interview Magazine; repasó su carrera, su regreso con The Comeback y su relación con el oficio de hacer reír. La intérprete de 62 años dijo que no se siente particularmente atraída por muchas de las comedias de situación recientes.

Lisa Kudrow opina que la comedia actual tiene miedo

La actriz afirmó que quisiera ver una evolución más rica del formato y recordó que series como 30 Rock, Seinfeld y Friends eran muy graciosas, pero las de hoy en día, le parece, tiene un problema particular:

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“Ojalá estuvieran evolucionando. 30 Rock, Seinfeld y Friends eran realmente divertidas y estaban muy bien escritas. Pero no me atraen las nuevas sitcoms multicámara con público en vivo porque no me las creo. No sé si es porque he visto demasiadas sitcoms de una sola cámara; creo que necesitamos volver a poder contar chistes. Siento que hemos tenido demasiado miedo de hacer bromas que podrían incomodar a la gente.”

Kudrow conoce bien el artificio de la televisión frente a público y apunta que la de hoy cuida más el tono y la recepción en redes; ahora varios autores prefieren bajar la temperatura del chiste.

En la misma entrevista también habló sobre la idea que mucha gente tuvo de Phoebe Buffay. Recordó que en los noventa el público la veía como una “ditz”, una tonta adorable, aunque ella nunca pensó al personaje de esa forma.

“En ese momento era como: ‘Es una tonta. ¿Por qué siempre interpretas a tontas?’ Y yo pensaba: ‘¿De verdad es una tonta?’ Para mí, no lo era. En 1994 era como: ‘Me encanta. Es una tonta’. Y es como, sí, está bien, eso era lo que para nosotros significaba ser una tonta. Alguien que no seguía las normas… Pero no era estúpida.”

Friends, el manjar de los años noventa

Friends, creada por David Crane y Marta Kauffman, se emitió por NBC entre 1994 y 2004, a lo largo de 10 temporadas y 236 episodios. Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc y Matthew Perry dieron vida a un reparto que pasó a formar parte de la vida cotidiana de millones de personas y se convirtió en referente de la comedia situacional y la cultura pop en general.

El final de Friends fue un fenómeno de audiencia casi imposible de repetir en la televisión abierta actual. El último episodio reunió a 52.5 millones de espectadores en Estados Unidos, entre los cierres de serie más vistos en la historia del país. Dos décadas después, todavía lo citan como un emblema de la era donde la sitcom era cita colectiva.

Pese a que mucha gente abrazó el final por su emotividad, gran parte del público no terminó de reconciliarse con la resolución de Ross y Rachel. Friends siempre fue una maquinaria de afecto, pero también una fábrica de polémica sentimental que todavía sobrevive en rankings y publicaciones de redes.

Las comedias más populares de la actualidad

La televisión actual no vive en un páramo, claro está. Entre las series de comedia más famosas de los últimos años aparecen Hacks, Abbott Elementary, Only Murders in the Building, Nadie Quiere Esto, Terapia sin Filtro, El Estudio y What We Do in the Shadows, todas presentes en los listados de los Emmy.

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