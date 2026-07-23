Colman Domingo, actor de ‘Euphoria’ y ‘Michael’, se burla de la ‘Odisea’ con IA de Elon Musk: ‘Será más blanca que la Navidad’

Durante su participación en ‘Jimmy Kimmel Live!’, el actor ironizó con que la película no será 'históricamente precisa'

El plan de Elon Musk para producir una nueva adaptación de ‘La Odisea’ con inteligencia artificial continúa provocando reacciones en Hollywood. Ahora fue Colman Domingo, actor de ‘Euphoria’ y ‘Michael’, quien se burló de la promesa del empresario de realizar una versión “históricamente precisa” del poema atribuido a Homero. Durante su participación como conductor invitado en ‘Jimmy Kimmel Live!’, el intérprete relacionó la iniciativa con las críticas de Musk contra el reparto diverso de la película dirigida por Christopher Nolan.

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¿Qué dijo Colman Domingo sobre la película de Elon Musk?

Domingo dedicó buena parte de su monólogo de apertura en ‘Jimmy Kimmel Live!’ a cuestionar las declaraciones del propietario de X y fundador de compañías como Tesla. Musk aseguró que su herramienta de inteligencia artificial Grok producirá antes de que termine el año una película completa basada en ‘La Odisea’.

‘La Odisea’ (imagen: IMDb)

El empresario prometió que el proyecto será “históricamente preciso y fiel al arte de Homero”. Sin embargo, Domingo respondió con una broma sobre lo que, desde su perspectiva, significa para Musk una versión históricamente precisa.

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“Cuando dice «históricamente preciso», se refiere a algo más blanco que una Navidad en Cracker Barrel.”

Con esas palabras, el actor hizo referencia a la canción ‘White Christmas’ (‘Blanca Navidad’) y a la cadena de restaurantes Cracker Barrel, asociada en el imaginario popular estadounidense con una clientela tradicional, rural y mayoritariamente blanca. Domingo también vinculó directamente el anuncio con la molestia que Musk ha expresado por las decisiones de reparto de Christopher Nolan.

“Por supuesto, todo esto se debe a que Elon y sus ‘Mosqueteros’ están molestos por el reparto diverso de ‘La Odisea’.”

Musk también compartió un fragmento de tres minutos generado mediante Grok por un usuario de la plataforma. El video adapta una escena del poema y funciona como una muestra de la clase de largometraje que el empresario pretende producir con inteligencia artificial.

El actor cuestionó la idea de una versión “históricamente precisa”

Domingo no solo se burló de las motivaciones políticas detrás del proyecto. También puso en duda la posibilidad de realizar una versión históricamente exacta de una obra llena de dioses, monstruos y acontecimientos mitológicos.

“Y no quiero ponerme técnico, pero no puedes hacer una versión históricamente precisa de algo que está totalmente inventado, joder.”

Sus comentarios se suman a las reacciones de otras figuras de Hollywood contra la campaña de Musk alrededor de ‘La Odisea’. Scott Derrickson, director de ‘Doctor Strange’ y ‘The Black Phone’, ya había respondido directamente al empresario mediante X.

“Está claro que @elonmusk no sabe una m***da de cine y que dejó de leer cuando tenía veintitantos años.”

Derrickson también afirmó que las opiniones de Musk sobre el arte no tienen valor, convirtiéndose en una de las primeras voces de la industria en confrontarlo públicamente por sus ataques contra Nolan.

Elon Musk (imagen: Shutterstock)

Elon Musk lleva meses atacando el reparto de Christopher Nolan

La oposición de Musk a ‘La Odisea’ comenzó antes del estreno de la película. En marzo, el empresario llamó a Christopher Nolan “Un racista anti-blancos” por elegir a Lupita Nyong’o para interpretar a Helena de Troya.

También escribió que Nolan se había vendido y calificó la elección de la actriz como “un insulto” a Homero. Sus críticas se concentraron en las decisiones de reparto que considera vinculadas con una agenda “woke”.

La nueva película generada con IA parece surgir como una respuesta directa a esa adaptación. Sin embargo, los comentarios de Domingo y Derrickson muestran que distintas figuras de Hollywood consideran que el proyecto de Musk está motivado menos por una preocupación artística que por su rechazo a la diversidad del elenco elegido por Nolan.

Con información de Variety.

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