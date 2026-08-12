Tras el éxito masivo de ‘La última casa’, Wagner Moura celebra que Hollywood deje atrás los estereotipos latinos

El éxito de ‘La última casa’ en Netflix ha vuelto a colocar a Wagner Moura en el centro de la conversación internacional. La película de ciencia ficción y terror dirigida por Louis Leterrier, en la que comparte protagonismo con Greta Lee, se ha colocado entre los títulos más vistos de la plataforma, mientras el actor brasileño atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. En una entrevista con The Hollywood Reporter, Moura habló sobre su relación con Netflix, las decisiones que tomó después de ‘Narcos’ y el cambio que, desde su perspectiva, está ocurriendo en Hollywood respecto a los papeles ofrecidos a intérpretes latinos.

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¿Por qué Wagner Moura evitó repetir personajes como Pablo Escobar?

La interpretación de Pablo Escobar en ‘Narcos’ convirtió a Moura en una figura reconocida a nivel mundial, pero también generó el riesgo de que quedara asociado permanentemente con personajes relacionados con el narcotráfico o la violencia. Después de terminar su participación en la serie en 2016, el actor decidió mantenerse alejado de papeles que recordaran demasiado al capo colombiano.

Wagner Moura en ‘La última casa’ (imagen: Netflix)

Moura considera que esa elección personal influyó en la variedad de personajes que ha interpretado desde entonces, aunque cree que también existe un cambio más amplio dentro de la industria.

“Es una mezcla de ambas cosas. También creo que el mundo está evolucionando y que es inevitable que Hollywood deje de ver al latino como el tipo violento o a la latina como la latina sexy, bla, bla, bla. Estamos en un momento en el que la industria empieza a vernos tal como somos: una parte importante de la sociedad estadounidense. Somos personas que podemos desempeñar distintos roles en esa sociedad: médicos, ingenieros, de todo”.

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El actor agregó que aceptar o rechazar determinados personajes sigue siendo una decisión de cada intérprete, pero considera que Hollywood está modificando progresivamente la forma en que representa a los latinos.

‘La última casa’ continúa su relación con Netflix

‘La última casa’ representa el sexto proyecto de Moura con Netflix después de su paso por ‘Narcos’. Su colaboración con la compañía también incluye ‘Sergio’, ‘Wasp Network’, ‘The Gray Man’ y ‘Narcos: Mexico’, serie en la que dirigió episodios y realizó una aparición.

“Nunca lo había pensado, pero sí, siempre he tenido una muy buena relación con ellos”, dijo Moura al hablar sobre su vínculo con la plataforma. También recordó que Netflix produjo ‘Sergio’, una película que él mismo presentó a la compañía y que tenía especial interés en realizar.

En ‘La última casa’, Moura interpreta a Jason Delgado, un ingeniero que queda atrapado dentro de su hogar junto a su esposa Ann, interpretada por Greta Lee, y sus dos hijos. El apellido de la familia proviene de Sandra Delgado, esposa de Moura, quien reconoció que probablemente fue él quien sugirió utilizarlo para los personajes.

De Cannes a una de las escenas menos glamorosas de su carrera

El rodaje de ‘La última casa’ también coincidió con uno de los momentos más importantes de la trayectoria de Moura. Mientras trabajaba en la película recibió la noticia de que había ganado el premio a Mejor Actor en el Festival de Cannes por ‘The Secret Agent’.

‘The Last House’ (Imagen: IMDb)

Sin embargo, el momento estuvo lejos del glamour habitual de una ceremonia internacional. Ese día estaba filmando con una tercera unidad un primer plano de su mano recogiendo excremento de perro.

“Era simplemente un primer plano de mi mano, que podría haber sido la de cualquiera, envuelta en una bolsa de plástico mientras recogía excrementos de perro. Eso era lo que estaba haciendo [el día que gané el premio al mejor actor en Cannes]”, recordó entre risas.

Moura calificó ‘La última casa’ como un rodaje particularmente exigente, especialmente durante las últimas semanas, cuando tuvo que trabajar constantemente en escenas con agua. A pesar de las dificultades, destacó su experiencia junto a Greta Lee, los actores infantiles y Leterrier, mientras la película continúa ampliando su presencia entre los estrenos más vistos de Netflix.

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