‘Jeff the Killer’, la famosa creepypasta de internet, se convertirá en película

El proyecto se suma a la ola de películas inspiradas en creepypastas

Después del éxito de ‘Backrooms’ y ‘Obsession’, Hollywood continúa mirando hacia los rincones más extraños de internet en busca de nuevas historias de terror. Ahora será el turno de ‘Jeff the Killer’, una de las creepypastas más reconocibles de la cultura digital, que tendrá una adaptación cinematográfica desarrollada por el estudio Tongal junto con la creadora de TikTok Savanah Moss. El proyecto buscará transformar al personaje en una figura más realista y aterradora, sin perder la esencia que lo convirtió en un icono del horror en línea.

¿Cómo será la película de ‘Jeff the Killer’?

De acuerdo con diversos reportes, Tongal prepara un largometraje basado en ‘Jeff the Killer’, personaje cuya historia comenzó a circular en internet a finales de la década de 2000 y cuya imagen terminó convirtiéndose en uno de los rostros más famosos del género creepypasta.

Chiwetel Ejiofor en ‘Backrooms’ (imagen: A24)

Savanah Moss, creadora conocida por sus videos de “fever dream” que mezclan comedia y horror, producirá la película y participará directamente en su dirección creativa. Moss también escribió, codirigió y protagonizó el cortometraje ‘Funny Bunny’, seleccionado en distintos festivales especializados.

La realizadora explicó que tiene una conexión personal con la historia porque creció leyendo creepypastas e incluso utilizó a Jeff en algunos de sus videos. Su intención no será trasladar literalmente el relato original, sino encontrar una forma más aterrizada de presentar al personaje.

“No quiero simplemente recrear la ‘creepypasta’; quiero hacer que Jeff se sienta aterradoramente real”, señaló Moss.

El proyecto también tendrá un componente comunitario. Tongal permitirá que cineastas y artistas emergentes participen durante distintas etapas del desarrollo, y ya abrió una convocatoria para recibir propuestas de conceptos de personajes.

¿Quién es Jeff the Killer y por qué se volvió tan famoso?

Jeff the Killer es una de las figuras más reconocibles del terror nacido en internet. Aunque su mitología ha cambiado con los años y existen distintas versiones de su historia, suele presentarse como un adolescente que inicia una serie de asesinatos después de quedar desfigurado.

Su imagen más famosa muestra un rostro extremadamente pálido, ojos oscuros y una sonrisa perturbadora. La fotografía editada circuló ampliamente por internet y terminó asociándose con relatos, videos, fanfiction y otros personajes derivados.

Parte de su atractivo está precisamente en la ausencia de un canon completamente cerrado. Moss destacó que internet fue construyendo diferentes versiones de Jeff durante años, lo que permitió que el personaje se convirtiera en una especie de leyenda urbana colectiva.

James DeJulio, cofundador y CEO de Tongal, también señaló que la famosa imagen y la incertidumbre alrededor de su origen forman parte de lo que hace atractivo al personaje. El estudio quiere aprovechar esa ambigüedad y trabajar junto con su comunidad de más de 160 mil cineastas independientes para desarrollar la adaptación.

El efecto ‘Backrooms’ continúa expandiéndose

La película de ‘Jeff the Killer’ llega en medio de una nueva fiebre por adaptar fenómenos de terror nacidos en internet. The Wrap señala que el éxito de ‘Backrooms’, dirigida por Kane Parsons, y ‘Obsession’, de Curry Barker, convenció a Hollywood de que los creadores digitales pueden construir audiencias fuera del sistema tradicional y después trasladarlas a las salas de cine.

Jeff the Killer (imagen: Wiki Creepypastas)

‘Backrooms’ superó los US$395 millones a nivel mundial y se convirtió en la película más taquillera en la historia de A24, mientras ‘Obsession’ alcanzó US$488 millones.

Moss considera que la frontera entre creador digital y cineasta comienza a desaparecer. “Creators have spent years learning how to tell stories, build audiences and figure out what actually connects with people — just in a different format”, explicó.

La tendencia ya incluye otros proyectos como la adaptación de ‘Siren Head’, adquirida por Warner Bros. tras una guerra de ofertas entre estudios. Ahora, ‘Jeff the Killer’ se suma a esa búsqueda de propiedades nacidas en foros, creepypastas y comunidades digitales.

Por ahora no se han anunciado director, reparto ni fecha de estreno. Tongal adelantó que revelará nuevos detalles sobre el equipo creativo y el desarrollo de la película durante los próximos meses.