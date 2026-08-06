‘River’ y otras películas de terror que buscan convertirse en las nuevas ‘Obsession’ y ‘Backrooms’

Midnight Madness es una selección que busca descubrir a los próximos grandes cineastas de terror

El éxito de ‘Backrooms’, de Kane Parsons, y ‘Obsession’, de Curry Barker, dejó una señal clara para Hollywood: el público joven está respondiendo a películas de terror con conceptos directos, realizadores emergentes y una sensibilidad formada en internet. Mientras los grandes estudios buscan al próximo fenómeno capaz de repetir ese impacto, la sección Midnight Madness del Festival Internacional de Cine de Toronto prepara una selección de propuestas que podrían colocar a sus directores en el radar de compradores, plataformas y productoras.

También te puede interesar: ¿Por qué ‘Backrooms’ conecta con tanta gente? Académicos creen que refleja una de las mayores angustias de nuestra época

¿Puede ‘River’ convertirse en el próximo fenómeno del terror?

Una de las principales apuestas de Midnight Madness 2026 es ‘River’, primer largometraje de Joshua Giuliano y película encargada de inaugurar la sección. El slasher de supervivencia reúne a Jane Levy y Jessica Rothe en una historia sobre tres hermanos distanciados que viajan a un río remoto para esparcir las cenizas de su padre, pero terminan enfrentándose a una pesadilla.

‘River’ (Imagen: Toronto Film Festival)

Peter Kuplowsky, programador de Midnight Madness, explicó a The Hollywood Reporter que la película comienza como un drama familiar antes de aumentar progresivamente la tensión. “La película comienza como un drama doméstico entre hermanos y luego se transforma en una de las cintas más llenas de suspense que he visto en años”, señaló.

También lee: ‘Obsession’: Este era el devastador final original que el director cambió tras el consejo de su padre

Kuplowsky también relacionó su sencillez narrativa con el atractivo de ‘Backrooms’ y ‘Obsession’. “Esta película se percibe muy despojada, muy minimalista, y me la imagino a la par de obras como ‘Backrooms’ y ‘Obsession’ debido a la sencillez de sus mecanismos”, afirmó. Para el programador, ‘River’ ofrece una experiencia de género elemental y física, diseñada para provocar gritos, sobresaltos y reacciones inmediatas entre el público.

Shudder ya adquirió la película y prepara tanto su llegada a la plataforma como un estreno en salas.

Las otras apuestas de Midnight Madness

La programación también incluirá el estreno mundial de ‘Kick On’, thriller de acción y terror dirigido por Nick Kozakis. La historia sigue a cuatro amigos cuya noche de fiesta se transforma en una espiral de paranoia, violencia y traiciones. Kuplowsky adelantó que la película apuesta por la ultraviolencia y por una sucesión de momentos viscerales.

‘Kick On’ (imagen: Blue Finch Films)

Otra propuesta destacada es ‘The Face of Horror’, nueva película de Anna Biller, directora de ‘The Love Witch’. La historia de fantasmas, marcada por una plaga, cuenta con Jonah Hauer-King, Kristine Froseth, Ellie Bamber, Bella Heathcote y Ben Radcliffe.

La sección también presentará ‘Vintage Violence’, comedia de acción de Eugene Kotlyarenko ambientada en Japón y protagonizada por Cole Sprouse como un influencer que promociona pantalones de mezclilla de gran valor. A ellas se suman ‘Half’, una combinación india de vampiros, artes marciales y western; ‘The Spiral’, thriller psicológico italiano sobre una madre y una hija; y ‘Rogue Trooper’, película animada de ciencia ficción dirigida por Duncan Jones.

Hollywood busca directores, no copias exactas

Aunque el éxito de ‘Backrooms’ y ‘Obsession’ ha provocado una nueva fiebre por creadores formados en YouTube y otras plataformas, Kuplowsky considera que los estudios no deberían limitarse a reproducir su fórmula.

Jonah Hauer-King y Kristine Froseth en ‘The Face Of Horror’ (imagen: IMDb)

“Deberías preguntarte quiénes son los cineastas con los que nos entusiasma trabajar, en lugar de una película que simplemente recreará la fórmula al pie de la letra”, explicó.

Su postura plantea que el siguiente fenómeno de terror no necesariamente tendrá que parecerse a los éxitos recientes. La clave estaría en descubrir cineastas que comprendan el género, conecten con las audiencias jóvenes y tengan una voz capaz de sostener futuros proyectos.

Con Midnight Madness, TIFF ofrecerá una vitrina para esas nuevas miradas. La mayoría de las películas de la selección todavía estarán disponibles para compradores, por lo que Toronto podría convertirse en el lugar donde Hollywood encuentre al próximo realizador que transforme una propuesta pequeña y extraña en un éxito inesperado.

Con información de The Hollywood Reporter.

No te vayas sin leer: ‘Backrooms’, ‘Obsesión’ y otras películas dirigidas por cineastas que empezaron en YouTube