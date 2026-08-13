‘La Casa del Dragón’: Ryan Condal responde a la teoría sobre el cabello teñido de Daeron Targaryen

El cabello rojizo de Daeron Targaryen nos hizo cuestionar al propio personaje y dar rienda suelta a uno de los debates más inesperados de la tercera temporada de La Casa del Dragón. Tras semanas de teorías sobre el aspecto del hijo menor de Alicent y Viserys, Ryan Condal habló finalmente sobre la posibilidad de que Ormund Hightower hubiera alterado a propósito su apariencia, aunque el polémico showrunner prefirió conservar parte del misterio.

¿Qué dijo Ryan Condal sobre el cabello de Daeron Targaryen?

La llegada de Daeron llevaba años pendiente. El personaje había sido mencionado en capítulos previos, pero la temporada 3 permitió conocer por fin al joven criado lejos de Desembarco del Rey bajo la influencia de la familia Hightower. Benjamin Evan Ainsworth, de tan solo 17 años, asumió el papel y su apariencia causó preguntas de inmediato.

A diferencia de sus hermanos Aegon, Helaena y Aemond, Daeron no luce el característico cabello rubio platinado que poseen la mayoría de los Targaryen en la serie. Su tono rojizo alimentó una teoría peculiar: que Ormund Hightower habría teñido el cabello del muchacho para acercarlo físicamente a los Hightower y ocultar durante años su identidad real.

Daeron Targaryen y su dragón Tessarion (Foto: X)

Condal reconoció a Business Insider que el asunto fue bastante discutido dentro de la producción. “No quiero decir nada de manera definitiva. Creo que es una discusión muy interesante. El color del cabello de Daeron probablemente generó más discusión que el de cualquier otro personaje durante toda la realización de la serie”, explicó.

El creador fue todavía más lejos al plantear él mismo las implicaciones familiares que tendría esa posibilidad. Si el color que vemos pertenece en verdad a Daeron, Condal se preguntó qué habría significado aquello para Alicent cuando necesitaba proyectar ante la corte una imagen impecable de sus hijos como descendientes Targaryen: “Si supones que ese es realmente el color del cabello de Daeron y que él simplemente se parecía a su madre, la pregunta que más me interesaba era: ‘Dios mío, ¿por eso Alicent lo envió lejos?’”, declaró Condal.

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¿Una apariencia peligrosa?

El showrunner recordó que Alicent tenía razones políticas para exhibir a sus propios hijos como Targaryen indiscutibles frente a Rhaenyra, cuyos primeros hijos cargaban con rumores sobre su verdadero padre. En ese ambiente tan hostil, lleno a tope de intrigas palaciegas, un niño con apariencia Hightower habría complicado la imagen familiar que ella necesitaba presentar ante Poniente.

Condal, sin embargo, no confirmó que Ormund utilizara tinte y la ambigüedad encaja con la temporada, misma que utilizó la identidad de Daeron como parte de su trama. Recordemos que Ormund llegó incluso a entregar a un muchacho de cabello plateado fingiendo que era el príncipe, cuando el verdadero Daeron permanecía oculto junto a sus fuerzas.

Benjamin Evan Ainsworth interpreta al joven príncipe Daeron Targaryen (Foto: IMDb)

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¿Cómo terminó la temporada 3 de La Casa del Dragón y cuándo se estrena la siguiente?

El capítulo final de la temporada 3 nos mostró a Tumbleton devastada después de que Ulf el Blanco traicionara a Rhaenyra y utilizara a Silverwing contra las fuerzas que hasta ese momento eran sus aliadas. Ormund tampoco sobrevivió, pues el señor Hightower murió durante el combate después de enfrentarse a las tropas de Roderick Dustin; el joven príncipe se quedó sin el hombre que lo crio, aunque tampoco quedó claro si el propio Daeron salió ileso de la masacre.

Rhaenyra ordenó la ejecución del Alto Septón luego de que este rechazara respaldar su legitimidad religiosa y terminó proclamando una extraña relación entre su reinado y la profecía del Príncipe que Fue Prometido. Otra de las escenas decisivas fue la muerte de Helaena, el personaje interpretado por Phia Saban que se quitó la vida al saltar de una ventana de la Fortaleza Roja estando embarazada; atrás dejó el tapiz que había acompañado buena parte de su historia y que adquirió un significado especial justo al final.

La Casa del Dragón terminará con su cuarta temporada y está prevista para 2028.

Benjamin Evan Ainsworth regresará a la pantalla el 7 de mayo de 2027 con The Legend of Zelda, película en la que interpreta al guerrero Link.