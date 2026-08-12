Nick Reiner es acusado formalmente por los asesinatos de sus padres, Rob y Michele Reiner

Rob Reiner y la fotógrafa y productora Michele Reiner, fueron encontrados muertos en diciembre pasado

Nick Reiner, hijo del director y actor Rob Reiner y de la fotógrafa y productora Michele Reiner, fue acusado formalmente por un gran jurado por los asesinatos de sus padres, cuyos cuerpos fueron encontrados en diciembre pasado dentro de su residencia en Brentwood, Los Ángeles. La nueva acusación incorpora una circunstancia especial de “estar al acecho” y permitirá que la fiscalía avance hacia un juicio sin necesidad de presentar primero sus pruebas durante una audiencia preliminar.

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¿De qué acusa el gran jurado a Nick Reiner?

De acuerdo con Variety, Nick Reiner, de 32 años, permanece detenido sin derecho a fianza desde el día en que fueron encontrados los cuerpos de Rob y Michele Reiner. Inicialmente fue acusado de dos cargos de asesinato, además de una circunstancia especial por múltiples asesinatos.

Michele y Rob Reiner (Imagen: GTRES)

Esta última circunstancia hace que el caso pueda ser castigado con cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o, potencialmente, con la pena de muerte.

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La acusación del gran jurado fue emitida el 20 de julio y desclasificada este miércoles. El documento añade una segunda circunstancia especial, descrita como “estar al acecho”. Nick Reiner se declaró no culpable de los cargos revisados durante su comparecencia del miércoles.

La acusación formal también representa un cambio relevante para el desarrollo del proceso. Al obtener una imputación mediante un gran jurado, los fiscales ya no tendrán que presentar las pruebas del caso durante una audiencia preliminar y podrán avanzar directamente hacia la preparación del juicio.

El caso todavía no tiene fecha de juicio

Hasta ahora no se ha establecido una fecha para el inicio del juicio contra Nick Reiner. Su próxima comparecencia está programada para el 15 de septiembre, cuando tendrá lugar una audiencia previa al proceso.

El fiscal de distrito Nathan Hochman se refirió a la acusación y aseguró que busca avanzar hacia una resolución judicial del caso.

“Esta fue una profunda traición por parte de alguien a quien amaban y en quien confiaban las mismas personas a las que se le acusa de haber matado,” declaró Hochman. “Esperamos que el hecho de que un gran jurado emita una acusación formal en este caso nos acerque un paso más a la celebración de un juicio y a la obtención de justicia.”

Nick Reiner actualmente está representado por un defensor público.

Nick Reiner busca recursos para contratar nuevamente a un abogado privado

En paralelo al proceso penal, los representantes legales de Reiner solicitaron en junio que se liberaran 1.5 millones de dólares depositados en un fideicomiso. El objetivo es permitirle volver a contratar al abogado privado Alan Jackson, quien lo representó brevemente durante las primeras etapas del caso.

Nick Reiner (Fotografía: Michael Buckner)

La petición sostiene que Reiner mantiene una posición distinta a la planteada por la fiscalía sobre la muerte de sus padres.

“Nick amaba a sus padres y está destrozado por sus muertes,” señala el documento presentado en su nombre.

Una audiencia relacionada con la liberación de esos fondos está programada para este viernes ante un tribunal testamentario. Mientras tanto, Nick Reiner continúa detenido sin derecho a fianza y mantiene su declaración de no culpabilidad mientras el caso avanza hacia juicio.

Con información de Variety.

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