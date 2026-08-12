‘Love, Lies & Frank’: De qué trata el nuevo proyecto de James Franco

James Franco continúa reconstruyendo una carrera que cambió bastante después de las acusaciones de conducta sexual inapropiada que aparecieron en 2018. Su siguiente movimiento lo lleva lejos del largometraje tradicional y ahora protagoniza Love, Lies & Frank, una producción creada para verse en teléfonos y que lo involucra dentro del creciente negocio de las ficciones breves en formato vertical.

¿De qué trata Love, Lies & Frank, lo nuevo de James Franco?

En esta serie Franco se mete en la piel de Jimmy Frank, director ejecutivo de una agencia publicitaria cuya personalidad excéntrica y despreocupada esconde problemas mucho más serios. Su empresa comienza a quedar rodeada por amenazas criminales y elementos sobrenaturales relacionados con asuntos de su pasado que todavía no han quedado resueltos.

Love, Lies & Frank ya se encuentra disponible exclusivamente en Shortical, con Eric Wang Schwager como director a partir de un guion escrito por Melissa Lynn Moore. La compañía también precisó que no utilizó interpretaciones generadas con inteligencia artificial para el desarrollo de esta historia tipo micro.

James Franco en Love, Lies & Franks

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El proyecto está entre las primeras producciones realizadas bajo el Verticals Agreement de SAG-AFTRA, sindicato que creó el convenio para series verticales, microdramas y otras ficciones seriadas concebidas para pantallas móviles, con reglas adaptadas a presupuestos y calendarios muy menores que los de la televisión tradicional.

Matthew Ko, cofundador y director ejecutivo de Knockout Shorts, declaró a Variety que la intención era aprovechar códigos conocidos de estas producciones y moverlos ligeramente hacia lugares menos previsibles:

“Love, Lies & Frank fue una colisión de mundos realmente divertida. Nos dio la oportunidad de jugar con las convenciones del género y subvertirlas lo suficiente sin perder de vista aquello que al público ya le gusta de estas historias”.

Franco se instala en este viaje tras haber desarrollado una carrera que alguna vez estuvo muy vinculada con la industra de Hollywood. Fue nominado al Oscar por 127 horas, dirigió y protagonizó The Disaster Artist: Obra Maestra y apareció en títulos como Pineapple Express y la trilogía de Spider-Man dirigida por Sam Raimi. Su situación profesional, no obstante, cambió al terminar la década pasada.

¿Qué le pasó a James Franco?

En enero de 2018, cinco mujeres acusaron a Franco de comportamientos sexuales inapropiados o explotadores; cuatro habían estudiado actuación con él. Posteriormente, las exalumnas Sarah Tither-Kaplan y Toni Gaal presentaron una demanda relacionada con Studio 4, la escuela de actuación que Franco había fundado y que cerró en 2017. La demanda sostenía que algunas estudiantes fueron presionadas para participar en escenas sexuales explícitas bajo la posibilidad de conseguir oportunidades profesionales. Los abogados de Franco rechazaron aquellas acusaciones y las calificaron entonces como falsas y legalmente infundadas.

El litigio terminó mediante un acuerdo de 2.2 millones de dólares en 2021, sin admisión de responsabilidad por parte de Franco y los demás demandados. Los documentos establecieron 894 mil dólares para resolver reclamaciones por explotación sexual y alrededor de 1.34 millones para un fondo relacionado con acusaciones de fraude. Franco reconoció después que mantuvo relaciones sexuales con estudiantes de su escuela, aunque afirmó que las consideraba consensuadas. La controversia afectó su presencia en Hollywood y también terminó alejándolo de Seth Rogen; Franco confirmó en 2024 que ambos ya no mantenían contacto.

Su regreso profesional ha ocurrido poco a poco. En Cannes 2026 rechazó la idea de que hubiera permanecido escondido y explicó que había seguido asistiendo al festival y desarrollando proyectos. “Simplemente sigo adelante e intento vivir una vida positiva”, declaró al hablar de los años posteriores a las acusaciones.

Los videos extraños de este verano

Franco abrió una cuenta de TikTok en junio y comenzó a publicar videos crípticos en los que decía estar viviendo algo difícil de explicar. Después aseguró que cámaras instaladas en su casa habían captado una figura que identificaba como un extraterrestre. El 13 de julio publicó imágenes de seguridad en blanco y negro donde aparece una figura con aspecto alienígena cerca de su casa. El actor insistió en que no estaba actuando y rechazó las teorías que relacionan los videos con una campaña promocional.

Las sospechas de campaña encubierta aumentaron porque su cuenta seguía perfiles relacionados con Love Meets in the Sunshine, otra película protagonizada por él. Su director, Christian Guiton, negó que los videos formaran parte de la promoción del largometraje y aseguró que tampoco entendía qué pretendía Franco con aquellas publicaciones.

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