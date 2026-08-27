‘The Love Hypothesis’: Todas las conexiones con ‘Star Wars’ vistas en el nuevo tráiler

¡Atención, fans! The Love Hypothesis por fin presentó este 26 de agosto su primer tráiler oficial, con Lili Reinhart y Tom Bateman como estrellas de la adaptación basada en la popular novela romántica de Ali Hazelwood. Las imágenes muestran por primera vez la relación entre Olive Smith y Adam Carlsen, pero también recuperan una parte muy particular de la historia del libro: sus relaciones con Star Wars.

El avance lleva a la pantalla varias escenas conocidas por los lectores, entre ellas el peculiar acuerdo romántico entre sus protagonistas y uno de los momentos más comentados del libro, cuando Olive le pone protector solar a Adam. Sin embargo, algunos detalles visuales resultan especialmente curiosos al recordar quiénes inspiraron a estos personajes.

¿De qué trata The Love Hypothesis?

La película cuenta la historia de Olive Smith, una estudiante de doctorado dedicada a construir una carrera académica con todas las de la ley. Su vida sentimental se complica cuando descubre que su mejor amiga, Ahn, siente algo por Jeremy, el hombre con quien Olive había salido tiempo atrás, y decide convencerla de que ya dejó en el pasado aquella relación.

Lili Reinheart como Olive Smith en The Love Hypothesis (Foto: Prime Video)

Para probarlo, Olive toma una decisión bastante impulsiva que consiste en besar al primer hombre que encuentra. El desconocido resulta ser Adam Carlsen, un profesor famoso por su personalidad intimidante, a quien otros personajes incluso llaman Dr. Evil. Después del incidente, ambos terminan aceptando fingir que mantienen una relación.

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La historia adapta la novela homónima publicada por Ali Hazelwood en 2021. Claire Scanlon dirige la película a partir de un guion de Sarah Rothschild, y el reparto incluye también a Rachel Marsh como Ahn, Nicholas Duvernay como Jeremy, Jaboukie Young-White y Arty Froushan. La producción llegará globalmente a Prime Video el 23 de septiembre; Reinhart participa además como productora ejecutiva.

Lo más interesante del asunto es que The Love Hypothesis recorrió un camino bastante extraño antes de convertirse en la película que se estrenará pronto en streaming. La historia que ahora protagonizan Reinhart y Bateman tuvo una gran fama previa en internet, cuando sus personajes principales todavía pertenecían a una galaxia muy, muy lejana.

¿Cuáles son las conexiones entre The Love Hypothesis y Star Wars?

Ali Hazelwood desarrolló originalmente la historia en 2018 bajo el título Head Over Feet, como un fanfiction dedicado a Rey y Kylo Ren, la pareja conocida entre los fans como Reylo. El relato fue publicado en línea antes de ser transformado en una novela independiente, eliminando sus referencias al universo de Star Wars.

Rey, interpretada por Daisy Ridley en la trilogía iniciada con Star Wars: El Despertar de la Fuerza, sirvió como inspiración para la protagonista, y Kylo Ren, interpretado por Adam Driver, estuvo detrás de la concepción original del hombre que tiempo después se convirtió en Adam Carlsen; incluso el nombre sobrevivió a la transformación. La famosa portada de la novela tampoco escondía demasiado sus antecedentes, pues tanto Olive como Adam fueron ilustrados con rasgos que recordaban a Ridley y Driver.

El nuevo tráiler permite encontrar ecos visuales demasiado interesantes de aquellos orígenes. Reinhart aparece en una escena con el cabello recogido en un peinado que recuerda al estilo utilizado por Rey en toda la trilogía, una similitud llamativa teniendo presente la genealogía del personaje. Adam, por su parte, aparece siempre vestido de negro, el color favorito en el vestuario de Kylo Ren a lo largo de las película.

Tom Bateman como Adam Carlsen en The Love Hypothesis (Foto: Prime Video)

Algo parecido ocurre con la diferencia de personalidad entre ambos, pues Olive aparece más expresiva y espontánea y torpe socialmente; y Adam es alto, reservado y tiene una presencia intimidante. Son características que han llevado a lectores y seguidores de Reylo a reconocer similitudes de la dinámica que Hazelwood utilizó cuando los personajes todavía eran Rey y Kylo Ren.

Tom Bateman convirtió la conexión con Daisy Ridley en algo todavía más extraño

Bateman interpreta al personaje nacido a partir de Kylo Ren, pero el actor está casado en la vida real con Daisy Ridley, precisamente la mujer que interpretó a Rey y que inspiró originalmente a Olive. Es decir, una historia que comenzó imaginando un romance entre el personaje de Ridley y el de Adam Driver terminó llegando al cine con el esposo real de Ridley interpretando al protagonista masculino inspirado originalmente por Driver.

El casting provoca que el viaje de The Love Hypothesis resulte todavía más insólito, pues Head Over Feet pasó del fandom de Reylo a las librerías, vendió suficientes ejemplares para convertirse en un fenómeno romántico y ahora llegará a Prime Video convertida en una película cuyos protagonistas ya no tienen ninguna relación oficial con Star Wars.

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