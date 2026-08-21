‘Naruto’: Quién es Charles Melton, actor que podría interpretar a Kakashi en el live-action de Destin Daniel Cretton

El ninja de élite de la Aldea de la Hoja ya tendría a su estrella de carne y hueso

La película de Naruto comenzó a tomar forma con una búsqueda internacional para encontrar a sus protagonistas y el posible acercamiento a un intérprete de trayectoria ascendente. El día de hoy se reporta que Charles Melton sería el actor elegido para Kakashi Hatake, uno de los personajes más queridos de la obra creada por Masashi Kishimoto.

¿Charles Melton será Kakashi?

Kakashi Hatake es un jōnin de la Aldea Oculta de la Hoja y el maestro encargado de guiar al Equipo 7. Bajo su tutela quedan Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha y Sakura Haruno, jóvenes cuyas diferencias obligan al instructor a enseñarles que una misión depende tanto de la disciplina como de la cooperación.

De acuerdo con la nueva información de Variety, Charles Melton ya está en negociaciones avanzadas para interpretar a Kakashi-sensei en la adaptación de Lionsgate. El acuerdo todavía no está cerrado y el estudio no ofreció comentarios a la prensa, por lo cual su contratación es de momento una posibilidad muy cercana. Dentro del manga y el anime, Kakashi es conocido como el ninja que copia por su dominio del Sharingan, ojo que mantiene cubierto buena parte del tiempo.

Charles Melton para GQ

La vida de Charles Melton

Nacido en Juneau, Alaska, en 1991, Melton pasó parte de su infancia en Corea del Sur y más tarde se estableció con su familia en Kansas. Antes de dedicarse profesionalmente a la actuación, jugó futbol americano universitario en Kansas State. Su salto a la fama llegó con Riverdale, serie en la que interpretó a Reggie Mantle. El trabajo le dio exposición internacional, aunque su posterior carrera tomó un rumbo distinto con Secretos de un escándalo, película de Todd Haynes en la cual compartió pantalla con Natalie Portman y Julianne Moore. Su interpretación de Joe Yoo en aquel drama recibió un Gotham Award y una nominación al Globo de Oro.

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En la segunda temporada de Bronca interpretó a Austin, papel escrito especialmente para él por Lee Sung Jin, y consiguió su primera nominación al Emmy como actor de reparto. El actor grabó parte de la serie en Corea del Sur, país donde vivió cinco años cuando era niño. Su filmografía reciente incluye Tiempo de guerra y Her Private Hell, proyecto de Nicolas Winding Refn.

Todo sobre el live-action de Naruto

Lionsgate puso a Destin Daniel Cretton como director de Naruto, alguien que viene del éxito gracias a Spider-Man: Un Nuevo Día, película que ahora mismo tiene más de 2 mil millones de dólares a nivel mundial; Cretton trabaja con la aprobación pública de Masashi Kishimoto. La preproducción avanzó en julio con una convocatoria mundial para encontrar a Naruto, Sasuke y Sakura. El director declaró: “Las historias de Kishimoto-sensei han inspirado a generaciones de seguidores alrededor del mundo, y es un honor llevar su universo y sus personajes por primera vez a la pantalla grande con actores reales”.

Arad Productions se encargará del desarrollo de la película. Cretton participará igualmente como productor mediante Hisako, compañía que dirige con Jeyun Munford, y Jeremy Latcham forma parte del equipo responsable de trasladar el universo ninja al formato cinematográfico.

La cinta tampoco tiene fecha de rodaje o estreno anunciada. El proyecto había transitado por varios años de desarrollo antes de que Cretton asumiera el puesto. La convocatoria de este años nos indica que la producción avanza a paso lento pero seguro, aunque todavía deba pasar un tiempo hasta completar su reparto principal.

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