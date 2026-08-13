‘Spider-Man: Un Nuevo Día’: Guionistas afirman que Jean Grey ‘técnicamente’ no mató a nadie en la película

Jean Grey, interpretado por Sadie Sink, nos dejó una de las imágenes más violentas de Spider-Man: Un Nuevo Día, pero también quedó terminó convertida en uno de sus personajes más trágicos. Su situación nos hizo preguntarnos hasta qué punto puede redimirse alguien que desató semejante caos en Nueva York. Los guionistas Erik Sommers y Chris McKenna respondieron ahora a esa duda con una declaración que dará todavía más material a los fans.

¿Los guionistas defienden a Jean Grey?

Spider-Man: Un Nuevo Día presenta a Jean como una amenaza que Peter Parker intenta comprender mientras el Departamento de Control de Daños la persigue. Sus poderes telepáticos y telequinéticos provocan secuencias agresivas, incluidas personas colocadas deliberadamente en situaciones mortales. La película evita, sin embargo, mostrar de manera inequívoca que alguna de esas víctimas muera y esa es la distinción utilizada por Sommers cuando The Hollywood Reporter le preguntó cómo debía interpretarse la violencia del personaje después de su redención.

Sadie Sink para Nylon

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“Creo que, técnicamente, ella no es responsable de ninguna muerte”, respondió el guionista. “Pero te quedas con la impresión de que ha causado mucha destrucción y caos”. Entre los civiles involucrados está un hombre al que Jean obliga a caminar hacia el tráfico y otro que queda atrapado en una grúa. También ocurre la destrucción de un edificio, aunque la película nunca confirma que alguien haya fallecido dentro. Sommers explicó que suavizar demasiado esas primeras apariciones habría debilitado la amenaza que necesitaba la película:

“Incluso si vas a tener a una villana que finalmente será redimida o pasará por una transformación, tienes que empezar en un lugar donde se sienta formidable. Si no parece alguien que va a representar un reto para nuestro héroe, física, emocional o mentalmente, entonces en verdad no te lo crees”.

McKenna destacó otro elemento que la película retrasa la información sobre Jean: “Lo que nos emocionaba era que esta villana pudiera permanecer como un misterio durante tanto tiempo”, dijo. Ese mecanismo conduce a la revelación de que Jean está buscando a su hermana y permite que el último acto cambie la relación entre ella y Spider-Man. El problema para algunos espectadores es que la simpatía posterior convive con imágenes brutales como para que la ausencia de cadáveres confirmados no elimine del todo la responsabilidad moral del personaje.

Lo que sigue para Jean Grey en el MCU

Spider-Man: Un Nuevo Día confirmó que su misterioso personaje era Jean Grey, después de meses en los que Marvel evitó revelar su identidad. La siguiente parada es la nueva película de X-Men. Sink fue la primera actriz contratada para el proyecto y ahora está previsto que forme parte de la nueva generación mutante que prepara Marvel Studios bajo la dirección de Jake Schreier, responsable de Thunderbolts*.

Lee Sung Jin trabaja en el guion junto con Joanna Calo; Schreier ya había colaborado con ambos dentro del círculo creativo de Beef y Thunderbolts*, por lo que Marvel está reuniendo a un grupo de autores que antes trabajó alrededor de personajes dañados y relaciones difíciles.

En cuanto al elenco, Samara Weaving fue elegida como Emma Frost y tal parece que Kit Connor será Cíclope, personaje importante para cualquier historia de Jean Grey debido a la extensa relación sentimental que ambos mantienen en los cómics. No existe todavía una fecha oficial de estreno para X-Men y ahora mismo el proyecto se encuentra en preproducción; llegará después de que Marvel complete la etapa de Avengers que culminará con Secret Wars. Por ahora tampoco se ha confirmado que Sink participe en esa película, pese a reportes y especulaciones que la colocan allí.

Avengers: Doomsday, la siguiente película del Universo Cinematográfico de Marvel, llegará a salas de cine el 18 de diciembre.

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