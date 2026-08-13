Anne Hathaway dice que cualquier película que muestre maltrato animal debería ser clasificación R

Tras varias semanas llenas de éxito gracias a su labor como Penélope en La Odisea de Christopher Nolan, Anne Hathaway está de regreso en salas de cine con El Final de la Calle Oak, su nueva película, thriller de ciencia ficción que co-protagoniza junto a Ewan McGregor y un perrito muy especial. En entrevista promocional con Complex, la actriz de 43 años habló sobre el maltrato animal y por qué las películas que incluyen la muerte de algún perro deberían tener la clasificación R en automático.

En El Final de la Calle Oak somos testigos de cómo el vecindario de la familia Platt, liderado por el matrimonio de Denise (Hathaway) y Greg (McGregor), es transportado a una época prehistórica llena de dinosaurios. Ahora los integrantes del grupo, incluyendo su adorable pastor ganadero australiano, de nombre Starbuck, deben inmiscuirse en una lucha por la supervivencia en la que nada está asegurado. La película tiene como director a David Robert Mitchell, aclamado por su trabajo en Está Detrás de Ti con Maika Monroe.

Anne Hathaway opina que el maltrato animal merece clasificación R

Durante su entrevista con Complex, y ante la presencia de un pequeño can en El Final de la Calle Oak, situación que seguro estresará a los amantes de los animales, Hathaway habló sobre cómo los espectadores, cuando ven un perro en pantalla, se preocupan por su bienestar y supervivencia al final de la película:

Anne Hathaway en El Final de la Calle Oak (Foto: IMDb)

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“Siento que las películas que matan perros debería recibir la clasificación R en automático. No importa si alguien dice groserías, no importa si hay violencia, si un perro muere: clasificación R. Alguien decía: ‘¿Podrías solo dejar que las audiencias sepan que todo estará bien con el perro?’ Rompemos reglas en esta película, pero esa no será una de ellas, no se preocupen.”

Anne Hathaway atribuye el terror colectivo de ver morir a un perro en pantalla a John Wick, película con Keanu Reeves en la que inicia una cruzada de venganza contra un grupo de mafiosos. El detonador de toda esa violencia es la muerte de Daisy, una cachorra beagle, regalo de su fallecida esposa Helen.

“Creo que todo mundo se traumatizó con John Wick porque he visto cosas así también, ‘más vale que no maten al perro’. Y pienso en qué tipo películas están haciendo ahí fuera en las que matan a los perros y por las que todo mundo tiene tanto miedo”.

El activo 2026 de Anne Hathaway

Brisket como Starbuck en El Final de la Calle Oak (Foto: IMDb)

No solo Tom Holland y Zendaya han tenido un año repleto de estrenos y tours promocionales. Anne Hathaway estrenó en abril El Diablo Viste a la Moda 2, película que brilló en salas no solo gracias a las críticas positivas de la prensa, también a esos 691 millones de dólares recolectados en taquilla a nivel mundial. Hathaway regresó como Andy Sachs en un ambiente más hostil para el mundo editorial, pero nada que sus habilidades como gestora y periodista no puedan resolver.

Claro que su paso por La Odisea de Christopher Nolan fue uno de los temas más comentados de 2026. Ahí la vemos como Penélope, reina de Ítaca, esposa de Odiseo y madre de Telémaco; su personaje representa la paciencia y la lealtad, valores escasos en el mismo planteamiento presentado por la película. Hathaway compartió créditos con grandes estrellas del cine como Tom Holland, Matt Damon, Jon Bernthal, Robert Pattinson, Mia Goth, John Leguizamo, Charlize Theron y Lupita Nyong’o.

A partir de hoy ya podemos volver a ver a Anne en salas de cine con El Final de la Calle Oak, donde toma el papel de Denise Platt y nos sumerge en una aventura en la que podemos tener la certeza de que perrito no será una víctima más.

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