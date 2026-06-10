‘They Follow: Todo sobre la secuela de ‘It Follows’ con Maika Monroe y Naomi Ackie que le dará otro giro al terror

La esperada secuela de It Follows, They Follow, por fin vuelve a dar señales de vida con la noticia de que Naomi Ackie ya negocia su incorporación al proyecto junto a Maika Monroe, quien volverá al mundo de la película que la volvió una estrella del terror independiente. David Robert Mitchell también regresa como guionista y director.

Fue hace más de una década cuando It Follows pasó de ser una criatura extraña de festival alternativo a título de culto. La nueva película todavía no revela ni ápice de su trama, pero el regreso de Monroe, la llegada de Ackie y el respaldo de Neon bastan para llenarnos de entusiasmo y tener esperanza por el futuro.

¿Cuáles son las novedades sobre They Follow?

Naomi Ackie está en negociaciones finales para unirse a They Follow, de acuerdo con la nueva información proporcionada por Deadline. Por ahora, no se ha revelado qué personaje interpretará ni cómo entrará en la historia, misma ocurre diez años después de los eventos observados en la primera película.

It Follows

Maika Monroe volverá como Jay Height, la joven que en la primera película se vio obligada a cargar con una maldición transmitida por contacto sexual. Está claro que sin ella no podría haber secuela alguna, puesto que It Follows terminó con una ambigüedad muy cuidada, sin apaciguar del todo la amenaza ni explicar sus reglas completas. Neon coproducirá They Follow junto con Good Fear Content y también lanzará la película en Estados Unidos.

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El desarrollo de They Follow fue confirmado en 2023, aunque el avance había sido lento. La producción iniciaría rodaje en verano de 2026, con una Maika Monroe encantada con el guion; esto fue lo que la actriz de 33 años dijo para Decider en octubre del año pasado:

“No quiero entrar en cuestiones de agenda, pero todos hemos estado muy ocupados. Lo que sí puedo decir es que el guion es increíble. De verdad creo que esta película debería hacerse, los fans van a quedar muy felices. Es excepcional. Crucemos los dedos”.

Si en It Follows el peligro era solo una criatura, el título They Follow sugiera que Jay se enfrentaría a más de una amenaza invisible para el resto de personas no infectadas.

It Follows, la película de terror que se volvió clásico de culto

Maika Monroe en el estreno de Longlegs

Esta película no es cualquier terror barato. Su personaje principal es Jay, una estudiante que, después de un encuentro sexual, descubre que una entidad sobrenatural la persigue y toma la forma de sus víctimas previas. Aunque la criatura camina lentamente, es implacable en cuanto a la persecución de su presa.

La maldición solo puede pasarse a otra persona mediante sexo y si la entidad mata a quien la carga, vuelve hacia la víctima anterior. Esa mecánica es inherentemente genial y convirtió a la película en clásico para quienes le dieron la oportunidad.

Monroe compartió elenco con Keir Gilchrist, Daniel Zovatto, Jake Weary, Olivia Luccardi y Lili Sepe. Mitchell tomó elementos del slasher, del cine suburbano, de lo paranormal y del horror psicológico, pero lo interesante es que no encerró la historia en una década clara, pues juntó piezas clásicas con objetos imposibles en el diseño de producción. La banda sonora de Disasterpeace, la fotografía fría, los barrios vacíos de Detroit y la sensación de juventud sofocada dieron a la película una identidad propia y a nosotros un regalo del cine.

La película recaudó cerca de 23 millones de dólares con un presupuesto apenas superior al millón, bastante decente para un producción de su género.

Maika Monroe, reina alternativa

Además de It Follows, Maika Monroe brilló en otras películas como El invitado, Día de la Independencia: Contraataque y Tau, aunque su relación más fuerte con el público cinéfilo siguió creciendo en el horror. En Longlegs: Coleccionista de Almas, de 2024, reivindicó su lugar dentro del terror contemporáneo. Allí dio vida a Lee Harker, una agente del FBI con poderes de clarividencia que investiga una cadena de homicidios con trasfondo demoniaco.

Este año también protagonizó Evil Has Always Had a Name, cortometraje live action promocional de Resident Evil Requiem. En esa pieza, grabada como una mini historia de Raccoon City, interpretó a una madre atrapada en el brote de la infección zombie.

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