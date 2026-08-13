Nicole Kidman no lamenta haberse casado tan joven con Tom Cruise: ‘Estaba enamorada y claro que habría tirado mi carrera por la borda’

Nicole Kidman recordó los años en que su vida quedó unida a la de Tom Cruise, cuando ambos formaban una de las parejas más observadas de Hollywood, nivel que emularían después Angelina Jolie y Brad Pitt, o Tom Holland y Zendaya. Décadas después del divorcio, la actriz se niega a mirar aquel matrimonio juvenil como una equivocación y admite que, en ese momento, el amor pesaba para ella mucho más que cualquier cosa en el mundo, incluso su carrera.

¿Cómo comenzó el romance de Nicole Kidman y Tom Cruise?

Kidman conoció a Cruise durante la preparación de Días de trueno, producción de Tony Scott estrenada en el año de 1990. Él ya era una estrella internacional gracias a Top Gun: Pasión y Gloria y Rain Man; ella apenas llegaba a Hollywood después de desarrollar buena parte de sus primeros trabajos en Australia. La atracción apareció rápido y terminaron casándose en diciembre de aquel mismo año.

Nicole tenía solo 23 años cuando se celebró la boda y Cruise 28. En su nueva entrevista con British Vogue, ella recuerda aquella etapa como algo que entonces no necesitaba demasiadas explicaciones, pues se había enamorado y quería construir una vida con él: “De repente tenía 22, 23 años y este esposo que era una enorme estrella de cine. Pero simplemente se sentía natural. Nos enamoramos perdidamente y fue así de sencillo”, explicó Kidman. La pareja adoptó a Isabella y Connor, y compartió pantalla otras dos veces.

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La separación fue anunciada en febrero de 2001 y Cruise presentó la solicitud de divorcio ese mismo mes alegando diferencias irreconciliables; el proceso quedó concluido en agosto. Para entonces habían pasado once años juntos y Kidman se encontraba frente a una etapa profesional que crecería con velocidad

Nicole Kidman no se arrepiente de haberse casado tan joven

En British Vogue mencionó que varias personas intentaron advertirle que convertirse en esposa de Cruise podía cambiar la manera en que Hollywood la percibía y reducir su identidad profesional a la del hombre con quien estaba casada: “Recuerdo que la gente me decía: ‘Bueno, esto realmente va a afectar tu carrera’. Y yo decía: ‘No me importa. Estoy enamorada. Quiero casarme’”, relató.

Kidman tampoco acepta que aquello vuelva equivocada su decisión: “Y entonces yo era su ‘esposa’ y ellos decían: ‘¿Ves? Te lo dijimos’. Yo decía: ‘¿Y qué? ¿Se suponía que no debía casarme con el hombre que amo? Claro que habría tirado mi carrera por la borda. No me importa’”. En 2013 incluso reconoció a Vanity Fair que todavía estaba creciendo cuando inició aquel matrimonio: “Era una niña, realmente, cuando me casé. Y necesitaba crecer”.

La fama que acompañaba a Cruise modificó además su relación con la exposición pública: “Por la persona con la que me casé a una edad tan joven, fui lanzada a esto cuando tenía 22 años”, explicó a la revista. Después de pasar buena parte de su vida adulta bajo observación, asegura que aquel estado terminó resultándole familiar.

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Nicole volverá en Practical Magic 2

El presente profesional de Kidman la lleva hacia una película de su juventud, pues 28 años después de Practical Magic volverá como Gillian Owens en Practical Magic 2, de nuevo acompañada por Sandra Bullock como su hermana Sally. Warner Bros. tiene programado el estreno para septiembre de 2026.

Susanne Bier dirige la secuela, mientras que Kidman y Bullock también participan como productoras. Stockard Channing y Dianne Wiest regresan como las tías Franny y Jet; se unen Joey King y Maisie Williams, junto con Lee Pace y Xolo Maridueña. La película recuperará a la familia Owens y la maldición que ha perseguido durante generaciones a las mujeres de su linaje.

La primera película tuvo una recepción crítica complicada en 1998 y tampoco nació como un enorme fenómeno comercial; con los años encontró culto entre espectadores.