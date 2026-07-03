Angelina Jolie acusa a Brad Pitt de tergiversar sus palabras en la batalla legal y rechaza su última petición

Angelina Jolie respondió a la más reciente petición de Brad Pitt dentro de la disputa legal por Château Miraval, la propiedad francesa que compraron cuando aún estaban casados. De acuerdo con documentos judiciales, la actriz rechaza entregar declaraciones fiscales y registros financieros de 2017 a 2019, solicitados por Pitt como parte del litigio por la venta de su participación en el viñedo. Jolie sostiene que su exesposo está usando de forma parcial sus palabras sobre “independencia financiera” para presentar una versión equivocada de sus motivos.

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¿Por qué Angelina Jolie acusa a Brad Pitt de tergiversar sus palabras?

La disputa gira alrededor de la interpretación de una frase. Jolie dijo que vendió su parte de Château Miraval porque buscaba “independencia financiera”, pero ahora afirma que Pitt y sus abogados han usado esa expresión para sugerir que ella puso en discusión toda su situación económica.

Angelina Jolie en 2014 (imagen: Getty)

En los nuevos documentos, la actriz acusa a Pitt de “la continua tergiversación y las citas selectivas” de sus declaraciones. Su equipo legal sostiene que la independencia financiera mencionada por Jolie se refería a cortar los vínculos económicos con su exesposo, no a una supuesta falta de recursos personales.

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La defensa de Jolie lo plantea con una frase directa: “separating from one’s ex-husband is categorically different from allegations that one is suffering from general financial distress.” Con ese argumento, la actriz intenta frenar la solicitud de Pitt para acceder a registros fiscales anteriores a los años que ella ya entregó voluntariamente.

La batalla por Château Miraval continúa abierta

El conflicto por Château Miraval comenzó después de que Jolie vendiera su participación en la propiedad a Stoli, una compañía de alcohol. Pitt sostiene que ella rompió un acuerdo entre ambos al concretar la venta sin su aprobación. Jolie niega que necesitara su autorización para hacerlo.

El viñedo se convirtió en el principal frente judicial entre ambos después de años de disputa por divorcio y custodia. Jolie presentó la demanda de divorcio en 2016, tras el incidente ocurrido en un avión privado en el que viajaban con sus hijos. Pitt no enfrentó cargos por esas acusaciones y ha negado de forma constante los señalamientos de abuso.

Aunque el divorcio quedó resuelto en 2024, el caso Miraval continúa. La nueva discusión se centra en si Pitt tiene derecho a revisar las declaraciones fiscales y documentos financieros de Jolie de 2017 a 2019 para comprobar si realmente vendió su parte porque no tenía otra alternativa económica.

¿Qué argumenta el equipo legal de Brad Pitt?

Los abogados de Pitt afirman que los documentos son relevantes porque Jolie habría presentado la venta como una salida necesaria frente a la presión económica. Según su equipo legal, ella no puede alegar que Pitt la “acorraló económicamente” mientras se niega a entregar la información necesaria para evaluar esa afirmación.

Angelina Jolie y Brad Pitt (imagen: Getty)

La defensa de Pitt agregó: “Sin embargo, si [Angelina] dispuso de ingresos sustanciales y otros recursos durante el periodo pertinente, las pruebas al respecto socavarían directamente su afirmación de que [Brad] no le dejó otra alternativa viable que vender su participación en la propiedad compartida a Stoli.”

En sus documentos, también mencionan que Jolie es una actriz reconocida internacionalmente y citan una compensación reportada de aproximadamente US$33 millones por ‘Maléfica’, cantidad que la habría colocado como la actriz mejor pagada de Forbes ese año.

Por su parte, los abogados de Jolie insisten en que la discusión no debe centrarse en si ella necesitaba dinero. Su postura es que la actriz intentaba separar su vida y sus finanzas de su exesposo, a quien califican como “Controladora y abusiva”. Un juez aún no decide si Jolie deberá entregar los documentos solicitados por Pitt.

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