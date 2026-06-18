Angelina Jolie asegura que ‘su espíritu de lucha por fin regresó’ mucho después del divorcio con Brad Pitt

Angelina Jolie habló para Variety de una etapa personal que atravesó su vida familiar y profesional durante casi una década. La actriz, directora y activista presentó Couture, su nueva película, y aprovechó ese contexto para reflexionar sobre su regreso como actriz, el papel de sus hijos y la forma en que el divorcio con Brad Pitt alteró por un tiempo su relación con el trabajo.

¿Cómo fue el romance, matrimonio y divorcio de Angelina Jolie y Brad Pitt?

Angelina Jolie y Brad Pitt se conocieron durante el rodaje de Sr. y Sra. Smith, estrenada en 2005. Su relación se convirtió pronto en una de las historias más vigiladas de Hollywood, con una atención pública difícil de esquivar. La pareja se casó en 2014 en Francia, después de varios años juntos y con una familia ya formada. El matrimonio duró poco en términos legales, aunque su lazo sentimental y familiar acaparó una parte enorme de la cultura pop de los años 2000 y 2010.

Jolie solicitó el divorcio en septiembre de 2016, citando diferencias irreconciliables. El proceso se extendió por más de ocho años, entre acuerdos de custodia y el conflicto por Château Miraval, la bodega francesa que ambos compartieron. Todo quedó resuelto a finales de diciembre de 2024. Esa etapa fue una reconfiguración en la vida de Jolie, como madre y como artista.

Angelina Jolie dice que su espíritu de lucha volvió

En su nueva entrevista, Jolie no mencionó a Pitt pero sí aludió a los años difíciles y al enorme apoyo de sus hijos:

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“Creo que mi espíritu de lucha por fin regresó. Lo perdí por un tiempo. Me derribaron un poco y está volviendo en gran parte gracias a mis hijos, que ahora son mayores y lo están alentando. Mis hijos tienen casi todos 18 años, así que ahora quieren verme viajando por el mundo, quieren que salga y haga cosas. Me conocen más que nadie y aun así les caigo bien, lo cual dice mucho. Creo que me están alentando mucho a volver a aspectos de mí misma que tal vez no me había sentido tan libre de vivir”.

En la misma entrevista estuvo presente Alice Winocour, directora de Couture, quien habló sobre la necesidad de encontrar para su película a alguien con una conexión especial con la historia. Explicó que Jolie comparte algo esencial con Maxine, su personaje, una directora de cine de terror B que padece cáncer:

“Angelina tiene mucho en común con el personaje. Ella también es directora y ha pasado por esto, no por el cáncer, pero todo el mundo conoce su historia. Así que sentí que era para ella. Además, lo que me gustaba de Angelina era que tenía ese tipo de espíritu punk, esa energía punk y cruda, y eso era exactamente lo que quería para la película”.

“Creo que ahora soy más punk”, afirmó Jolie.

¿Cuántos hijos tiene Angelina?

Sus hijos son Maddox, Pax, Zahara, Shiloh y los gemelos Knox y Vivienne. La familia creció bajo una visibilidad enorme, aunque Jolie ha intentado mantener muchos detalles de su vida doméstica lejos del espectáculo. Maddox nació en 2001, Pax en 2003, Zahara en 2005, Shiloh en 2006 y los gemelos Knox y Vivienne en 2008; estos últimos cumplirán 18 años en julio.

Jolie ha hablado en varias ocasiones de cómo su maternidad cambió su forma de elegir proyectos. En la citada entrevista, explicó que volvió a actuar porque le permitía estar más cerca de casa, ausentarse por periodos más cortos o llevar a sus hijos cuando era posible:

“De alguna manera había dejado la actuación antes de mi divorcio. Estaba enfocada en dirigir y pensaba que me dedicaría a mi trabajo internacional. Pero de repente, la única forma de estar más en casa, ausentarme por periodos cortos o ganar una buena cantidad de dinero era volver a actuar. Solo aceptaba proyectos que fueran breves, que estuvieran cerca o a los que pudiera llevar a mis hijos”.

Couture llegará a cines el 26 de junio.

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