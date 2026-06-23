‘Tiempos Híbridos’, el anime mexicano futurista que busca su oportunidad en el mundo del streaming

Un proyecto independiente nacido lejos de los grandes estudios llamó la atención dentro y fuera de México. Tras años de desarrollo, Tiempos Híbridos acaba de hacer historia en los registros de la animación nacional gracias al lanzamiento oficial de su espectacular secuencia de apertura, u opening para los más versados. Fue este 21 de junio cuando se compartió de manera oficial la introducción de este proyecto que aspira a llegar más lejos en su camino de realización.

¿De qué trata Tiempos Híbridos?

La serie se presenta como una historia ambientada en el futuro de nuestro planeta y enfocada en la relación entre tecnología y naturaleza. Sus creadores la describen como un “shōnen espacial tropical donde un grupo de rebeldes intenta proteger los ecosistemas de su mundo frente a una poderosa corporación neo-colonizadora de la que alguna vez formaron parte”.

El punto de partida es una ciudad hipertecnológica gobernada por una mente colmena. Sus habitantes viven rodeados de comodidad, avances científicos y una aparente armonía social, pero detrás de esa fachada se esconde un secreto que puede alterar la percepción de quienes descubren la verdad.

Aquí entra Tenoch, un joven con cuerpo de cyborg que abandona la ciudad y emprende un viaje que transformará por completo su visión del mundo. Apartado de aquella sociedad perfecta en la superficie, entrará en contacto con fuerzas biológicas desconocidas, reliquias ancestrales y un grupo de científicos, magos y otros personajes que luchan por cambiar el destino del planeta.

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El opening de Tiempos Híbridos ya se encuentra disponible en YouTube y tiene una duración de un minutos con veinte segundo. Lo compartió el canal SkravenGear Unboxing. Las espectaculares imágenes deslumbran con tecnología futurista, criaturas mecánicas, ecosistemas exuberantes y referencias visuales a la identidad latinoamericana.

¿Cómo nació este proyecto de anime mexicano?

El origen de Tiempos Híbridos se remonta a 2017, cuando el animador yucateco Humberto Irigoyen, conocido como Beto Irigoyen, trabajaba en un estudio de animación en México. La inspiración apareció tras escuchar la canción “Tiempos de híbridos”, del músico mexicano Rockdrigo González, recordado como El Profeta del Nopal. Aquella composición detonó una cadena de ideas visuales que terminaron como bocetos y conceptos narrativos para Tiempos Híbridos.

Con el paso de los años, la visión fue creciendo gracias a la colaboración de otros artistas y nació KERO Collective, agrupación creativa que serviría como plataforma para desarrollar proyectos originales alejados de los encargos comerciales tradicionales. La preproducción formal arrancó en 2021 y el objetivo fue crear un opening que pudiera atraer e involucrar a grandes plataformas del entretenimiento para hacer crecer el proyecto hasta convertirlo en serie.

Arte conceptual de Tiempos Híbridos

El resultado tardó varios años en completarse, pues el equipo recurrió a campañas de financiamiento colectivo y largas jornadas de trabajo para sacar adelante el proyecto. La campaña realizada en Kickstarter reunió a 500 patrocinadores y superó los 566 mil pesos mexicanos en 2021; este dinero permitió el progreso de Tiempos Híbridos.

El talento detrás de Tiempos Híbridos

La producción fue desarrollada por decenas de artistas provenientes de distintas regiones de México y otros países, unidos bajo la coordinación de KERO Collective. Humberto Irigoyen es creador, director y artista principal del proyecto. A su alrededor se reunió un equipo integrado por Patricio Bauza como director de animación, Flor Rodríguez como productora de línea, Diana Montes como artista conceptual y Maximiliano Vera como productor y colorista.

También participan Joseph May como productor y artista 3D, además de Paloma Araneda dentro de la coordinación de producción. El proyecto bebe de influencias diversas como el anime clásico de los años 90, ciencia ficción latinoamericana, ilustración contemporánea y referencias culturales propias de la región.

En Twitter, ya Guillermo del Toro compartió el opening y describió a Irigoyen como un animador con muchísimo talento y un creador prometedor.

¿Llegará a streaming? ¿Cuál es su futuro?

Hace casi dos semanas, el equipo anunció que la producción del opening había sido completada. Además, el material fue seleccionado para proyectarse en el Bootleg Indie Animation Showcase durante el Festival de Annecy, uno de los encuentros de animación más importantes del mundo.

Hasta el momento no existe una plataforma confirmada para la distribución de la serie ni una fecha oficial de estreno. Por ahora, el futuro de Tiempos Híbridos permanece abierto y nosotros, con mucha emoción, estamos a la espera de todas las novedades.

Todas las fotos pertenecen al Kickstarter “Tiempos Hibridos: 2D Animated Opening“.

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