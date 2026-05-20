Sophie Thatcher asegura que filmar ‘Her Private Hell’ fue tan intenso que casi no podía dormir

Sophie Thatcher llegó al Festival de Cannes con ‘Her Private Hell’, la nueva película de Nicolas Winding Refn, en un momento clave de su carrera. Tras llamar la atención con ‘Yellowjackets’, ‘Heretic’ y ‘Companion’, la actriz encabeza ahora un proyecto más extraño, nocturno y autoral, presentado fuera de competencia en el festival francés.

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¿Por qué ‘Her Private Hell’ fue una experiencia tan agotadora para Sophie Thatcher?

En entrevista con Variety, Sophie Thatcher reconoció que su paso por Cannes y la promoción de ‘Her Private Hell’ la tomaron en medio de un cansancio evidente. “Todo ha pasado volando”, dijo la actriz de 25 años, quien tomó unos días libres del rodaje de la última temporada de ‘Yellowjackets’ para asistir al festival. Después agregó: “He estado durmiendo unas tres horas cada noche” y contó que una noche antes estaba tan sobreestimulada que no pudo quedarse dormida sino hasta las cuatro de la mañana.

Sophie Thatcher en ‘Her Private Hell’ (imagen: Neon)

Esa sensación no fue exclusiva de Cannes. Thatcher explicó que también la vivió durante el rodaje en Copenhague, especialmente en los momentos finales de la película, cuando la historia se vuelve “realmente cargada de emociones”. Según la actriz, atravesó esa etapa “impulsada por la adrenalina y la pasión”.

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La emoción terminó por alcanzarla durante la ovación en Cannes, donde fue vista llorando mientras abrazaba a Nicolas Winding Refn. “Definitivamente me sentí muy abrumada”, dijo. “Pero creo que sentí orgullo. Simplemente estaba orgullosa de todos por haberlo logrado.”

Una película difícil de explicar, incluso para su protagonista

En ‘Her Private Hell’, Sophie Thatcher interpreta a Elle, una estrella de cine atormentada que debe enfrentar sus conflictos familiares cuando su mejor amiga se casa con su padre. Al mismo tiempo, una figura conocida como The Leather Man inicia una serie de asesinatos contra mujeres jóvenes, mientras un soldado emprende una misión para vengar la desaparición de su hija.

La película también cuenta con Charles Melton, Kristine Froseth, Havana Rose Liu y Diego Calva. Como suele ocurrir con el cine de Refn, la historia apuesta por la violencia, el estilo visual extremo y una narración que no busca entregar respuestas fáciles.

La propia Thatcher admitió que explicar la película puede ser complicado. “He estado dando entrevistas y algunas personas me preguntan: ‘¿De qué se trata?’ Y me quedo sin palabras”, dijo. “También creo que no es mi trabajo explicarlo. Es algo tan abierto, a lo que la gente realmente no está acostumbrada.”

Para la actriz, trabajar con Refn era casi una fantasía. Creció viendo la trilogía ‘Pusher’ y ‘Drive’, películas que conoció gracias a su hermano mayor. Cuando recibió un correo sobre las audiciones para encontrar a la nueva protagonista femenina del director, sintió que debía conseguir el papel. “A veces simplemente entro con confianza y sé que tiene que suceder y haré lo que sea necesario. Simplemente me pareció lo correcto”, recordó.

Sophie Thatcher en los Astra TV Awards (Imagen: @alexandraafrench)

Sophie Thatcher quiere una carrera menos segura

Para Sophie Thatcher, ‘Her Private Hell’ llega después de una racha que la ha convertido en uno de los rostros jóvenes más asociados al terror psicológico. Sin embargo, este proyecto la mueve hacia un terreno menos comercial y más cercano al cine de autor europeo.

Ese salto no es menor. Thatcher pudo seguir una ruta más previsible después de ‘Yellowjackets’, pero su colaboración con Refn confirma una inclinación por personajes heridos, atmósferas incómodas y relatos que no explican todo al espectador. ‘Her Private Hell’ no parece diseñada para gustarle a todos, y justo ahí puede estar su atractivo: una película divisiva para una actriz que, por ahora, parece más interesada en arriesgar que en suavizar su imagen.

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