Creador de ‘The Boys’ explica por qué el final de Butcher y Homelander tenía que ser así

El final de ‘The Boys’ cerró una de las rivalidades más importantes de la serie y dejó varias muertes decisivas en su último episodio. Tras el estreno de ‘Blood and Bone’ en Prime Video, Eric Kripke explicó por qué el destino de Butcher, Homelander y Hughie no fue una decisión improvisada, sino una ruta que el equipo tenía presente desde los primeros pasos de la adaptación. SPOILERS a continuación.

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¿Por qué el final de Butcher y Homelander estaba planeado desde el inicio?

En entrevista con Variety, Eric Kripke habló sobre el cierre de ‘The Boys’ y confirmó que la confrontación entre Butcher, interpretado por Karl Urban, y Homelander, interpretado por Antony Starr, formaba parte del plan general de la serie desde hace años. Aunque algunos detalles se ajustaron con el tiempo, el showrunner aseguró que el desenlace de esa rivalidad siempre estuvo en el horizonte.

Protagonistas de ‘The Boys’ en el tráiler de la temporada final (imagen: Amazon)

“Desde el principio de la serie, sabíamos que este era el final de Hughie y Butcher”, explicó Kripke. El creador señaló que ese cierre no es una copia exacta del cómic, pero sí mantiene una relación clara con la conclusión original de esos personajes.

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Kripke también confirmó uno de los detalles más brutales del episodio final: “Sabíamos al 100% que Butcher iba a matar a Homelander con una palanca.” Según el productor, no tenían completamente definido dónde o cómo ocurriría, pero sí sabían que ese momento debía llegar. Para el equipo, la escena funcionaba como el pago narrativo de una tensión construida durante siete años.

Kimiko, Hughie y el costo del final

El final también reveló el papel clave de Kimiko, interpretada por Karen Fukuhara, dentro de la caída de Homelander. Kripke explicó que la idea surgió al inicio del trabajo de escritura de la temporada final. El equipo quería que The Boys participaran directamente en la derrota de Homelander, pero sin convertir a Soldier Boy en la pieza central de esa resolución.

El creador contó que habló con Fukuhara sobre el destino de Frenchie y el papel de Kimiko en el episodio. “Pero la buena noticia es que, aunque no seas tú quien mate a Homelander, sí le quitas sus poderes”, recordó haberle dicho a la actriz.

Después de la muerte de Homelander, el cierre todavía tenía otra consecuencia mayor. Butcher intenta liberar el virus contra los supers, lo que obliga a Hughie, interpretado por Jack Quaid, a detenerlo. Para Kripke, esa decisión era esencial porque el final no solo debía resolver la amenaza de Homelander, sino también llevar a Butcher hasta el límite de su propia obsesión.

Un cierre esperanzador, pero marcado por el sacrificio

Aunque el último episodio dejó una lista importante de muertes, Kripke defendió que ‘The Boys’ no terminó desde el cinismo absoluto. El showrunner describió el cierre como una conclusión esperanzadora, pero no limpia ni sencilla.

Homelander en ‘The Boys 5’ (imagen: Amazon Prime Video)

“Veo la serie como algo esperanzador, pero no está exenta de dolor, sacrificio y fracaso”, dijo. Esa idea aparece en los destinos de Hughie, Annie, Mother’s Milk y Kimiko, quienes encuentran cierta paz después de años de violencia, pérdidas y manipulación.

Kripke también habló del futuro del universo tras la cancelación de ‘Gen V’. Según explicó, la serie derivada habría continuado con Marie como una especie de relevo moral de Annie. “Si hubiéramos hecho más de ‘Gen V’, en el final habríamos dejado muy claro que el testigo se estaba pasando de Annie a Marie para el buen superhéroe que estás siguiendo”, comentó.

Por ahora, el universo seguirá con ‘Vought Rising’, pero Kripke reconoció que todavía existen ideas tempranas para nuevas historias. El final de ‘The Boys’, en ese sentido, cierra la guerra de Butcher y Homelander, pero no necesariamente clausura todas las consecuencias de Vought.

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