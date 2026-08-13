Showrunner de ‘La Casa del Dragón’ defiende los grandes cambios al libro de George R.R. Martin y explica por qué dejaron de preocuparle

‘La Casa del Dragón’ llegó a su tercera temporada con algunos de sus cambios más fuertes frente a Fuego y Sangre, el libro de George R.R. Martin que sirve como base para la serie de HBO. En medio de críticas de parte del fandom y de una ruptura creativa ya pública con el propio autor, el showrunner Ryan Condal defendió su forma de adaptar la Danza de los Dragones y explicó por qué dejó de angustiarse por cada desviación del material original.

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¿Por qué Ryan Condal dejó de preocuparse por cada cambio?

En declaraciones recientes, Condal explicó que adaptar Fuego y Sangre implica tomar decisiones inevitables, porque el libro no funciona como una novela tradicional, sino como una crónica histórica construida a partir de fuentes incompletas y contradictorias. Para el showrunner, trasladar ese material a cuatro temporadas de televisión exige llenar huecos, elegir interpretaciones y reorganizar eventos.

‘La Casa del Dragón’, temporada 3 (imagen: HBO)

“Para mí, los cambios necesarios al traducir algo de un medio a otro parecen menos polémicos. La gente tiene que entender que cuento con 200 páginas de prosa para crear cuatro temporadas de televisión.”

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Condal admitió que antes le preocupaba mucho cómo serían recibidas las modificaciones. Sin embargo, entre la segunda y la tercera temporada cambió su manera de enfrentar la adaptación.

“Entre la segunda y la tercera temporada, me di cuenta de que realmente ya no puedo seguir viviendo así: preocupándome por cada pequeño detalle. Tengo que confiar en mi instinto, como alguien que probablemente ha leído ‘Fuego y sangre’ más que nadie en el planeta a estas alturas.”

El showrunner sostiene que la serie sigue siendo fiel al panorama general de la historia, aunque momentos específicos se alejen del texto. Su argumento es que Fuego y Sangre deja margen para la interpretación porque no muestra los hechos desde una narración omnisciente.

La ruptura con George R.R. Martin complica la discusión

La defensa de Condal llega después de que George R.R. Martin expresara públicamente su molestia con el rumbo de la adaptación. En entrevista con The Hollywood Reporter, el autor describió su relación actual con Condal como “abismal”, una palabra que marcó el deterioro entre ambos después de una primera temporada que, según Martin, funcionó de manera colaborativa.

“Contraté a Ryan. Creía que Ryan y yo éramos socios, y lo fuimos durante toda la primera temporada. Yo leía los borradores iniciales de los guiones y hacía observaciones; él modificaba algunas cosas. Funcionaba muy bien… o eso creía yo.”

De acuerdo con Martin, la situación cambió durante la segunda temporada, cuando sintió que sus observaciones ya no eran tomadas en cuenta.

“Luego llegamos a la segunda temporada y él básicamente dejó de escucharme; yo daba indicaciones, pero no pasaba nada.”

Ese desacuerdo vuelve más sensible cada modificación de la serie. Para Condal, los cambios son parte de la adaptación televisiva; para Martin, varios de ellos alteran la lógica interna de su historia. La tensión se volvió especialmente visible con decisiones como la eliminación de Nettles, el traslado de parte de su arco a Rhaena Targaryen y el uso cada vez más amplio de la profecía de ‘A Song of Ice and Fire’.

La temporada 3 cambió piezas clave de ‘Fuego y Sangre’

Entre las desviaciones más comentadas de la tercera temporada está la decisión de hacer que Rhaena Targaryen reclame a Sheepstealer, papel que en el libro corresponde a Nettles. El cambio no solo elimina a una figura importante de Fuego y Sangre, sino que modifica el desarrollo de Rhaena y también afecta el arco de Daemon.

George R.R. Martin en el spin-off de ‘Game of Thrones’ ‘A Knight of the Seven Kingdoms’ (imagen: Not a Blog)

Condal también justificó que Daemon Targaryen quedara colocado en el centro del conflicto de Tumbleton, aunque ese no sea su papel en Fuego y Sangre. Para el showrunner, la decisión respondía a una necesidad dramática de la televisión: cada temporada debía cerrar un arco claro para sus personajes principales, y Daemon no podía quedar al margen de una secuencia tan importante.

La tercera temporada también alteró otros momentos relevantes del libro. La muerte de Helaena cambió de contexto, el papel de Corlys Velaryon fue reescrito, la Batalla del Aguamiel y la toma de Desembarco del Rey fueron reconfiguradas, y la ejecución del Alto Septón por orden de Rhaenyra fue creada para la serie. A eso se suma el peso cada vez mayor de la profecía en la mente de Rhaenyra.

Según Condal, Rhaenyra no debe entenderse como la verdadera elegida de la profecía. La serie parte más bien de otra idea: explorar qué ocurre cuando ella se convence de que sí tiene ese papel y usa esa certeza para justificar decisiones cada vez más extremas en su intento por ganar la guerra.

Con solo una temporada más por delante, ‘La Casa del Dragón’ tendrá que condensar eventos enormes de Fuego y Sangre. La postura de Condal deja claro que la recta final no buscará reproducir cada detalle del libro, sino cerrar la versión televisiva de una guerra que ya tomó su propio camino.

Con información de Pop Culture News.

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