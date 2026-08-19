Ewan McGregor revela su idea para un nuevo proyecto de Obi-Wan Kenobi en ‘Star Wars’

El actor Ewan McGregor aún contempla caminos para regresar a la galaxia de Star Wars y por fin profundiza en ellos. El actor escocés, cuya relación con Obi-Wan Kenobi comenzó en las precuelas dirigidas por George Lucas, compartió varias posibilidades narrativas con Dave Filoni, aunque Lucasfilm todavía no ha confirmado una nueva película ni una segunda temporada de la serie estrenada en Disney+.

¿Cuáles son las ideas de Ewan McGregor para Obi-Wan Kenobi?

McGregor habló sobre el personaje durante una aparición en el Festival Internacional de Cine de Edimburgo y allí contó que llegó a intercambiar ideas con Filoni cuando el realizador trabajaba en Ahsoka, producción donde Mary Elizabeth Winstead, esposa del actor, interpreta a Hera Syndulla.

La propuesta de McGregor, informal y sin ser un proyecto, involucraría a Yoda, quien permanece oculto en Dagobah después de la caída de la República. El actor explicó:

“Fue algo muy casual, pero dije que tenía que haber alguna historia. Porque Yoda está en algún otro lugar. Después del final del Episodio III, cuando todos nos vamos a las cuatro o cinco esquinas de la galaxia, ¡o cuantas esquinas tenga!, no habré tenido contacto con él. Pero está ahí. Así que creo que podría existir una historia en la que intento comunicarme con él”.

Aquella idea permitiría recuperar la relación entre el maestro Jedi y Obi-Wan sin borrar el aislamiento que ambos atraviesan tras La venganza de los Sith. McGregor alude a la búsqueda de contacto entre dos sobrevivientes que cargan con el fracaso de la antigua Orden Jedi.

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El entusiasmo del actor creció cuando Winstead obtuvo el papel de Hera: “Me emocioné mucho cuando Mary empezó a trabajar en Ahsoka. Pensé: tal vez esta sea la gran historia de amor, Obi-Wan y Hera”, comentó. El propio McGregor reconoció que ambos personajes pertenecen a periodos diferentes, pese a bromear con que el tiempo parece perder importancia en los distintos universos de Star Wars.

¿Realmente hay espacio para una segunda temporada de Obi-Wan Kenobi con Ewan McGregor?

La primera temporada ocurre diez años después de La venganza de los Sith y nueve antes de Una nueva esperanza. Ese intervalo ofrece margen para otra aventura, aunque impone limitaciones como el hecho de que Kenobi debe permanecer relacionado con Tatooine, debe proteger a Luke a distancia y llegar al episodio original sin haber recuperado una vida pública como caballero Jedi.

Una búsqueda interior de Yoda podría respetar esas condiciones y mostrar a Obi-Wan tratando de comunicarse con su antiguo maestro mediante la Fuerza. La historia tendría que presentarse como una posibilidad creativa, pues McGregor no aseguró que exista un argumento escrito ni que Filoni haya aceptado desarrollarlo.

También sería posible explorar el aprendizaje que finalmente permite a Kenobi conservar su identidad después de la muerte. El cierre de la serie mostró su encuentro con el espíritu de Qui-Gon Jinn, punto que ofrece terreno amplia para trabajar al personajes pero sin obligarlo a abandonar por largo tiempo su responsabilidad con Luke.

De momento no hay novedades sobre nuevos proyectos de Obi-Wan Kenobi.

Star Wars: Starfighter, lo nuevo de la galaxia lejana

El siguiente largometraje original en el calendario cinematográfico es Star Wars: Starfighter, dirigido por Shawn Levy y protagonizado por Ryan Gosling. La historia estará situada cinco años después de El ascenso de Skywalker y será una aventura independiente, ubicada en un periodo que las películas todavía no han explorado ampliamente.

Gosling interpreta a Kade Auberon, un piloto que protege a un muchacho encarnado por Flynn Gray. Las primeras imágenes, exhibidas a puerta cerrada durante D23, mostraron al joven frente a una nave de combate imperial retirada del servicio; Kade le advierte que existe una razón para que haya sido desarmada, aunque también la describe como la más rápida jamás construida.

Amy Adams forma parte del reparto junto con Matt Smith. Mia Goth, Aaron Pierre, Simon Bird, Jamael Westman y Daniel Ings también están incluidos en el elenco. Star Wars: Starfighter llegará a los cines el 28 de mayo de 2027.

Con información de Variety.

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