‘Star Wars: Starfighter’: Quién es Kade Auberon, el personaje de Ryan Gosling en la nueva película de Lucasfilm

Después de una larguísima espera, Star Wars: Starfighter acaba de revelar por fin la identidad del misterioso personaje que Ryan Gosling interpretará en la próxima película de Lucasfilm. El actor será protagonista en una historia completamente original dirigida por Shawn Levy, separada de las familias y conflictos que dominaron y configuraron gran parte de la saga cinematográfica, con un nuevo piloto en el centro de una aventura que llegará a los cines en 2027.

¿Quién es Kade Auberon?

Lucasfilm confirmó en D23 que Gosling interpreta a Kade Auberon, un piloto cuya historia transcurre en un periodo que la franquicia no había explorado antes en cine. El primer avance, presentado solo a los asistentes del evento, mostró al personaje dentro de un taller y permitió ver la nave que tendrá el centro de atención. La descripción ofrecida por el propio Gosling sostiene que Kade procede “del lado equivocado de la galaxia” y su destino se cruza con “el caza estelar más rápido jamás construido”.

El teaser ofrece una pista adicional, pues un muchacho encuentra dentro del taller una nave cubierta y Kade le advierte que no toque nada. Cuando el joven pregunta qué está viendo, el piloto explica que se trata de un caza desmantelado que alguna vez fue considerado el más veloz de su clase. La nave ya fue identificada y se trata del G17 Imperial Reaper, lo que nos habla sobre lazos con tecnología nacida bajo el Imperio, aunque el relato ocurra mucho tiempo después de su caída. Kade parece conocer además razones por las que ese vehículo terminó borrado de la memoria colectiva.

Ryan Gosling en la D23 (Foto: Getty)

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La buena noticias es que Starfighter será una aventura independiente y no una adaptación de alguna novela o cómic previo, una historia nueva ambientada en una época nunca explorada por las películas. Esto concede a Levy y al guionista Jonathan Tropper un rico margen para construir personajes sin depender de los Skywalker. Flynn Gray será el muchachito que actúa junto a Gosling, mientras que Matt Smith y Mia Goth forman parte del elenco. Aaron Pierre, Amy Adams también estarás presentes con personajes todavía desconocidos.

¿Es posible que Kade sea Cade Skywalker?

La similitud entre Kade Auberon y Cade Skywalker nos hace prender las alarmas, pues la posible relación entre el nuevo personaje de Gosling y el descendiente de Luke Skywalker es algo que se discute desde el año pasado. Y aunque el nombre coincide fonéticamente, Lucasfilm presenta a Kade como una creación nueva y nunca lo ha descrito como miembro de la familia Skywalker.

Cade Skywalker procede de Star Wars: Legacy, serie de cómics publicad por Dark Horse; se trata de un heredero lejano de aquella familia, situado más de un siglo después de las películas clásicas. Su personalidad, curiosamente, sí comparte ciertos elementos superficiales con lo poco conocido de Kade, pues Cade es un Jedi que intenta escapar de su apellido, vive alejado del ideal heroico que trajeron sus antepasados y desarrolla una vida de fugitivo. También posee una relación complicada con los Sith y atraviesa buena parte de Legacy rechazando aquello que otros esperan de él.

Descubriremos la verdad hasta el estreno de la película.

Ryan Gosling se mete de lleno a las grandes franquicias

Star Wars dejó de ser la única franquicia gigantesca en el futuro de Gosling. Marvel Studios confirmó en julio que el actor interpretará a Johnny Blaze en una nueva película de Ghost Rider, cuya llegada a los cines está prevista para 2028; lo más llamativo es que Shawn Levy dirigirá también Ghost Rider. El cineasta y Gosling pasarán así de construir una nueva figura dentro de Star Wars a trasladar al MCU a uno de los personajes sobrenaturales más populares y queridos de Marvel.

Johnny Blaze es uno de los portadores más famosos del Espíritu de la Venganza en los cómics, personaje que había tenido una etapa cinematográfica previa protagonizada por Nicolas Cage, pero la nueva producción permitirá a Marvel Studios incorporarlo a su continuidad. Para Gosling, ambos proyectos, tanto Ghost Rider como Starfighter, llegan después de una carrera en la que durante años evitó quedar identificado con una sola propiedad. Blade Runner 2049 ya lo había acercado a una saga de ciencia ficción reconocida, y Barbie lo convirtió después en parte de uno de los mayores éxitos comerciales de 2023.

Star Wars: Starfighter llegará a los cines el 28 de mayo de 2027. La película de Ghost Rider permanece sin fecha de estreno.

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