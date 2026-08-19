‘La Noche del Demonio’: Lin Shaye revela por qué no quiere irse de la franquicia y asegura que ‘no es por dinero’

Lin Shaye lleva 16 años entrando y saliendo del Más Allá como Elise Rainier, la médium que nos hechizó y pasó a ser el personaje más famoso de la franquicia La Noche del Demonio. Ahora que una sexta película está por llegar a los cines, la actriz explicó qué encuentra todavía en el personaje y por qué continúa aceptando regresar.

¿Por qué Lin Shaye no deja La Noche del Demonio?

Cuando James Wan y Leigh Whannell prepararon la primera película, Elise era una especialista convocada para ayudar a la familia Lambert. El éxito de aquella producción le otorgó un espacio de honor dentro de la saga, hasta llevarla a protagonizar historias propias que exploraron su infancia y su relación con los muertos.

Shaye asegura que su permanencia no tiene nada que ver con el cheque que recibe por cada entrega: “No es por el dinero”, declaró para Discussing Film durante la promoción de la nueva cinta; la razón se encuentra en las posibilidades interpretativas: “En cada una de las películas en las que he participado descubro por mi cuenta otra faceta del personaje. Por eso nunca me resulta aburrido, y estoy muy agradecida de que este personaje forme parte de mi vida”.

A sus 82 años, Shaye continúa interesada en aquello que ocurre debajo de los sobresaltos y jumpscares. Aunque las producciones de La Noche del Demonio se apoyan en apariciones y criaturas de horror, ella construyó a Elise a partir de su compasión hacia quienes atraviesan experiencias que nadie más parece comprender.

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Elise Rainier, la columna vertebral de la saga

Elise apareció por primera vez en La Noche del Demonio, estrenada en 2010, cuando Josh y Renai Lambert buscaron ayuda para salvar a su hijo Dalton. La médium comprendía el Más Allá, un plano poblado por almas atrapadas y presencias que desean entrar al mundo de los vivos.

Aunque el desenlace de aquella primera película parecía cerrar su historia, los responsables encontraron distintas rutas para conservarla. La Noche del Demonio: Capítulo 2 permitió que Elise continuara ayudando a los Lambert, ahora bajo condiciones sobrenaturales acordes con las reglas establecidas por la primera entrega.

En La Noche del Demonio 3 retrocedemos en el tiempo para ver una etapa en la que Elise se resistía a utilizar sus dones, pues el temor a una entidad que la perseguía había debilitado su disposición para cruzar al otro lado, pero el caso de una adolescente la empujó nuevamente hacia esa labor.

La Noche del Demonio: La Última Llave profundizó en su niñez y en los abusos sufridos dentro de su hogar. La historia explicó su relación temprana con los espíritus, además del origen de la relación profesional que compartió después con Specs y Tucker. El personaje reapareció brevemente en La Noche del Demonio: La Puerta Roja, dirigida por Patrick Wilson.

Lin Shaye volverá como Elise en La Noche del Demonio: Están Entre Nosotros

La sexta entrega lleva por título La Noche del Demonio: Están Entre Nosotros y llegará a los cines este 20 de agosto, con Jacob Chase como director y responsable del guion; David Leslie Johnson-McGoldrick colaboró con Chase en la historia.

Esta película se apartará de los Lambert para narrar la historia de Gemma, interpretada por Amelia Eve, una madre que descubre que puede extraer almas de El Más Allá y llevarlas al mundo de los vivos, don capaz de abrir una vía peligrosa entre territorios que deberían permanecer separados. El nuevo antagonista será Cyrus, entidad interpretada por Sam Spruell, quien interpretó a Maekar Targaryen en El Caballero de los Siete Reinos. Elise logrará comunicarse con Gemma para guiarla en su enfrentamiento contra la oscuridad.

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