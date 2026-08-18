Vince Gilligan admite que cometió un error con ‘Breaking Bad’ y ahora se niega a explicar ‘Pluribus’

La serie de Apple TV ha generado teorías relacionadas con la pandemia, la IA y la inmigración

Vince Gilligan ya no quiere decirle al público cómo debe interpretar sus series. Durante una conversación en el Contenders Television: The Nominees Studio de Deadline, el creador de ‘Breaking Bad’, ‘Better Call Saul’ y ‘Pluribus’ reconoció que aprendió una lección importante tras el fenómeno protagonizado por Bryan Cranston: explicar demasiado una obra puede limitar la lectura de quienes la ven. Ahora, con su nueva serie de ciencia ficción de Apple TV, prefiere que los espectadores encuentren sus propios significados.

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¿Qué error cree Vince Gilligan que cometió con ‘Breaking Bad’?

Al hablar sobre los misterios de ‘Pluribus’, Vince Gilligan recordó que durante la época de ‘Breaking Bad’ solía intervenir demasiado en las interpretaciones del público. El creador admitió que, cuando alguien veía un significado distinto al que él tenía en mente, intentaba corregirlo o explicar cuál era la lectura “correcta”.

Bryan Cranston y Vince Gilligan. Detrás de cámaras de ‘Breaking Bad’ (imagen: Doug Hyun)

“Siempre decía: «Esto es lo que significa. No, te equivocas; no lo interpretes así». Y eso fue un error por mi parte. Quiero que las personas que vieron el programa me digan qué significa. Realmente creo que ellas lo saben mejor que yo,” dijo Gilligan.

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La declaración marca una diferencia clara entre su relación con ‘Breaking Bad’ y su postura actual frente a ‘Pluribus’. En lugar de cerrar el sentido de la serie, el guionista y productor prefiere escuchar lo que el público encuentra en ella. Para él, quienes ya vieron la historia pueden llegar a lecturas más interesantes que las suyas.

“Nosotros hacemos el programa. Cuando estamos en pleno proceso de creación, me cuesta ver el panorama general, pero me gusta la idea de que otras personas lo interpreten por mí. Creo que la interpretación que hacen los demás es mucho más interesante que la mía,” agregó.

‘Pluribus’ y las lecturas sobre pandemia, IA e inmigración

De acuerdo con Deadline, ‘Pluribus’ ha despertado interpretaciones relacionadas con temas como la pandemia, la inteligencia artificial, la inmigración y otros debates contemporáneos. Sin embargo, el propio medio señala que Gilligan comenzó a desarrollar la idea hace aproximadamente 10 años, por lo que la serie no nació como respuesta directa a un solo fenómeno reciente.

La historia presenta un virus global que convierte a casi toda la humanidad en parte de una mente colectiva marcada por una felicidad compartida. Solo unas cuantas personas no son afectadas y comienzan a resistir, entre ellas Carol, interpretada por Rhea Seehorn. La protagonista es una novelista que debe intentar salvar al mundo de esa nueva forma de bienestar impuesto.

Esa premisa ha permitido que la serie sea leída desde varios frentes. Puede entenderse como una historia sobre la pérdida de individualidad, una crítica a la homogeneización emocional, una reflexión sobre el consentimiento o una mirada inquietante a la idea de felicidad colectiva. Gilligan, por ahora, no quiere elegir una sola respuesta.

Rhea Seehorn celebra su primer protagónico en una serie

En el mismo encuentro participaron Rhea Seehorn, Karolina Wydra, Carlos-Manuel Vesga y Jeff Hiller, integrantes del elenco de ‘Pluribus’. La serie recibió 18 nominaciones al Emmy, incluyendo menciones para Gilligan en guion y dirección, además de reconocimientos para varios actores.

Rhea Seehorn en ‘Pluribus’ (imagen: Apple TV+)

Para Seehorn, conocida por su trabajo como Kim Wexler en ‘Better Call Saul’, ‘Pluribus’ representó su primer papel protagónico en una serie. La actriz contó que la experiencia ha sido especial, incluso porque algunos fans ya la reconocen por el nombre de su personaje.

“Sí, es mi primer papel protagonista y ha sido muy divertido. Y sí, de vez en cuando me dicen «Hola, Carol» en el supermercado, lo cual es bastante gracioso, pero la verdad es que los fans han sido increíbles,” dijo.

La actriz también destacó que la naturaleza abierta de la serie ha generado conversaciones intensas entre los espectadores, con opiniones muy distintas sobre sus cambios de tono, sus elementos de comedia, su drama psicológico y sus preguntas de fondo. En ese sentido, ‘Pluribus’ parece confirmar la nueva postura de Gilligan: ya no se trata de explicar qué significa la obra, sino de permitir que el público discuta por qué le inquieta.

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