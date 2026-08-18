‘Piratas del Caribe 6’: Todo sobre la nueva película que protagonizarían Johnny Depp y Margot Robbie

Aunque Piratas del Caribe lleva nueve años sin una nueva entrega, el siguiente viaje parece estar encontrando por fin su rumbo en medio de la tormenta. Disney todavía no ha autorizado el rodaje, pero el productor Jerry Bruckheimer confirmó que trabaja en un guion y mantiene negociaciones con Johnny Depp. Al mismo tiempo, nueva información […]

Aunque Piratas del Caribe lleva nueve años sin una nueva entrega, el siguiente viaje parece estar encontrando por fin su rumbo en medio de la tormenta. Disney todavía no ha autorizado el rodaje, pero el productor Jerry Bruckheimer confirmó que trabaja en un guion y mantiene negociaciones con Johnny Depp. Al mismo tiempo, nueva información señala a Margot Robbie como la figura alrededor de la cual giraría esta etapa de la franquicia.

¿Qué sabemos sobre Piratas del Caribe 6?

En 2024, Bruckheimer hablaba de un reinicio que permitiría avanzar sin depender de que todos los intérpretes anteriores estuvieran disponibles. En paralelo seguía existiendo el proyecto desarrollado alrededor de Robbie, concebido por Christina Hodson, guionista de Aves de Presa y la fantabulosa emancipación de una Harley Quinn.

Por un tiempo ambas películas fueron tratadas como propuestas distintas y Robbie llegó incluso a decir en 2022 que Disney había descartado aquella aventura protagonizada principalmente por mujeres. Bruckheimer dijo poco después que el proyecto no estaba del todo muerto y que el libreto podría retomarse después.

Johnny Depp como Jack Sparrow

Ahora Deadline reportó que fuentes conocedoras del proyecto describen la siguiente película como una evolución de Piratas del Caribe, con el personaje de Robbie en el rol principal y Jack Sparrow en una función secundaria. Es importante recalcar que Disney no ha anunciado a Robbie ni a Depp como integrantes del elenco, y que tampoco existe un título definitivo, director confirmado o fecha de producción. Lo que sí está confirmado es que Bruckheimer continúa intentando sacar adelante el largometraje y que el guion sigue en construcción.

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Lo que dijo Jerry Bruckheimer y los sueños de Disney

El productor declaró en D23: “Estamos hablando con Johnny [Depp], estamos trabajando en un guion y, con suerte, podremos lograr que esto se haga”. Es su señal más clara hasta ahora de que el regreso de Jack Sparrow forma parte de negociaciones reales y no solo de un deseo expresado ante la prensa ávida de novedades.

Ted Elliott y Craig Mazin trabajaron tiempo atrás en una versión cuyo desarrollo quedó detenido durante las controvertidas huelgas de Hollywood de 2023. Más tarde, Jeff Nathanson, guionista de Piratas del Caribe: La venganza de Salazar, entró a trabajar en otro libreto que Bruckheimer consideraba prometedor.

Margot Robbie en la premiere de Barbie

Disney tiene razones económicas de sobra para no soltar esta gallinita de los huevos de oro, pues las cinco películas estrenadas entre 2003 y 2017 recaudaron alrededor de 4.5 mil millones de dólares en todo el mundo Incluso La venganza de Salazar, la entrega menos lucrativa y más criticada de toda la franquicia, terminó con casi 800 millones de dólares a nivel mudial.

¿Despidieron a Johnny Depp de Piratas del Caribe?

Durante el juicio por difamación contra Amber Heard en 2022, el actor declaró que Disney había roto su relación profesional con él después de las acusaciones de violencia doméstica realizadas por su exesposa, afirmaciones que él negó. Depp atribuyó su exclusión al artículo de opinión que Heard publicó en The Washington Post en diciembre de 2018, pero los abogados de ella señalaron durante el juicio que meses antes ya circulaban reportes según los cuales Disney contemplaba continuar Piratas del Caribe sin el actor.

El propio Depp afirmó sentirse traicionado por la compañía, sobre todo porque había participado en la construcción de Sparrow durante años. Bruckheimer mantuvo públicamente su apoyo al actor y nunca ocultó que deseaba recuperar a Sparrow; la relación pareció avanzar el año pasado, cuando confirmó haber hablado con Depp sobre una posible sexta película.

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