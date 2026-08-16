¡Lo logró! ‘Spider-Man: Un Nuevo Día’ alcanza 2 mil millones de dólares en taquilla y está a punto de superar a ‘Avengers: Infinity War’

Spider-Man: Un Nuevo Día ya pertenece a ese grupo al que muy pocas películas han conseguido entrar y todo mundo sueña con alcanzar. La cuarta aventura individual de Tom Holland como Peter Parker superó los 2 mil millones de dólares en la taquilla mundial después de apenas tres fines de semana, ritmo que la coloca entre los mayores fenómenos comerciales de la historia y todavía con varias semanas importantes de exhibición por delante.

Spider-Man: Un Nuevo Día vuelve a hacer historia en taquilla

De acuerdo con un nuevo reporte de Variety, la película de Sony y Marvel Studios ya tiene 2.022 mil millones de dólares a nivel mundial. De esa suma, unos 785 millones proceden de Estados Unidos y Canadá, acompañados por aproximadamente 1.230 mil millones obtenidos en los mercados internacionales. Spider-Man: Un Nuevo Día se convirtió en apenas la octava película que logra atravesar la frontera de los 2 mil millones de dólares sin ajustar por inflación. A comienzos de agosto, las proyecciones anticipaban que el largometraje alcanzaría esa cifra con facilidad después de registrar uno de los estrenos mundiales más grandes conocidos.

El nuevo Spider-Man necesitó alrededor de tres semanas para entrar al club, solo por detrás de Avengers: Endgame, que llegó a los 2 mil millones en 11 días durante 2019. Antes, Un Nuevo Día había superado los mil millones en apenas seis días. La producción consiguió alrededor de 360 millones de dólares en su primer fin de semana norteamericano, superando incluso el estreno doméstico de Avengers: Endgame, cuyo récord había permanecido intacto desde 2019. ¡Locura total!

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La velocidad de Spider-Man: Un Nuevo Día

Fuera de Norteamérica, el resultado fue igualmente descomunal, pues la película logró el segundo mayor estreno global registrado, solo por debajo de Endgame, y después atravesó los mil millones de dólares internacionales a una velocidad digna de Rápidos y Furiosos. Spider-Man: Sin Camino a Casa había quedado cerca de lograrlo con alrededor de 1.922 mil millones de dólares, pese a no haber tenido estreno en China. Un Nuevo Día ya superó a su antecesora por mucho y se convirtió en la película más taquillera de toda la franquicia.

Tom Holland también obtiene con ello el mayor éxito comercial de su carrera como protagonista. La película dirigida por Destin Daniel Cretton partió de un presupuesto cercano a 225 millones de dólares y su rendimiento mundial la eleva hasta una categoría comercial reservada para unas cuantas producciones de Marvel, James Cameron y Star Wars.

Las películas más taquilleras de la historia

Avatar continúa en la primera posición con aproximadamente 2.923 millones de dólares; Avengers: Endgame conserva el segundo lugar con 2.797 mil millones. Avatar: El Camino del Agua ocupa la tercera posición con unos 2.334 millones de dólares, seguida por Titanic, cuya recaudación acumulada ronda los 2.258 mil millones después de múltiples regresos a salas. El quinto lugar corresponde a Ne Zha 2: El Renacer del Alma, fenómeno de la animación china que alcanzó 2.216 mil millones de dólares; su desempeño la convirtió en una de las películas no estadounidenses con mayor recaudación registrada y alteró una clasificación dominada por estudios de Hollywood.

Sadie Sink es Jean Grey en Spider-Man: Un Nuevo Día (Foto: Getty)

Star Wars: El Despertar de la Fuerza aparece después con 2.068 mil millones de dólares y sigue siendo el título más exitoso de Star Wars, apenas unas decenas de millones por encima del siguiente integrante de la clasificación. Avengers: Infinity War ocupa actualmente el séptimo puesto con 2.048 mil millones de dólares; ahí está precisamente el siguiente objetivo de Spider-Man: Un Nuevo Día, pues con aproximadamente 2.022 mil millones, la diferencia es de apenas unos 26 millones de dólares.

Si mantiene su ritmo, Peter Parker debería superar esa cantidad muy pronto y ascender al séptimo puesto histórico. Hacerlo implicaría dejar por debajo a Infinity War, una película que reunió a todo el Universo Cinematográfico de Marvel después de una década de construcción narrativa. ¿Será posible que Un Nuevo Día alcance los 3 mil millones a nivel mundial?

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