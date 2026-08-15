‘X-Men’: Director del reboot del MCU revela cuáles cómics inspirarán la película

El cineasta Jake Schreier reveló que el proyecto toma inspiración de dos etapas fundamentales de los cómics

Marvel Studios ya comenzó a definir la identidad de su nueva película de ‘X-Men’, programada para llegar a los cines el 5 de mayo de 2028. Después de presentar durante D23 a una parte importante de su reparto, el director Jake Schreier ofreció nuevas pistas sobre el enfoque que tendrá el reboot dentro del MCU. El cineasta reveló que ha estado revisando dos etapas particularmente influyentes de los cómics: la extensa trayectoria de Chris Claremont y el trabajo más reciente de Jonathan Hickman, autores que llevaron a los mutantes por caminos narrativos muy diferentes.

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¿Qué cómics están inspirando la nueva película de ‘X-Men’?

Durante una conversación con Good Morning America posterior al panel de D23, Jake Schreier explicó que parte de la preparación para la película ha consistido en explorar diferentes historias publicadas a lo largo de la historia de los X-Men.

Jake Schreier, Maya Boyd, Sadie Sink, Christopher Abbott, Samara Weaving, Kit Connor e Inde Navarrette (imagen: X)

“Estoy profundizando en esos cómics, como la etapa de Chris Claremont y el material más reciente de Jonathan Hickman. Hay muchísimas historias que aún no se han contado.”

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Las dos referencias ofrecen pistas sobre el tipo de equilibrio que podría buscar la nueva producción. La etapa de Chris Claremont, desarrollada principalmente a partir de la segunda mitad de los años setenta y durante buena parte de los ochenta y noventa, convirtió a los X-Men en una historia serializada donde las relaciones personales, los romances, las traiciones y los conflictos internos tenían un peso comparable al de las amenazas que enfrentaba el equipo.

Durante ese periodo se desarrollaron personajes y relaciones que terminaron definiendo buena parte de la identidad moderna de la franquicia, además de historias que posteriormente fueron adaptadas en películas, series animadas y otros proyectos.

Jonathan Hickman representa una visión muy diferente de los mutantes

La segunda gran influencia mencionada por Schreier corresponde a la etapa encabezada por Jonathan Hickman, iniciada en 2019 con ‘House of X’ y ‘Powers of X’. Esta propuesta modificó profundamente la situación de los mutantes dentro del universo de Marvel Comics.

En lugar de permanecer como una comunidad perseguida y dispersa, los mutantes establecieron la nación soberana de Krakoa y comenzaron a operar como una potencia política internacional. La nueva estructura permitió que antiguos enemigos como Magneto, Apocalypse y Mister Sinister convivieran con integrantes tradicionales de los X-Men bajo un mismo proyecto.

La etapa introdujo además conflictos relacionados con diplomacia, poder político, identidad colectiva y las divisiones internas de la propia sociedad mutante. Sin embargo, la referencia de Schreier no confirma que Marvel Studios vaya a adaptar directamente Krakoa o ‘House of X’, sino que esos cómics forman parte de las influencias que está estudiando para construir la película.

El nuevo equipo de ‘X-Men’ ya comienza a tomar forma

Marvel Studios aprovechó D23 para confirmar a los primeros integrantes del reparto. Sadie Sink interpretará a Jean Grey, personaje que debutó previamente en ‘Spider-Man: Brand New Day’, mientras Kit Connor será Scott Summers, Christopher Abbott interpretará a Professor Charles Xavier, Samara Weaving dará vida a Emma Frost, Inde Navarrette será Rogue y Maya Boyd interpretará a Storm.

House of X (imagen: Marvel)

También se confirmó la participación de Adam Driver como Nathaniel Milbury, personaje presentado durante el evento como una figura de naturaleza siniestra, aunque Marvel todavía no ha explicado cuál será su función dentro de la historia.

Kevin Feige adelantó además que todavía existen más anuncios de reparto pendientes. La combinación de personajes confirmados y las influencias mencionadas por Schreier apunta a una película que podría mezclar el drama interpersonal característico de Claremont con las ideas políticas y de ciencia ficción asociadas a Hickman. Por ahora, el argumento continúa bajo reserva, pero el director ya dejó claro que Marvel tiene décadas de historias todavía disponibles para explorar.

Con información de Murphy’s Multiverse.

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