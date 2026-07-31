Mahershala Ali critica a Marvel por cancelar ‘Blade’: ‘Si hubieran querido habrían hecho la película’

La cancelación práctica de su versión de ‘Blade’ llega después de años de retrasos, cambios de director y problemas creativos

Después de años de retrasos, cambios creativos y expectativas acumuladas desde su anuncio en San Diego Comic-Con 2019, Mahershala Ali confirmó que ya no protagonizará ‘Blade’ para Marvel Studios. En una entrevista con GQ, el actor ganador de dos premios Oscar dejó claro que está listo para dejar atrás el proyecto y sugirió que la película no avanzó porque el propio estudio no quiso concretarla.

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¿Qué dijo Mahershala Ali sobre ‘Blade’?

La declaración de Ali marca un cierre simbólico para una de las películas más problemáticas de la etapa reciente de Marvel. El actor, anunciado hace siete años como el nuevo cazador de vampiros del MCU, explicó que aprendió a aceptar cuando un proyecto simplemente no está destinado a ocurrir.

Fanart de Mahershala Ali como Blade

“Llevo casi 30 años dedicándome a esto profesionalmente, y una cosa que he aprendido es que lo que es para ti, es para ti, y lo que no, no lo es”.

Después fue más directo al hablar de Marvel:

“Por la razón que sea, ese proyecto no es para mí. Si hubieran querido hacerlo, lo habríamos hecho. Así que tengo que pasar página… Insisto: yo estaba bajo contrato y ellos tienen miles de millones de dólares; si hubieran querido hacer la película, la habríamos hecho. Por tanto, no vamos a hacer la película… Pero me siento listo para dejar atrás las preguntas sobre ‘Blade’. Esas preguntas son para ellos. Ellos no quisieron hacerlo, así que deberían responder a esa cuestión.”

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Aunque Marvel no ha presentado un nuevo plan público para la película, las palabras de Ali dejan claro que su versión del personaje ya no sigue adelante. El actor incluso remarcó que el estudio tenía los recursos y el contrato para hacerla realidad, pero aun así el proyecto terminó desmoronándose.

Un proyecto anunciado con entusiasmo que nunca logró despegar

Marvel presentó ‘Blade’ en San Diego Comic-Con 2019, con Mahershala Ali como protagonista. El anuncio generó enorme expectativa porque el personaje ya tenía peso histórico en el cine de superhéroes gracias a la trilogía encabezada por Wesley Snipes, y porque Ali llegaba al MCU después de ganar el Oscar por ‘Moonlight’ y ‘Green Book’.

Sin embargo, la película atravesó una larga cadena de tropiezos. Bassam Tariq fue contratado como director, pero salió del proyecto en 2022, poco antes de que comenzara el rodaje, en medio de reportes sobre diferencias creativas. Más tarde, Yann Demange tomó el relevo, pero también terminó abandonando la producción.

El proyecto sí dejó una pequeña huella dentro del MCU: la voz de Ali apareció en una escena postcréditos de ‘Eternals’. Sin embargo, Marvel volvió a utilizar a Wesley Snipes como Blade en ‘Deadpool & Wolverine’, lo que hizo todavía más incierto el futuro de la versión encabezada por Ali.

Kevin Feige ya había reconocido su frustración

Las declaraciones de Ali llegan después de que Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, admitiera en el podcast Happy Sad Confused su frustración por no haber logrado concretar la película con el actor.

Blade, de Wesley Snipes (el segundo de izquierda a derecha), apareció junto a otros personajes de Fox en ‘Deadpool & Wolverine’ (Imagen: Marvel Studios)

“Me siento como un completo fracasado y un perdedor total por no haber logrado que el proyecto con Mahershala despegara,” dijo Feige.

La caída de ‘Blade’ también se suma a otro golpe reciente para Marvel, pues Disney+ canceló ‘Wonder Man’, incluso después de que se hubiera anunciado una segunda temporada. El caso de ‘Blade’ se vuelve otro síntoma de una etapa más incierta para el estudio: una película anunciada con enorme entusiasmo, sostenida durante años por promesas y finalmente abandonada por su protagonista.

Mientras tanto, Ali ya reutilizó parte de su entrenamiento físico y con espada en ‘Your Mother Your Mother Your Mother’, su nueva película de acción para Amazon MGM Studios, dirigida por Bassam Tariq. Para el actor, ese nuevo proyecto le permitió encontrar una forma de redención creativa después de que ‘Blade’ quedara atrás.

Con información de The Hollywood Reporter.

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