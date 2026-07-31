Fans explican por qué Marvel, DC y ‘Star Wars’ atraviesan una crisis

Marvel, DC y Star Wars siguen siendo tres de las marcas más poderosas de la cultura pop, pero su dominio ya no se siente tan absoluto como antes. Durante la San Diego Comic-Con 2026, Variety habló con varios fans de estas franquicias para entender por qué sagas que antes parecían invencibles ahora enfrentan dudas, tropiezos de taquilla y una relación más complicada con su propio público. Lo llamativo es que las críticas no vienen de espectadores indiferentes, sino de fans que hacen cosplay, esperan paneles y todavía quieren que estas historias recuperen fuerza.

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¿Qué dicen los fans sobre la crisis de DC?

En el caso de DC, una de las críticas más directas vino de John, un fan de 39 años de Oklahoma City, quien cuestionó la nueva etapa del estudio tras el fracaso de ‘Supergirl’. Su diagnóstico fue tajante: “Creo que la nueva ‘Supergirl’ es muy mala.” Después añadió: “Creo que se esforzaron demasiado. Intentan parecerse a Marvel, cuando en realidad deberían simplemente tener su propia identidad.”

Milly Alcock en ‘Supergirl’ (imagen: Warner Bros.)

Esa idea resume uno de los problemas históricos de DC en cine: la dificultad para construir una identidad propia sin vivir a la sombra del modelo de Marvel. Sin embargo, no todos los fans consultados por Variety ven el panorama con el mismo pesimismo. Nathan, un angelino de 28 años vestido como Lobo, dijo que al principio era escéptico con James Gunn, pero terminó satisfecho con ‘Superman’ y confía en la intención creativa del nuevo DCU.

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Para él, la clave está en que cada proyecto tenga personalidad propia. Por eso destacó el caso de ‘Clayface’, descrita como una película de horror centrada en el villano de Batman. “Dicen que ‘Clayface’ va a ser una película de terror puro y duro,” comentó. Su postura apunta a una salida distinta para DC: no copiar fórmulas, sino dejar que cada personaje dicte el género y el tono de su historia.

‘Star Wars’ y el riesgo de perder grandeza

La situación de ‘Star Wars’ parece distinta, pero también habla de desgaste. Jermaine, fan de 36 años que construyó un cosplay de sable de luz de casi 4.3 metros, dijo sentirse “esperanzado” sobre el futuro de la saga, aunque reconoció que las películas recientes han sido de “resultado mixto”. Para él, ‘Andor’ sí representa un punto alto y la definió como una “obra maestra”.

Kyle, un fan de 29 años vestido como Rebel Commando, fue más crítico con la estrategia de streaming. Según él, la cantidad de contenido en Disney+ ha “oversaturated” la franquicia. También consideró que ‘Star Wars’ debería recuperar un enfoque más cinematográfico, con más tiempo de desarrollo y una sensación de aventura mayor.

“Creo que si [la franquicia] regresara a la gran pantalla y tuviera más tiempo para desarrollarse y prosperar, probablemente conservaría más de esa esencia de ‘Star Wars’,” dijo. “Da la sensación de que intentan lanzar el contenido directamente en un servicio de streaming en lugar de crear algo realmente grandioso y aventurero.”

El detalle más revelador es que ni Kyle ni Jermaine habían visto ‘The Mandalorian and Grogu’, pese a ser el regreso de ‘Star Wars’ a los cines tras años de ausencia. Si incluso fans tan dedicados no corren a ver una nueva película, el problema no es sólo de calidad, sino de hábito: Disney+ pudo haber acostumbrado a parte del público a vivir la saga desde casa.

Marvel conserva entusiasmo, pero ya no fe ciega

Marvel todavía domina el ambiente de Comic-Con, pero los fans ya no la miran con confianza absoluta. Cameron, un fan de 34 años vestido como Cyclops, dijo que le parece “emocionante” que el MCU esté en una etapa “de transición”. Nate, de 23 años y vestido como Spider-Man, celebró que Marvel haya dejado atrás su época de “relleno” y se mostró emocionado por ‘Avengers: Doomsday’.

‘The Mandalorian and Grogu’ (imagen: Empire)

Pero también hay dudas. Jordan, de 33 años, dijo que la marca Marvel está en un lugar “bastante saludable” por proyectos como ‘X-Men ‘97’ y el videojuego ‘Marvel Rivals’, pero no piensa lo mismo del estudio. Uno de sus reclamos fue “la falta de mujeres” en ‘Doomsday’. Otros fans señalaron que Marvel parece apoyarse de nuevo en estrellas e IP conocidas para reconstruir entusiasmo.

La frase que mejor captura esa mezcla de ilusión y escepticismo vino de Ruby, una fan de San Francisco, después del panel de Hall H: “Está muy bien. Realmente ofrecieron un buen espectáculo; siempre nos dan gratas sorpresas. Pero ya nos habían prometido películas anteriormente que nunca llegaron a materializarse. Así que, aunque es genial ver a ‘Ghost Rider’, ¿realmente vamos a tener una película de ‘Ghost Rider’? Yo sigo esperando ‘Blade’.”

Marvel, DC y ‘Star Wars’ no se quedaron sin fans. El problema es que esos fans ahora piden más claridad, menos saturación y proyectos que no dependan sólo del prestigio de la marca.

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