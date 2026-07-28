Adria Arjona revela que James Gunn la obligó a ganarse su papel en ‘Man of Tomorrow’

La actriz explicó que tuvo que participar en un proceso de audición y demostrar que era la elección adecuada

Adria Arjona se incorporará al Universo DC con un papel todavía desconocido en ‘Man of Tomorrow’, la próxima película dirigida por James Gunn. Aunque la actriz mantiene desde hace más de una década una relación cercana con el cineasta y con el productor Peter Safran, esa confianza no le garantizó un lugar en el proyecto. Durante una entrevista con Collider en la Comic-Con de San Diego, Arjona reveló que tuvo que atravesar un proceso de audición y demostrar que era la elección adecuada antes de integrarse a la nueva producción de DC Studios.

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¿Cómo consiguió Adria Arjona su papel en ‘Man of Tomorrow’?

La actriz explicó que su interés en la película no surgió únicamente del personaje que interpretará, sino también de la oportunidad de reencontrarse profesionalmente con Gunn y Safran, responsables de haberle ofrecido su primera experiencia en un largometraje.

Adria Arjona (Imagen: Instagram @sandraamador.xx)

“Sin duda es el personaje, pero, más que nada, es con quién voy a formar una familia. James [Gunn] y Peter [Safran] me dieron mi primera película. El primer set de rodaje que pisé fue gracias a James Gunn y Peter Safran, así que los conozco desde hace años, 13 años o algo así, desde ‘The Belko Experiment’, y fue una experiencia maravillosa.”

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Arjona trabajó con ambos en ‘The Belko Experiment’, película que marcó uno de los primeros pasos de su carrera cinematográfica. La intérprete recordó que la experiencia permitió que los tres desarrollaran una amistad que continuó durante los años siguientes.

“Bailamos salsa en Colombia. Conectamos de verdad y hemos seguido en contacto a lo largo de los años.”

Sin embargo, esa relación previa no significó que Gunn y Safran le entregaran automáticamente el papel. Arjona tuvo que participar en audiciones y cumplir con las exigencias del proceso de selección.

“Durante el proceso de audición, me sometieron a las mismas pruebas que a cualquiera, incluso siendo parte de la familia, y tuve que ganármelo a pulso. Pero creo que, cuando decides unirte a un universo o a una familia, lo más importante son las personas, y los adoro. Los conozco de toda la vida. Me dieron mi primera oportunidad y ahora esta otra, así que estoy muy emocionada.”

¿Qué personaje interpretará dentro del Universo DC?

DC Studios todavía no ha revelado oficialmente la identidad del personaje de Arjona. Distintos reportes la han relacionado con Maxima, figura de los cómics vinculada en diferentes historias con Superman, pero esa información permanece sin confirmación.

La actriz también ha sido mencionada frecuentemente por seguidores que desean verla como Mujer Maravilla dentro del nuevo universo cinematográfico. Arjona, sin embargo, ha evitado confirmar o desmentir esas especulaciones, por lo que su papel en ‘Man of Tomorrow’ continúa siendo uno de los secretos de la producción.

La película se encuentra actualmente en desarrollo como parte de la expansión del DCU encabezado por Gunn y Safran. Por ahora, la participación de Arjona está confirmada, pero los detalles de su personaje y su importancia dentro de la historia no han sido revelados.

Adria Arjona y Jason Momoa en Cannes (imagen: Shutterstock)

Adria Arjona todavía no comienza a filmar sus escenas

Durante la entrevista, Arjona confirmó que todavía no había comenzado a filmar sus escenas para ‘Man of Tomorrow’. La actriz aprovechó el tema para reflexionar sobre la confianza que ha desarrollado desde su participación en ‘The Belko Experiment’, una etapa en la que tenía poca experiencia, era más tímida y se sentía insegura dentro de un set.

Según explicó, uno de los cambios más importantes en su carrera ha sido aprender a ocupar su lugar y participar con mayor seguridad en las conversaciones creativas. Ahora se siente capaz de expresar dudas, proponer alternativas y relacionarse con el equipo desde una posición más madura, algo que atribuye tanto a su crecimiento como actriz como a su evolución personal.

Aunque la identidad de su personaje permanece en secreto, Arjona considera su llegada al Universo DC como una oportunidad para volver a trabajar con las personas que le ofrecieron una de sus primeras oportunidades en el cine y, al mismo tiempo, mostrar cuánto ha cambiado desde entonces.

Con información de Collider.

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