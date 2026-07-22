‘Clayface’: Productor revela su conexión con el DCU y adelanta una historia de horror corporal

‘Clayface’ podría convertirse en una de las apuestas más particulares del nuevo DCU. La película, protagonizada por Tom Rhys Harries como Matt Hagen, no buscará seguir el molde tradicional del cine de superhéroes, sino explorar un tono mucho más oscuro, con elementos de thriller psicológico y horror corporal.

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En una nueva entrevista con Entertainment Weekly, el elenco y el equipo creativo ofrecieron detalles sobre el lugar que ocupará la cinta dentro del universo encabezado por James Gunn y Peter Safran. Sin revelar todos sus giros, la producción adelantó que esta historia tendrá un peso importante para la expansión de Gotham City dentro del DCU.

Póster de ‘Clayface’ (imagen: DC Studios)

¿Cómo se conecta ‘Clayface’ con el DCU?

La película no será una historia aislada fuera de continuidad. De acuerdo con el productor Peter Safran, los eventos de ‘Clayface’ ocurren antes de ‘Creature Commandos’, y el personaje que aparece en la serie animada de HBO Max es el mismo Matt Hagen que veremos en la película. Ante esa conexión, Safran fue directo: “Sí, es el mismo Clayface.”

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Este detalle resulta importante porque coloca a ‘Clayface’ como una pieza temprana dentro del canon del DCU de James Gunn y Peter Safran. Además, la cinta introducirá Gotham City en este universo antes de que aparezca oficialmente el nuevo Batman del DCU, quien todavía no ha sido elegido. La película se mantiene separada de las cintas de ‘The Batman’ protagonizadas por Robert Pattinson, aunque Matt Reeves participa como productor.

El director James Watkins explicó que él y Gunn buscaron construir una Gotham con corrupción, suciedad y atmósfera, pero sin caer en una ciudad completamente turbia. Según dijo, quería que también hubiera color dentro de ese mundo.

Una historia de horror corporal y caída psicológica

Más que una cinta tradicional de superhéroes, ‘Clayface’ será la primera incursión del DCU en el horror clasificación R. Safran la describió como “el auténtico horror corporal de una película al estilo de Cronenberg”, y añadió: “No solo estamos contando la historia de un villano, sino un verdadero desmoronamiento psicológico.”

La historia seguirá a Matt Hagen, un actor en ascenso que logró salir de una infancia violenta y pobre en los Narrows de Gotham. Justo cuando su carrera está por despegar, se involucra con la novia de un jefe criminal local, quien después le destroza el rostro como venganza. Desesperado por recuperar su vida, Matt entra en contacto con la doctora Caitlyn Corr, interpretada por Naomi Ackie, y con un suero que parece ofrecer una solución inmediata sin cirugía plástica.

El problema es que esa sustancia termina iniciando su transformación en Clayface. Harries resumió el conflicto central de la película con una pregunta: “¿Hasta dónde llegarías para recuperar la vida que has construido?”

Clayface en ‘Creature Commandos’ (imagen: DC Studios)

Las influencias de terror que marcarán la película

El proyecto nació de una idea de Mike Flanagan, quien se inspiró en ‘Batman: The Animated Series’ y en el arco de dos partes “Feat of Clay”. Aunque DC quería que Flanagan dirigiera la cinta, sus compromisos con otros proyectos lo impidieron, por lo que finalmente el puesto quedó en manos de James Watkins, director de ‘Speak No Evil’, ‘The Woman in Black’ y ‘Eden Lake’.

La película también tomará elementos visuales y narrativos de clásicos del horror como ‘La Mosca’, ‘Invisible Man’, ‘La casa de cera’, ‘Frankenstein’ y ‘Tiburón’. Watkins adelantó que la forma final de Clayface no será revelada en los materiales promocionales, pues prefiere mantener el misterio hasta el estreno en cines. Como explicó el director: “No quieres mostrar el tiburón.”

Aunque hay expectativa por posibles referencias a Batman o Joker, Watkins insistió en que la prioridad es contar la historia de Matt Hagen. Según el director, los guiños al mundo de Gotham estarán ahí, pero como detalles ligeros, no como distracciones. Con eso, ‘Clayface’ se perfila como una película clave para expandir el DCU desde un terreno poco habitual: el horror corporal, la tragedia y la transformación de un hombre que intenta recuperar todo lo que perdió.

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