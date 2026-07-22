Marvel Studios anuncia que ‘Avengers: Secret Wars’ presentará un nuevo universo ‘más fácil de entender’ y que hay planes hasta 2042

Marvel Studios prepara el final de una era y el inicio de otra con Avengers: Doomsday y Avengers: Secret Wars, dos películas que para Kevin Feige son piezas decisivas para ordenar el futuro del MCU. El ejecutivo habló en Shanghái sobre un camino largo para el futuro y la necesidad de atraer a espectadores que quizá ya no han seguido cada proyecto.

En la entrevista compartida por Weibo, Feige reconoció que, después de Endgame, Marvel experimentó con muchas vías, algunas más claras que otras, y ahora busca que Secret Wars funcione como una puerta hacia un universo más unificado y menos enredado, con los mutantes X-Men en el centro.

¿Kevin Feige tiene planes para Marvel Studios hasta 2042?

Feige dijo en una entrevista realizada en China que Marvel Studios ya tiene películas planeadas hasta 2042, aunque lo presentó como una guía flexible: “Acabamos de estar en una sala de reuniones de Marvel Studios, planeando películas hasta el año 2042”, comentó. “¿Llegaremos realmente hasta 2042? No lo sabemos. ¿Serán exactamente esas películas? Tampoco lo sabemos”, dijo.

Doctor Doom en Avengers: Doomsday (Foto: Marvel Studios)

La planificación a tantos años habla del tamaño del catálogo de Marvel. Feige explicó que los cómics son como brújula, pero de ello no depende cada decisión. El estudio organiza historias por etapas y después elige qué personajes pueden sostener mejor el tipo de película que quiere hacer. En la nueva visión, los X-Men serán el ancla de la etapa posterior a Secret Wars.

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Marvel ya confirmó las fechas de sus dos próximos grandes eventos: Avengers: Doomsday llegará a cines el próximo18 de diciembre y Avengers: Secret Wars se estrenará el 17 de diciembre de 2027.

El nuevo universo después de Avengers: Secret Wars

Feige dijo que Secret Wars será un nuevo comienzo, aunque no quiso venderlo como un reinicio total. La película permitirá establecer “un universo más sencillo, más ordenado y unificado, que sea más fácil de seguir para el público”. Esta idea responde a la muy frecuente queja contra toda la organización del MCU, con demasiadas historias conectadas, demasiadas variantes, demasiados mundos y esa sensación de que uno como espectador debe hacer tarea antes de comprar el boleto.

Doctor Doom en Avengers: Doomsday (Foto: Marvel Studios)

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Kevin Feige comenta el regreso de Robert Downey Jr.

El regreso de Robert Downey Jr. como Doctor Doom fue una de las decisiones más discutidas de Marvel, todavía al día de hoy hay quienes dudan de su éxito. Feige explicó en Shanghái que el estudio llevaba años queriendo volver a trabajar con él, pero nunca quiso revivir a Tony Stark de forma fácil, porque el sacrificio de Endgame sigue siendo uno de los momentos que más cuidan.

El director de Marvel Studios comentó que, al buscar al actor para el villano, pensaron que necesitaban “al mejor actor del mundo”. Después reveló la frase con la que Downey aceptó el reto: “Interpreté al mejor héroe. Puedo interpretar al mejor villano”.

El secreto de Kevin Feige para estar en la línea de los jóvenes

Feige también habló de cómo intenta mantenerse conectado con espectadores jóvenes y admitió que consume muchísimo contenido y que pasa bastante tiempo mirando el teléfono para entender qué hace clic con la gente, aunque no cree que la viralidad actual sea tan distinta a los primeros impulsos del cine.