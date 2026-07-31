‘Wonder Man’: Yahya Abdul-Mateen II reacciona a la inesperada cancelación de la serie en Disney+

Por algún tiempo, Wonder Man parecía haber escapado de la inestabilidad que ha perseguido a varias producciones televisivas de Marvel Studios desde 2022. La comedia consiguió una nominación al Emmy para Yahya Abdul-Mateen II y recibió luz verde para continuar, pero Disney+ acaba de revertir la decisión antes de que la segunda temporada llegara siquiera a la etapa de escritura.

¡¿Cancelaron Wonder Man?!

Marvel Television confirmó en marzo que Wonder Man regresaría con una segunda temporada y que Yahya Abdul-Mateen II retomaría el papel de Simon Williams, junto con Ben Kingsley volvería como Trevor Slattery, bajo la supervisión de los cocreadores Destin Daniel Cretton; aquella terminó cancelado cuatro meses después. A pesar de las críticas positivas que alcanzó la serie, Variety reportó que nunca se abrió formalmente una sala de guionistas para más capítulos.

Yahya Abdul-Mateen II en Wonder Man (Foto: Marvel)

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La serie comenzó a transmitirse el 27 de enero de 2026 y presentó ocho episodios, con Simon Williams como un actor en busca de una gran oportunidad, obligado a esconder sus poderes mientras competía por protagonizar una nueva versión cinematográfica del héroe ficticio Wonder Man. Trevor Slattery, el actor fracasado que apareció originalmente en Iron Man 3, se convirtió en su compañero, y la serie utilizó a ambos para mirar con humor la industria de Hollywood.

Disney no ofreció una explicación pública detallada sobre el cambio, pero las fuentes señalan que Simon Williams y Trevor Slattery todavía podrían aparecer en otras producciones del MCU, por lo que la cancelación cierra la serie, pero no necesariamente el recorrido de sus protagonistas.

La reacción de Yahya Abdul-Mateen II

El actor respondió mediante Instagram pocas horas después de conocerse la noticia: “Acaba de saberse que Wonder Man no regresará para una segunda temporada. Así es la vida, ¿verdad? Todo terminará acomodándose”. El intérprete prefirió concentrarse en la respuesta de quienes sí encontraron algo valioso en Simon Williams y agradeció a las personas que vieron la serie:

“Quiero agradecerles a todos los que VIERON la serie, la DISFRUTARON y COMPARTIERON de una u otra forma que les había gustado. La serie funcionó. Y eso es lo que más me gusta de todo esto. Pude verlo en las reacciones de los creadores de YouTube (porque esta vez la vi junto con ustedes. Un saludo a todos). También lo noto en los mensajes que recibo, donde algunos me cuentan que la serie les recordó que no deben rendirse. Y lo siento en el cariño sincero que me demuestran cuando me encuentro con algunos de ustedes durante el día. Así que hoy he estado pensando en todos ustedes. Me alegra que hayamos podido formar parte de algo tan especial. Gracias por verla… Y, bueno… Nos vemos en los Emmy.”

Problemas con las series de Marvel Studios

Yahya Abdul-Mateen II (Foto: Getty)

Muchas producciones de Marvel para Disney+ fueron presentadas como eventos cerrados, aunque introducían personajes destinados a reaparecer en otros lugares; el resultado en realidad dejó historias suspendidas y protagonistas sin una continuación anunciada.

Moon Knight, Ms. Marvel y She-Hulk: Attorney at Law concluyeron sus primeras temporadas sin recibir otra. Kamala Khan pasó después al cine con The Marvels, pero Marc Spector y Jennifer Walters llevan años sin un segundo ciclo confirmado. Secret Invasion exhibió otra clase de problema, pues la producción protagonizada por Samuel L. Jackson recibió una respuesta crítica muy negativa y su episodio final alcanzó una de las calificaciones más bajas registradas por una serie del MCU.

Wonder Man parecía representar la solución a los años de problemas con las series, gracias a que Andrew Guest ejerció como showrunner y a que la historia estaba diseñada alrededor de personajes con una escala reducida que evitaba depender de batallas digitales gigantescas. La crítica respondió bien, pero parece que esa aprobación no bastó para asegurar su permanencia.

El futuro de Simon Williams podría trasladarse al cine o quedar reducido a alguna participación breve. Esa posibilidad conserva al personaje dentro del MCU, aunque perdería el espacio que permitía conocerlo fuera de una reunión de héroes.

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