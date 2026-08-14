Actriz de ‘Ms. Marvel’ cree que ‘Supergirl’ no hizo justicia al cómic original de ‘Woman of Tomorrow’

Iman Vellani, actriz conocida por protagonizar ‘Ms. Marvel‘ en el MCU, compartió una reacción cautelosa sobre ‘Supergirl‘, la película protagonizada por Milly Alcock como Kara Zor-El. Durante una entrevista con Revenge Of – Comics and Pinball, Vellani evitó hacer una crítica directa al filme, pero dejó claro que su relación con el cómic Supergirl: Woman of Tomorrow, escrito por Tom King e ilustrado por Bilquis Evely, marcó por completo la forma en que recibió la adaptación.

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¿Qué dijo Iman Vellani sobre ‘Supergirl’?

La actriz fue cuestionada por su opinión sobre ‘Supergirl’ y respondió con cautela. Primero reconoció que había visto la película, pero no quiso entrar de inmediato en una valoración frontal. Cuando el entrevistador insistió, Vellani explicó que le resulta complicado hablar del filme debido al lugar especial que ocupa el cómic original para ella.

Milly Alcock en ‘Supergirl’ (imagen: Empire)

“Me cuesta hablar de ‘Supergirl’ porque, madre mía, el cómic de Tom King es sencillamente lo mejor que he leído en mi vida”.

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Su comentario no fue una descalificación directa contra la película, pero sí dejó ver que la adaptación quedó inevitablemente medida frente a una obra que considera extraordinaria. Vellani también reconoció la dificultad de llevar un cómic al cine y evitó plantear su postura como una crítica simple al trabajo de los involucrados.

“Odio hacer comparaciones; es realmente difícil hacer una película, es realmente difícil lograr una buena adaptación.”

El peso emocional de ‘Woman of Tomorrow’

Vellani habló con especial emoción del impacto que tuvo en ella Supergirl: Woman of Tomorrow. Según explicó, la obra de Tom King fue uno de los primeros cómics, quizá el único, que logró conmoverla hasta las lágrimas. Para la actriz, la historia de Kara y la manera en que el arte amplifica su pasado hicieron que la lectura quedara en un nivel muy alto.

“Pero ese libro, ‘Woman of Tomorrow’, fue uno de los primeros, de hecho, quizá el único cómic, que me hizo llorar. Me conmovió muchísimo cuando abordaron el pasado de Kara y, además, el arte potencia todo a un nivel increíble”.

La adaptación de Craig Gillespie tomó elementos del cómic, pero también hizo cambios importantes en el origen de Kara, en su relación con Ruthye y en el desenlace. Esos ajustes ya habían generado conversación entre lectores del material original, especialmente por la forma en que la película aborda la misión de venganza y el papel moral de Supergirl en el cierre.

En ese contexto, la reacción de Vellani conecta con algunos fans que dijeron cosas similares: no siempre basta con trasladar personajes o situaciones al cine si se modifica la experiencia emocional que hizo memorable al cómic.

Una reflexión sobre las adaptaciones de cómics

La parte más clara de la respuesta de Vellani llegó cuando habló de la necesidad de adaptar todas las historias queridas por los lectores. Para ella, no todo cómic amado necesita convertirse en película, especialmente cuando la obra original ya funciona con fuerza en su propio lenguaje.

Iman Vellani en ‘Ms. Marvel’ (imagen: Marvel Studios)

“Es una lectura perfecta y, no sé… creo que simplemente… no necesito ver adaptado al cine cada cómic que amo…”, dijo.

Vellani no está rechazando las adaptaciones en general, pero sí recuerda que algunos cómics tienen una fuerza particular en la página, en la composición visual y en el ritmo de lectura. Woman of Tomorrow es, para ella, una de esas obras.

‘Supergirl’ ya venía de una conversación dividida por su tono más áspero, su final polémico, su calificación B- en CinemaScore y su desempeño de taquilla. Los comentarios de Vellani agregan otro ángulo: el de una actriz profundamente ligada al mundo de los cómics que reconoce la dificultad de adaptar una historia muy querida sin que el resultado quede atrapado en la comparación con el material original.

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