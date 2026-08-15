‘Spider-Man: Un Nuevo Día’: Así se filmó la escena de Spider-Man y Yelena en la alberca

‘Spider-Man: Un Nuevo Día’, entre sus muchas cualidades, el diseño de producción fue uno de sus elementos destacados: los espacios fueron diseñados para expresar el aislamiento del protagonista y la tensión de cada encuentro. En entrevista con Deadline, el diseñador de producción Charles Wood explicó cómo se construyeron varios escenarios de la película, incluida la comentada escena de la alberca con Yelena Belova, interpretada por Florence Pugh.

También te puede interesar: Hideo Kojima publica su reseña de ‘Spider-Man: Un Nuevo Día’: ‘El reparto es el mismo pero la estructura es inteligente’

¿La escena de la alberca con Yelena fue filmada en una locación real?

De acuerdo con Charles Wood, el espacio donde ocurre la escena de Yelena no fue una locación encontrada, sino un set construido especialmente para la película. El diseñador explicó que la idea surgió después de un viaje a Nueva York junto al director Destin Daniel Cretton, el fotógrafo Brett Pawlak, el supervisor de efectos visuales Jerome Chen y el productor David Kane.

Florence Pugh en ‘Thunderbolts*’ (imagen: IMDb)

Durante ese recorrido, visitaron Brighton Beach y encontraron un edificio que les pareció cercano a la imagen de un antiguo baño público. Más tarde, cuando se consideró filmar en Manchester, el equipo halló un viejo baño victoriano que también encajaba con el tono buscado. A partir de esas referencias, construyeron el escenario desde cero.

También lee: Guionistas de ‘Spider-Man: Un Nuevo Día’ revelan por qué Hulk y Jean Grey eran esenciales para la película

“Es un decorado construido. Hay una buena historia detrás, porque fui a Nueva York con Destin, Brett Pawlak (el director de fotografía), Jerome Chen (el supervisor de efectos visuales) y David Kane (nuestro productor). Resulta que fuimos a un lugar llamado Brighton Beach y vimos un edificio que nos pareció que podría haber sido unos antiguos baños públicos. Más tarde, cuando pensábamos que íbamos a rodar en Mánchester, encontramos unos antiguos baños victorianos que encajaban perfectamente. Así que tomamos las ideas de ese lugar.”

Wood añadió que el equipo levantó un set con azulejos colocados a mano y una alberca hecha para la producción. El objetivo era que el lugar se sintiera real, desgastado y coherente con la versión más urbana de Nueva York que buscaba la película.

El agua turbia y los detalles del set

Uno de los puntos más comentados por los fans fue el aspecto del agua. Deadline preguntó directamente por la broma recurrente sobre el “agua mágica” del MCU, esa que suele cubrirlo todo en escenas de este tipo. Wood confirmó que el agua debía enturbiarse por razones de clasificación.

“En última instancia, necesitábamos enturbiar el agua.”

El diseñador aclaró que Florence Pugh usaba un traje corporal durante la filmación, pero aun así era necesario cuidar el encuadre y la presentación de la escena.

“Obviamente, Florence lleva un traje, así que ahí no hay nada. Pero, bueno, tenemos que hacer estas cosas por la audiencia.”

Sobre la composición del agua, Wood explicó que usaron un tipo de tinte. Recordó que en otros tiempos se utilizaba leche para lograr ese efecto con rapidez, pero en esta ocasión realizaron pruebas hasta encontrar la consistencia adecuada. También señaló que el agua estaba caliente y que había bancas bajo la superficie para que Tom Holland pudiera moverse con comodidad.

Una película construida desde los espacios

La escena de la alberca fue solo una parte del trabajo de Wood en ‘Spider-Man: Un Nuevo Día’. El diseñador también habló del reto de recrear Nueva York en Reino Unido y de crear sets que ayudaran a los actores, especialmente a Tom Holland, a sentirse dentro del mundo de Peter Parker.

Yelena en la alberca en ‘Spider-Man: Un Nuevo Día’ (imagen: Reddit)

Según Wood, Destin Daniel Cretton quería una película con un tono muy a ras de calle: “Creo que él quería algo muy a pie de calle. Tiene un aire muy realista y cercano a la realidad.” Esa intención se extendió a la bodega que Peter visita, el departamento compartido de Ned y MJ, la celda de contención de Jean Grey y el nuevo departamento de Peter.

En el caso del protagonista, el espacio fue diseñado para mostrar su soledad. Wood explicó que Peter tiene una vista de Nueva York, pero desde un lugar que lo separa de la vida que no puede tener. El departamento funciona como refugio y barrera, con ventanas grandes, lluvia sobre los tragaluces, ladrillo frío, tuberías calientes y una vieja lavadora ruidosa.

Fuente.

No te vayas sin leer: Kevin Feige revela el problema que causó el regreso de Tobey Maguire y Andrew Garfield para ‘Spider-Man: Brand New Day’