Kevin Feige revela el problema que causó el regreso de Tobey Maguire y Andrew Garfield para ‘Spider-Man: Brand New Day’

El productor admitió que el éxito de reunir a tres Spider-Man podía “paralizar” al estudio, porque era imposible superar ese evento

El regreso de Tobey Maguire y Andrew Garfield en ‘Spider-Man: No Way Home’ fue uno de los momentos más celebrados del MCU, pero también dejó a Marvel Studios frente a una pregunta difícil: cómo continuar la historia de Tom Holland sin intentar repetir el mismo golpe multiversal. En una charla en la USC School of Cinematic Arts, Kevin Feige explicó que el éxito de esa reunión complicó el camino hacia ‘Spider-Man: Brand New Day’, porque la siguiente película no podía construirse simplemente con más versiones del héroe arácnido.

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¿Qué problema causó el regreso de Tobey Maguire y Andrew Garfield?

Para Kevin Feige, el enorme impacto de ‘Spider-Man: No Way Home’ dejó una especie de parálisis creativa. La película reunió a tres generaciones de Spider-Man, conectó distintas sagas cinematográficas y logró una respuesta masiva del público. El problema era evidente: después de eso, cualquier intento de “subir la apuesta” podía sentirse forzado.

Tom Holland y sus co-protagonistas en ‘Spider-Man: No Way Home’ (imagen: Sony Pictures)

“El éxito puede paralizarte, y eso ha sucedido un poco en muchos aspectos. Pero en este caso concreto, surge esa pequeña inquietud de preguntarse: «¿Cómo se puede superar esto? ¿Hacia dónde ir después?». Y muy pronto te das cuenta de que, bueno, no se puede superar.”

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Feige también explicó que sumar más Spider-Men no era la respuesta. El productor bromeó con la idea de tener cuatro, cinco o diez versiones del personaje, pero señaló que ‘Spider-Verse’ ya trabaja ese terreno de forma muy efectiva.

“No hay nada que supere a tres Spider-Man de distintas dimensiones uniéndose y recaudando casi 2000 millones de dólares. Ahí es donde te quedas paralizado. [en tono de broma] Cuatro Spider-Men, cinco Spider-Men… 10. O sea, y por cierto, ‘Spider-Verse’ tiene eso. Tienen 100 Spider-Men. Eso funciona increíblemente bien.”

La respuesta fue ir más profundo, no más grande

En lugar de convertir ‘Spider-Man: Brand New Day’ en otra película multiversal, Marvel Studios y Sony Pictures decidieron reducir la escala aparente y concentrarse en Peter Parker. Feige resumió esa decisión con una frase clara: “No vamos a hacerlo más grande, vamos a ir más profundo”.

El productor explicó que la primera trilogía de Spider-Man con Tom Holland evitó varios elementos clásicos del personaje porque las sagas anteriores ya los habían mostrado con fuerza. ‘Homecoming’ llevó a Peter a los suburbios, ‘Far From Home’ lo sacó de Nueva York y ‘No Way Home’ utilizó la Estatua de la Libertad como escenario de su gran final. Con ‘Brand New Day’, el objetivo era regresar al arquetipo más reconocible del héroe: un joven solo, anónimo, en un departamento pequeño y pendiente del crimen en la ciudad.

“En esta entrega, y con la promesa que surgió al final de ‘No Way Home’, por fin se materializa el arquetipo de Spider-Man. Tom Holland se convierte finalmente en ese arquetipo que se había estado perfilando durante tres películas: aquel en el que nadie conoce su identidad; de hecho, en este caso, nadie sabe quién es, punto. Simplemente se sienta en un apartamento muy pequeño y escucha el escáner de la policía.”

El nuevo conflicto de Peter Parker

La decisión de no traer de vuelta a Maguire y Garfield permitió que ‘Spider-Man: Brand New Day’ se enfocara en las consecuencias del final de ‘No Way Home’. Peter vive en un mundo donde nadie recuerda su identidad y, según Feige, la pregunta central era qué efecto tendría eso en una persona después de varios años.

‘Spider-Man: Un Nuevo Día’ (imagen: Sony Pictures)

“Y ahí es donde queríamos retomar la historia: habían pasado cuatro años, ¿y qué efecto tiene eso en alguien? Al profundizar realmente en el personaje de Peter y comenzar esa transformación con el ADN arácnido, dimos con el elemento clave que, tras descartar otras dos o tres ideas, se convirtió en el corazón de esta película.”

Esa transformación física y emocional terminó marcando el centro de la película. En vez de depender otra vez de la nostalgia multiversal, Marvel buscó que Tom Holland cargara con una historia más íntima sobre aislamiento, responsabilidad y crecimiento.

La ausencia de Tobey Maguire y Andrew Garfield no significa que su regreso haya sido visto como un error. Al contrario, Feige lo presenta como un éxito tan grande que obligó a cambiar la ruta. Para ‘Spider-Man: Brand New Day’, la salida no era repetir el evento, sino demostrar que el Peter Parker de Holland podía sostener una nueva etapa por sí mismo.

Con información de The Direct.

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