Caso Hayden Panettiere: Se revelan circunstancias en torno a la muerte de la actriz de ‘Héroes’, ‘Triunfos Robados 3’ y ‘Sueños sobre Hielo’

La muerte de Hayden Panettiere a los 36 años tomó por sorpresa a Hollywood y dejó abiertas numerosas preguntas sobre sus últimas horas. Las autoridades de Greenville, Carolina del Sur, difundieron ahora los primeros datos de la investigación, que permiten reconstruir, al menos de manera parcial, lo ocurrido con la actriz.

Los detalles en torno al fallecimiento de Hayden Panettiere

La noticia había sido confirmada en un inicio por su representante a nombre de su familia, misma que se difundió a través de portales como ABC News y Variety. Su padre, Alan Panettiere, la recordó como una mujer que llevó alegría a quienes la conocieron y pidió respeto para sus seres queridos durante un momento tan doloroso.

Los primeros datos policiales ofrecen ahora una cronología más precisa, pues alrededor de la 13:50 del domingo 16 de agosto, agentes de Greenville y personal médico de emergencia respondieron a un reporte sobre una mujer que no reaccionaba en Carolina del Sur. “Al llegar, se brindó asistencia médica; sin embargo, la persona, posteriormente identificada como Hayden Panettiere, fue declarada muerta en el lugar”, informó un portavoz del Departamento de Policía de Greenville en un comunicado entregado a People.

Hayden Panettiere en Héroes

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La llamada al 911 fue realizada por una persona conocida de la actriz. La policía no identificó públicamente a quien solicitó ayuda y tampoco difundió información adicional sobre cuánto tiempo llevaba Panettiere sin responder cuando llegaron los servicios de emergencia. El Departamento de Policía de Greenville trabaja en conjuno con la oficina forense del condado. Por ahora, el caso permanece abierto y las autoridades han preferido reservar otros detalles mientras avanzan los procedimientos destinados a determinar las circunstancias médicas del fallecimiento.

Panettiere comenzó a trabajar como actriz en el año de 1994 con One Life to Live y pasó del trabajo infantil a producciones como Duelo de Titanes, Sueños sobre Hielo y Triunfos Robados 3: Todo o Nada antes de alcanzar fama mundial como Claire Bennet en la exitosa serie Héroes. Más adelante interpretó a Juliette Barnes en Nashville, papel que le consiguió dos nominaciones al Globo de Oro. También logró una relación especial con los seguidores del terror como Kirby Reed en Scream 4, personaje que recuperó doce años después en Scream 6.

¿Hay causa de muerte confirmada?

Las autoridades no han determinado qué provocó la muerte de Panettiere y su familia tampoco ha anunciado una causa. Aunque el asunto continúa bajo investigación, lo que sí comunicó la policía es que la investigación preliminar “no ha indicado ninguna señal de intervención criminal ni circunstancias sospechosas”. Por ahora se descartan indicios de que otra persona pudiera haber causado deliberadamente su muerte e incluso se maneja la posibilidad de una sobredosis o paro cardíaco.

El historial personal de Panettiere está provocando todo tipo de especulaciones en redes sociales debido a que ella misma habló sobre adicción y salud mental. Sin embargo, ninguna fuente oficial ha vinculado esos antecedentes con su fallecimiento. La intérprete había explicado que atravesó depresión posparto después del nacimiento de su hija Kaya en 2014 y que después desarrolló problemas graves con el alcohol; también pasó por tratamientos de rehabilitación y habló sobre el complicado proceso que la llevó a recuperar estabilidad.

Su hija, con ahora 11 años, vive con su padre, el exboxeador ucraniano Wladimir Klitschko. Panettiere había hablado este año sobre su deseo de mantener una relación cercana con ella y sobre el dolor que acompañó la decisión de priorizar la estabilidad de Kaya cuando atravesaba sus peores años personales.

El polémico libro de memorias de Hayden

Tres meses antes de morir, el pasado 19 de mayo, Panettiere publicó This Is Me: A Reckoning, un libro en el que abordó su infancia dentro de Hollywood y los episodios que habían permanecido fuera de su imagen pública. La actriz escribió sobre su alcoholismo y explicó cómo la adicción afectó su maternidad y sus decisiones profesionales.

Hayden Panettiere

Panettiere relató además episodios traumáticas vividas cuando era muy joven en la industria. Entre ellos describió haber sido colocada, a los 18 años, en una cama junto a un hombre famoso que estaba desnudo, además de otras experiencias con figuras poderosas cuyos nombres decidió no revelar. El libro también se acercó a la muerte de su hermano Jansen, quien falleció en febrero de 2023 a los 28 años.

Antes de la publicación, Panettiere reconoció que le provocaba temor imaginar cómo reaccionaría el público, pero que aún así quería transformar experiencias difíciles en algo que pudiera acompañar a personas que hubieran atravesado problemas similares. “Puede que rían un poco, lloren un poco, pero lo más importante es que espero que terminen sintiéndose inspirados. He crecido muchísimo gracias a mis experiencias”, había dicho a People sobre qué deseaba conseguir a través de su libro.

Hollywood reacciona al deceso

La noticia provocó mensajes de actores que habían trabajado con Panettiere y de amigos que conocieron diferentes momentos de su vida. Viola Davis, quien actuó con ella en Custody, publicó uno de los homenajes más extensos y recordó la sensibilidad que encontraba detrás de su trabajo. “Qué talento tan extraordinario eras… tan talentosa”, escribió Davis. La ganadora del Oscar dijo que ella y su esposo Julius Tennon habían disfrutado mucho trabajar con Panettiere y la describió como “un alma vieja y sabia con un corazón muy profundo”.

Bethany Joy Lenz recordó haberla conocido cuando Panettiere todavía era una niña que recorría los pasillos de un estudio entre ensayos. “Estoy destrozada. No entiendo cómo esto puede ser real. Todo parecía estar mejorando. Estaba regresando a la vida, ¿verdad?”, expresó.

Melissa Barrera, quien trabajó junto con ella en Scream 6, escribió: “Descansa en paz, dulce Hayden”.

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