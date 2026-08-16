‘Piratas del Caribe 6’: Johnny Depp sí podría volver como Jack Sparrow, revela productor

Jack Sparrow lleva casi una década lejos de la pantalla grande, pero su regreso en verdad podría estar más cerca que nunca. El famoso productor Jerry Bruckheimer confirmó en D23 2026 que mantiene contacto con Johnny Depp mientras Disney intenta encontrar la historia adecuada para otra película de Piratas del Caribe, un proyecto que ha pasado por numerosos cambios y todavía no cuenta con fecha de estreno.

¿Johnny Depp volverá a Piratas del Caribe?

La sexta película continúa en una etapa delicada de desarrollo y Bruckheimer lleva años hablando de distintas versiones del proyecto, algunas concebidas como un reinicio con personajes nuevos y otras que puedan recuperar caras conocidas, aunque ninguna ha conseguido avanzar todavía hacia el rodaje. En este tenor, la situación de Depp comenzó a cambiar tiempo atrás, cuando en agosto del año pasado el productor contó que ya había hablado con él sobre interpretar otra vez al capitán Jack Sparrow y consideraba posible convencerlo si el material resultaba atractivo para el actor.

Ahora, durante su estancia en D23 2026, Bruckheimer reveló a Deadline que están hablando con Depp acerca de participar en una nueva película y añadió: “Estamos trabajando en un guion y, con suerte, podremos lograr que esto se haga”. El productor no confirma cuánto aparecería Jack Sparrow dentro de la historia, pero sí demuestra que la relación profesional entre Depp y los responsables de la saga ha cambiado considerablemente respecto de los años en los que su regreso parecía un sueño inmundo.

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Bruckheimer ya había explicado cuál sería el elemento decisivo: “Si le gusta cómo está escrito el personaje, creo que lo haría. Todo depende de lo que esté en la página, como todos sabemos”, declaró en 2025 al hablar sobre Depp. El productor quiere recuperar además parte del espíritu colectivo de las películas anteriores, pues en declaraciones previas confirmó que el proyecto contempla actores conocidos junto con veteranos, aunque no quiso revelar cuáles de los antiguos integrantes podrían volver.

Jack Sparrow apareció por última vez en Piratas del Caribe: La venganza de Salazar, estrenada en 2017. Depp había interpretado al pirata en cinco largometrajes y recibió una nominación al Oscar por la primera entrega, La maldición del Perla Negra, que llegó a los cines en 2003.

De cuando Johnny Depp quedó fuera de Hollywood por su escándalo con Amber Heard

La separación entre Depp y Disney ocurrió dentro de un periodo de deterioro profesional, cuando Amber Heard acusó al actor de violencia doméstica tras el final de su matrimonio, acusaciones que Depp negó y ambos terminaron involucrados en años de litigios en Estados Unidos y Reino Unido. En diciembre de 2018, Heard publicó un artículo de opinión en The Washington Post donde se describía como una figura pública relacionada con el abuso doméstico. No mencionaba a Depp por nombre, pero él sostuvo después que el texto hacía referencia a las acusaciones que ella había presentado contra él.

Depp declaró en el juicio de 2022 que Disney lo había apartado de Piratas del Caribe 6 después de aquel artículo, sin embargo, durante el interrogatorio apareció un reporte publicado en octubre de 2018 que ya indicaba que no continuaría como Jack Sparrow. Su agente Jack Whigham declaró ante el tribunal que existía un acuerdo verbal cercano a 22.5 millones de dólares para una sexta película que finalmente desapareció. Los abogados de Heard argumentaron que los problemas profesionales del actor estaban relacionados también con controversias anteriores sobre su comportamiento.

Amber Heard y Johnny Depp (Foto: Getty)

La caída momentánea

Otro golpe llegó en 2020, cuando Depp perdió en Reino Unido una demanda por difamación contra el tabloide The Sun, que lo había descrito como “golpeador de esposas”. Poco después, Warner Bros. le pidió abandonar el papel de Gellert Grindelwald en Animales Fantásticos y el actor aceptó retirarse de la producción. En junio de 2022, un jurado de Virginia determinó que Heard había difamado a Depp en las tres afirmaciones analizadas de su artículo y le concedió 10 millones de dólares en daños compensatorios más daños punitivos reducidos legalmente a 350 mil dólares.

Heard también ganó una de sus tres contrademandas relacionadas con declaraciones realizadas por un abogado de Depp y recibió 2 millones de dólares. Ambos apelaron partes del veredicto, pero terminaron llegando a un acuerdo en diciembre de 2022 y retiraron sus respectivas apelaciones. Durante aquel juicio, Depp aseguró además que ya no quería regresar a Disney, pues cuando le preguntaron si rechazaría incluso una oferta de 300 millones de dólares y un millón de alpacas, respondió que era correcto, explicando que se había sentido traicionado por la compañía.

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