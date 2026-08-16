‘Avengers: Infinity Defense’: El proyecto de Marvel que traerá de regreso a Robert Downey Jr. como Tony Stark

Quién lo diría, Robert Downey Jr. todavía tiene asuntos pendientes con el genio Tony Stark. Aunque su regreso cinematográfico al MCU tendrá lugar bajo el rostro de Victor Von Doom, Disney confirmó que el actor volverá a interpretar a Iron Man en Avengers: Infinity Defense, una experiencia desarrollada para Avengers Campus que recuperará a varios de los integrantes más amados de Marvel y los enfrentará con una versión muy peligrosa de Thanos.

¿Qué es Avengers: Infinity Defense?

Avengers: Infinity Defense no será una película ni una serie de Marvel Studios, se trata de una nueva atracción de gran escala que abrirá en 2028 dentro de Disney California Adventure, como parte de una expansión que duplicará el tamaño actual de Avengers Campus. Disney presentó detalles durante la D23 2026, espacio donde confirmó que la experiencia utilizará escenarios físicos de grandes dimensiones junto con secuencias audiovisuales para trasladar a los visitantes por distintos territorios relacionados con los Vengadores; el recorrido incluirá Asgard, Wakanda y Nueva York.

La principal sorpresa es el regreso de Downey como Tony Stark. El actor había cerrado la historia cinematográfica de Iron Man en Avengers: Endgame y ahora interpreta a Victor Von Doom en Avengers: Doomsday, por lo que Infinity Defense permitirá verlo otra vez bajo la identidad que lo convirtió en una de las mayores estrellas de Hollywood, así como una de las más acaudaladas.

Robert Downey Jr. en Avengers: Infinity Defense

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¿De qué trata?

La aventura comienza cuando los visitantes son recibidos como nuevos reclutas y Ms. Marvel, interpretada por Iman Vellani, les encomienda reunir a los Vengadores para enfrentar a King Thanos, una variante del Titán Loco convertida en la amenaza central del recorrido. Disney Imagineering pretende aprovechar distintas técnicas de diseño de atracciones dentro de una misma experiencia: “La parte divertida de Avengers: Infinity Defense es que podemos usar todos los trucos del libro de Imagineering, e inventar algunos nuevos, para crear esta atracción”, explicó el equipo durante la presentación.

Además de Infinity Defense, Tony también aparecerá en Stark Flight Lab, que abrirá en el mismo periodo y contará con el personaje como instructor en una experiencia donde los visitantes ocuparán cápsulas para dos personas conectadas con enormes brazos robóticos. Para cuando ambas atracciones abran en 2028, el público ya habrá visto a Downey como Doom en la gran pantalla, pero podrá entrar a Avengers Campus y encontrarse con la versión de Tony Stark que protagonizó el MCU durante su primera década.

Además de Robert Downey Jr., ¿qué otros actores forman parte de Infinity Defense?

Jeremy Renner regresará como Clint Barton/Hawkeye, Chris Hemsworth volverá a interpretar a Thor y Anthony Mackie aparecerá como Sam Wilson, quien actualmente porta el escudo de Capitán América. Infinity Defense será una reunión de distintas épocas del MCU y es una experiencia propia de los parques de Disney.

Robert Downey Jr. en Iron Man: El Hombre de Hierro (Foto: IMDb)

A la par, Disney prepara más proyectos de Marvel fuera de California, por ejemplo, en Hong Kong Disneyland construye Avengers Research Testing Labs, una experiencia donde Spider-Man y la tecnología de Stark Industries serán protagonistas. Además, Shanghái desarrollará la primera zona completa de un parque Disney dedicada exclusivamente al Hombre Araña.

¿Tony Stark o Victor Von Doom? Robert responde

Robert Downey Jr. habló sobre su favorito en una nueva entrevista con Good Morning America: “Diré Doom, por ahora, porque realmente pude observar aquello que me había estado perdiendo todo este tiempo: simplemente, a todos los demás”, declaró Downey. Marvel presentó al actor como Victor Von Doom en San Diego Comic-Con 2024, cuando el actor apareció bajo una capa verde y retiró la máscara frente al público. “Nueva máscara, misma tarea. ¿Qué puedo decir? Me gusta interpretar personajes complicados”, dijo entonces.

Avengers: Doomsday llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026 bajo la dirección de Joe y Anthony Russo. La película mostrará también a personajes de los X-Men interpretados por actores de la etapa de Fox. Patrick Stewart regresa como Charles Xavier, Ian McKellen como Magneto y James Marsden como Cyclops, junto con integrantes de los Cuatro Fantásticos y figuras del MCU contemporáneo.

Después llegará Avengers: Secret Wars el 17 de diciembre de 2027.

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