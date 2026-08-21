‘Cyberpunk: Edgerunners 2’: De qué tratará el próximo éxito de Netflix basado en la franquicia de CD Projekt RED

Night City volverá a iluminar sus calles con neón, corporaciones malévolas, violencia y personajes dispuestos a hipotecar cada parte de su cuerpo con tal de sobrevivir. Netflix, CD Projekt RED y el estudio Trigger preparan desde hace tiempo una nueva entrega de Cyberpunk: Edgerunners, aunque esta vez el viaje abandonará a los protagonistas originales para seguir a otra pandilla atrapada por los excesos de la ciudad más caótica de los Nuevos Estados Unidos.

¿A quién conoceremos en Cyberpunk: Edgerunners 2?

La producción tendrá diez episodios y será una historia independiente, por lo que podrá verse sin conocer cada detalle del anime anterior. El proyecto conservará el mismo universo, aunque su mirada será más cruda. Ahora la historia se inclina hacia personas que buscan un lugar propio dentro de un sistema que ya las desechó, no tan diferentes a los personajes que conocimos en la entrega previa pero con matices.

Uno de los protagonistas será Weak, un veterano mercenario alguna vez conocido como King, quien perdió el prestigio y los implantes que sostenían su antigua reputación. Obligado a vivir sin mejoras cibernéticas, emprenderá una búsqueda personal en Night City, misma que continuó avanzando sin esperarlo.

Cyberpunk: Edgerunners 2 (Foto: Netflix)

Su camino quedará unido al de D, una netrunner perteneciente a Snake Nation que persigue al responsable de aniquilar a su clan. La investigación la acercará a secretos corporativos capaces de alterar su percepción de la venganza. Su alianza con Weak colocará a ambos frente a adversarios con mayores recursos y muy pocas razones para dejarlos escapar.

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Roman Carax es otra de las figuras centrales, un joven apasionado por el cine que busca historias auténticas en Night City, tan repleta de neurodanzas, esas experiencias digitales que desplazaron a las películas tradicionales. Al seguir las vidas ajenas, descubrirá que la ciudad no perdona y mucho menos concede finales felices o respuestas que puedan aliviar a quienes las persiguen.

Talia es una joven que creció rodeada por la comodidad de las torres corporativas, pero terminó endurecida bajo la influencia de Maelstrom y su cultura de violencia cibernética. Su presencia también será de gran peso en el desarrollo de la aventura.

¿Cómo encaja la historia de Edgerunners con Cyberpunk 2077?

Cyberpunk: Edgerunners relató la caída y ascenso de David Martinez, un joven que encontró en los mercenarios una salida peligrosa frente a la pobreza. La segunda entrega no revocará aquel desenlace ni buscará prolongarlo de alguna manera artificial. El primer anuncio de la temporada 2 lo expresó muy bien: “David está muerto. Pero Night City sigue viva”.

La conexión central con Cyberpunk 2077 solo será Night City, escenario compartido por los juegos y las producciones animadas, así como varios cómics de renombre. Las corporaciones dominan cada parte de la vida cotidiana y los implantes transforman los cuerpos. Cada relato nos muestra esa sociedad rota mediante protagonistas distintos.

Cyberpunk: Edgerunners 2 (Foto: Netflix)

Cabe recalcar que la primera Edgerunners es una historia previa a los acontecimientos vividos por V en el videojuego de 2020, aunque posee un argumento autónomo. CD Projekt RED incorporó al videojuego contenido relacionado con el anime, permitiendo hallar rastros de sus personajes y algunos secretos repartidos por Night City.

El estudio no ha comunicado el año preciso en el que sucederá la nueva trama y tampoco ha confirmado si Weak y sus compañeros coincidirán temporalmente con nuestro/a querido/a V.

¿Habrá más temporadas de la serie o secuela del videojuego?

La decisión de presentar la segunda temporada como una producción autónoma abre la posibilidad de convertir el título en una antología sobre distintos habitantes de Night City. El futuro inmediato claro que dependerá de la recepción de estos diez capítulos y de las historias que CD Projekt RED desee explorar fuera de los videojuegos.

La continuación de Cyberpunk 2077 sí que está confirmada, pues CD Projekt RED ya ha hablado de Cyberpunk 2 en meses previos, proyecto conocido antes con el nombre clave Orion. Este año, la compañía informó que el equipo de desarrollo aumentó durante el primer trimestre, aunque la producción todavía atraviesa una etapa temprana y no cuenta con una ventana comercial.

Fuente: Cyberpunk.net

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