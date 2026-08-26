Ryan Gosling no suelta las franquicias: Todo sobre su nueva película basada en ‘Los Picapiedra’

El siempre acertado Ryan Gosling prepara otro movimiento dentro del cine comercial al involucrarse en una nueva película de Los Picapiedra para Warner Bros. El proyecto le dará nuevos créditos a su trabajo como productor y lo acercará a una propiedad clásica de Hanna-Barbera, aunque su participación frente a las cámaras todavía no está garantizada.

¿Qué sabemos sobre la película de Ryan Gosling basada en Los Picapiedra?

La producción se encuentra en una etapa muy temprana, por lo que todavía carece de esos detalles jugosos que nos interesan, es decir, título oficial, director, reparto y calendario de filmación. Gosling desarrolla la propuesta mediante Open Invite, compañía que dirige junto con Jessie Henderson, en colaboración con Warner Bros., propietaria del catálogo de Hanna-Barbera.

Deadline reveló que la historia estaría centrada en Bamm-Bamm durante su vida adulta. Gosling y Henderson buscan actualmente a un guionista que encuentre la dirección adecuada para el clásico personaje, de modo que todavía no existe una trama terminada ni un acuerdo para que el actor lo interprete.

Ryan Gosling en Proyecto Fin del Mundo (Foto: IMDb)

No te pierdas: ‘Star Wars: Starfighter’: Quién es Kade Auberon, el personaje de Ryan Gosling en la nueva película de Lucasfilm

Recordemos que Bamm-Bamm fue presentado como el hijo adoptivo de Pablo y Betty Mármol, conocido por una fuerza desproporcionada para su tamaño y por cargar un garrote. Su amistad con Pebbles Picapiedra terminó transformándose en romance cuando ambos crecen, una relación explorada mediante diferentes producciones animadas posteriores a la serie original.

El personaje apareció como adolescente en El show de Pebbles y Bamm-Bamm, emitido entre 1971 y 1972. Aquella serie ofrece antecedentes valiosos, pero Warner Bros. no ha comunicado si la película conservará su continuidad; tampoco está confirmado que Pebbles, Pedro Picapiedra, Vilma o los padres de Bamm-Bamm formen parte de la historia.

Los Picapiedra ya llegaron dos veces al cine mediante actores reales. La película de 1994 reunió a John Goodman, Rick Moranis, Elizabeth Perkins y Rosie O’Donnell; Los Picapiedra en Viva Rock Vegas estrenó un reparto diferente en 2000. Ambas producciones recaudaron conjuntamente 401 millones de dólares alrededor del planeta y en el presente ya se consideran clásicos de culto.

Veremos a Ryan Gosling en Star Wars y Marvel

La relación de Gosling con las grandes franquicias también incluye Star Wars: Starfighter, dirigida por Shawn Levy y escrita por Jonathan Tropper. Lucasfilm ya confirmó que la película llegará a los cines el 28 de mayo de 2027, con el actor como protagonista y productor ejecutivo dentro de una aventura independiente. La historia ocurre cinco años después de Star Wars: El ascenso de Skywalker, aunque presentará personajes nuevos y permanecerá separada de la familia Skywalker. Gosling interpreta a Kade Auberon, un piloto que debe proteger a un niño en una zona poco explorada de la galaxia.

Ryan Gosling y Flynn Gray, estrellas de Star Wars: Starfighter (Foto: Disney)

Amy Adams, Matt Smith, Mia Goth y Aaron Pierre forman parte del elenco anunciado por Lucasfilm. Levy también produce junto con Kathleen Kennedy, y la fotografía quedó en manos de Claudio Miranda.

Gosling y Levy volverán a colaborar en Ghost Rider, película anunciada por Marvel Studios durante la Comic-Con de San Diego hace algunas semanas. El actor será el nuevo rostro cinematográfico del Espíritu de la Venganza y la cinta llegará el 28 de julio de 2028, aunque todavía se desconoce cuál encarnación del personaje aparecerá. El proyecto supone un reinicio después de las películas protagonizadas por Nicolas Cage y de la aparición televisiva de Gabriel Luna como Robbie Reyes.

A estos compromisos se agrega la posible secuela de Barbie. Gosling, Margot Robbie y Greta Gerwig continúan en negociaciones con Warner Bros., pero el estudio no ha anunciado oficialmente la película. La primera entrega recaudó 1.44 mil millones de dólares y se convirtió en el lanzamiento más exitoso del estudio.

Entérate: Ryan Gosling promete que hará más películas de ciencia ficción tras el éxito de ‘Proyecto Fin del Mundo’: ‘Es fascinante’