Novio de Hayden Panettiere era expulsado de bares por ponerse ‘errático’ e ‘iracundo’ cuando bebía

Brian Hickerson también había sido señalado previamente por personas cercanas a Panettiere

Nuevos detalles sobre Brian Hickerson, pareja de Hayden Panettiere, revelan que había sido expulsado permanentemente de al menos tres bares de Greenville, Carolina del Sur, durante los meses previos a la muerte de la actriz. Fuentes citadas por TMZ aseguraron que los establecimientos tomaron esa decisión por problemas relacionados con el consumo excesivo de alcohol y por el comportamiento que Hickerson mostraba cuando se encontraba intoxicado.

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¿Por qué Brian Hickerson fue vetado de varios bares de Greenville?

De acuerdo con TMZ, Hickerson tenía prohibido ingresar a Hooters, Twin Peaks y un tercer bar de Greenville cuyo nombre no fue revelado. Las prohibiciones habrían ocurrido durante los dos o tres meses anteriores a la muerte de Panettiere.

Brian Hickerson y Hayden Panettiere (Fotografía: Lions Share News)

Las fuentes señalaron que Hickerson solía comportarse de manera amable y cordial con los empleados cuando estaba sobrio, pero que su actitud cambiaba después de beber. Según sus testimonios, podía ponerse “errático e iracundo” cuando estaba intoxicado.

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También aseguraron que en distintas ocasiones se negaba a seguir las indicaciones del personal cuando le pedían abandonar los establecimientos porque consideraban que había bebido demasiado.

El abogado de Hickerson fue contactado por TMZ, pero no ofreció comentarios sobre estos señalamientos.

Brian Hickerson tenía otros antecedentes relacionados con su comportamiento

La nueva información se suma a otros episodios recientes relacionados con Hickerson. En agosto de 2025 fue arrestado después de que presuntamente estuviera bajo los efectos de alguna sustancia en un restaurante de West Hollywood.

Además, tres días antes de la muerte de Panettiere, fiscales de Los Ángeles llamaron la atención sobre una entrevista que Hickerson había concedido en mayo de 2026. Durante una comparecencia judicial, señalaron que parecía estar “bastante drogado” durante aquella conversación.

Hickerson también había sido señalado previamente por personas cercanas a Panettiere. Lesley Vogel, madre de la actriz, aseguró después de su muerte que la familia llevaba tiempo intentando apartarlo de su hija.

La propia Panettiere habló en sus memorias This Is Me: A Reckoning sobre episodios de violencia física dentro de su relación con Hickerson. Él fue sentenciado en 2021 a 45 días de cárcel tras declararse no contest a dos cargos graves por lesiones contra la actriz.

Continúa la investigación por la muerte de Hayden Panettiere

Panettiere fue encontrada inconsciente el 16 de agosto dentro de un Airbnb de Greenville que compartía con Hickerson. Zach Hickerson, hermano de Brian, declaró posteriormente que encontró a la actriz junto con su hermano y que Brian le administró Narcan mientras él llamaba al 911.

Hayden Panettiere y Brian Hickerson (Fotografía: gotpap/Bauer-Griffin/GC Images)

Zach también aseguró que ambos realizaron maniobras de reanimación hasta la llegada de los servicios de emergencia.

La muerte de Panettiere permanece bajo investigación por autoridades estatales y la DEA. Hasta ahora, la causa oficial no ha sido determinada y las autoridades esperan los resultados toxicológicos.

Hickerson permanece actualmente en la casa de su familia en Greenville y que ha sido visto salir principalmente para recibir entregas o realizar algunos encargos. Ninguna autoridad lo ha señalado como responsable de la muerte de Panettiere.

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